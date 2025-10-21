Con el lanzamiento de GE-Proton 10-21, la popular compilación comunitaria de Proton para Steam Deck y Linux llega con una tanda de correcciones esperadas. La actualización apunta a incidencias recientes, con especial atención a Blue Protocol: Star Resonance.

Tras varios reportes, se sospechó que la integración del anti‑cheat ACE había provocado los problemas, pero la raíz estaba en un bug de Wine. Al estar Proton y GE-Proton construidos sobre Wine, la solución se ha integrado directamente en esta versión y el juego vuelve a funcionar con normalidad en Linux.

Cambios y mejoras principales en GE-Proton 10-21

Más allá de los arreglos, el proyecto sincroniza sus piezas internas con las ramas más recientes, llevando wine a bleeding edge y poniendo al día DXVK y VKD3D-Proton, además de actualizar los parches wine-wayland/em-10 para mejorar la integración bajo Wayland.

Wine actualizado a la rama de desarrollo más actual.

actualizado a la rama de desarrollo más actual. DXVK y VKD3D-Proton subidos a las últimas revisiones del repositorio.

y subidos a las últimas revisiones del repositorio. Parches wine-wayland/em-10 refrescados para mejorar la integración bajo Wayland.

Arreglos para juegos y lanzadores

En el terreno práctico, se añade un hotfix para el bloqueo relacionado con el contador de jugadores de Blue Protocol (referenciado en la MR 9218 de Wine), se revierte un cambio GL/VK que impedía cargar las noticias de Black Desert Online y se recuperan las opciones writecopy de Wine que habían desaparecido por error, afectando a Battle.net, Ubisoft Connect y EA App.

Parche temporal para el crash del contador de jugadores en Blue Protocol: Star Resonance.

en Blue Protocol: Star Resonance. Reversión del ajuste GL/VK en em-10 para que vuelvan a cargarse las noticias en Black Desert Online.

en Black Desert Online. Reincorporación de las opciones writecopy en Wine para Battle.net, Ubisoft Connect y EA App.

Guía rápida de instalación en Steam Deck y Linux

Instalar esta variante es sencillo gracias a ProtonUp-Qt, tanto en equipos Linux como en Steam Deck. La herramienta descarga e integra versiones de Proton-GE sin complicaciones.

En Steam Deck, cambia al modo de escritorio, abre la tienda Discover, busca ProtonUp-Qt e instálalo. Abre ProtonUp-Qt, pulsa en Añadir versión y elige la última Proton-GE. Instálala. Vuelve al modo juego. En tu biblioteca, entra en Propiedades de la partida afectada, sección Compatibilidad, activa Forzar el uso de una herramienta de compatibilidad y selecciona GE-Proton.

En un PC con Linux el proceso es el mismo: abre ProtonUp-Qt desde tu entorno de escritorio, añade la versión más reciente de Proton-GE y selecciónala en las propiedades de cada juego dentro del apartado Compatibilidad de Steam.

Con esta entrega, la edición comunitaria de Proton refuerza su compatibilidad, actualiza componentes clave y solventa fallos concretos que afectaban a Blue Protocol y Black Desert Online, además de mejorar la integración de Battle.net, Ubisoft Connect y EA App. Para quienes se topen con alguno de estos problemas, dar el salto a GE-Proton 10-21 puede ser lo más práctico.