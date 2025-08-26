GE-Proton 10-13 ha llegado una semana después de la versión anterior con arreglos muy demandados por quienes juegan en Linux, SteamOS y Steam Deck, poniendo el foco en la reproducción de vídeos dentro de varios títulos y abriendo la puerta a nuevas opciones de configuración. Si últimamente te has topado con intros que no arrancan, escenas cinemáticas del revés o cortes de audio, esta versión apunta directamente a ese tipo de molestias tan frecuentes en algunos ports y lanzamientos.

Antes de entrar en harina, conviene recordar que GE-Proton es una capa de compatibilidad comunitaria que complementa a Proton (la versión oficial de Valve). Lo normal es que no la necesites a diario, pero cuando aparece un bug concreto que el Proton oficial aún no ha resuelto, esta edición de la comunidad suele traer parches o soluciones intermedias. Hay guías para instalarla fácilmente y, si ya estás familiarizado con Proton, te sentirás como en casa.

Qué incluye exactamente GE-Proton 10-13

La novedad más visible de este lanzamiento es que se han corregido varios problemas de vídeo que afectaban a títulos populares. Esto se traduce en intros que vuelven a mostrarse, escenas que dejan de verse al revés y una mayor consistencia al reproducir contenido multimedia dentro del juego. No hace falta tocar nada en la mayoría de casos: instalas la build y listo.

En Resident Evil 7 se ha arreglado la reproducción del vídeo de introducción, que daba guerra en algunas configuraciones.

se ha arreglado la reproducción del vídeo de introducción, que daba guerra en algunas configuraciones. En Resident Evil 8 también se corrige la intro. Nota editorial del origen: cuando dicen “Resident Evil 8”, se refieren a Resident Evil Village , es decir, el mismo juego.

también se corrige la intro. Nota editorial del origen: cuando dicen “Resident Evil 8”, se refieren a , es decir, el mismo juego. En Sky: Children of the Light se arregla la reproducción del vídeo del “cine” que aparecía al revés, un clásico del mundo multimedia en Linux cuando hay desajustes de orientación.

se arregla la reproducción del vídeo del “cine” que aparecía al revés, un clásico del mundo multimedia en Linux cuando hay desajustes de orientación. En Akiba’s Trip: Undead & Undressed se corrige la reproducción de vídeos invertidos, otro caso de orientación errónea que ahora queda resuelto.

Con estos retoques, la experiencia en escenas prerenderizadas y vídeos in‑game mejora sensiblemente, y además se introducen controles extra para quienes necesiten ajustar el backend multimedia. De hecho, en la comunicación original se ilustraba la noticia con una imagen de Resident Evil Village, subrayando el foco en los arreglos de vídeo para esta familia de títulos.

Nuevas variables de entorno y cómo pueden ayudarte

GE-Proton 10-13 añade dos opciones muy útiles para quienes quieran afinar el backend de vídeo y la orientación de los contenidos multimedia. Son variables de entorno sencillas, pensadas para activar comportamientos específicos sin tener que modificar nada más.

La primera es PROTON_MEDIA_USE_GST=1 , que fuerza el uso del backend winegstreamer en lugar del backend por defecto winedmo. Este último (winedmo) se introdujo con Proton 10 y es el método preferido ahora mismo para reproducir vídeo, pero si un juego funcionaba bien con Proton 9 y empezó a fallar a partir de Proton 10, cambiar a winegstreamer puede sacarte del apuro. En otras palabras, si notas una regresión concreta con el nuevo backend, activar GST es una escapatoria rápida.

La segunda es PROTON_GST_VIDEO_ORIENTATION= , que acepta los valores vertical-flip , horizontal-flip , rotate-180 y automatic . Gracias a esta opción, puedes corregir manualmente vídeos que se vean del revés o con la orientación equivocada en determinados juegos. Es especialmente práctica si te topas con casos como los de Sky o Akiba’s Trip y quieres resolverlos sin esperar a otro parche.

Un ejemplo de uso sería: PROTON_GST_VIDEO_ORIENTATION=vertical-flip . Importante: si defines PROTON_GST_VIDEO_ORIENTATION, automáticamente se fuerza el backend winegstreamer (porque la orientación manual no es compatible con winedmo). Este comportamiento te ahorra tener que definir ambas variables a la vez y reduce la posibilidad de confusiones.

Otros arreglos y actualizaciones incluidas en 10-13

Más allá del vídeo, hay una ronda de “protonfixes” específicos que atacan problemas muy concretos. Por ejemplo, se añade un protonfix para restaurar el sonido en One Piece Pirate Warriors, de modo que los usuarios que sufrían silencios o cortes de audio deberían notar la mejora desde el primer arranque.

También se han incorporado arreglos dirigidos a Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition, tanto para el multijugador como para la versión de GOG. Esto se traduce en dos “protonfixes”: uno para que el componente online funcione correctamente y otro específico para la edición de GOG, que en ocasiones requiere ajustes distintos a los de Steam.

En el apartado gráfico y de entrada, se han actualizado y rebasado los parches wine-wayland em-10. Este conjunto de parches acerca mejoras para quienes utilizan sesiones Wayland, afinando estabilidad y comportamiento en escenarios donde antes podían aparecer glitches o pequeñas incoherencias.

El “stack” de componentes base también recibe su dosis habitual de novedades: Wine se actualiza a la rama bleeding edge, mientras que DXVK y vkd3d-proton suben a las últimas revisiones de git. En la práctica, esto concentra mejoras de rendimiento, compatibilidad y correcciones que se han ido desarrollando upstream, y que GE-Proton integra con rapidez.

GE-Proton 10-13 incluye arreglos del Proton oficial

Por último, se indica que se importan los arreglos de Proton oficial disponibles en este ciclo, de forma que no te pierdas las correcciones que ya están aterrizando en el canal principal, a la vez que disfrutas de los extra propios de GE-Proton.

GE-Proton 10-13 consolida un ciclo de mejoras orientadas a la fiabilidad del vídeo y la calidad de vida del jugador en Linux/SteamOS y Steam Deck: arreglos específicos para intros y cinemáticas, dos variables de entorno nuevas para sortear regresiones y orientar manualmente vídeos rebeldes, fixes para títulos concretos como One Piece Pirate Warriors y Dawn of War – Definitive Edition, y la clásica puesta al día de Wine, DXVK y vkd3d-proton. Si ya estabas en Proton 10 y algún juego te empezó a dar guerra con los vídeos, esta release merece una prueba seria.