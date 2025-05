El conocido desarrollador Thomas «GloriousEggroll» Crider ha lanzado la versión GE-Proton 10-1, una actualización fundamental de este famoso sistema de compatibilidad dirigido a jugadores de Linux y Steam Deck. La nueva versión, apoyada por la comunidad, hereda todas las principales innovaciones introducidas en Proton 10 Beta de Valve, sumando una cantidad considerable de arreglos específicos para distintos títulos que tenían problemas en estas plataformas.

Entre las novedades más destacadas de GE-Proton 10-1 destaca la integración del reciente código de Proton 10 Bleeding Edge. Además, el soporte para Wine-Wayland ha sido activado, acompañándose de parches específicos que pueden suponer una mejora importante en el rendimiento de ciertos juegos bajo entornos Wayland. No obstante, el propio autor matiza que la estabilidad puede variar según el juego y la configuración de cada usuario. Otro aspecto relevante es la actualización y reintegración de parches para el soporte de mandos DualSense, mejoras en la tecnología AMD FSR y la implementación de parches para reducir la latencia en tarjetas Nvidia Reflex.

Actualizaciones generales y parches específicos en GE-Proton 10-1

GE-Proton 10-1 no solo actualiza su base para adaptarse a lo último de Valve, sino que añade numerosas correcciones orientadas a asegurar el funcionamiento fluido de una selección de juegos populares. En esta versión se han introducido arreglos específicos para títulos como Marvel Rivals, The Testament of Sherlock Holmes, Borderlands: The Pre-Sequel, Oblivion Remastered, Breath of Fire 4 (GOG) y Star Citizen, entre otros. También se han abordado problemas en DOOM 2016 (GOG), Yosumin, Lord of the Rings Online, Once Human, Shadows of Adam, y se han mejorado las importaciones de partidas guardadas en Metaphor ReFantazio y Persona 3 Reload. Para ampliar información sobre la compatibilidad de diferentes títulos en Linux, te recomendamos consultar la lista de juegos compatibles con Linux en Steam.

Estas correcciones permiten a los usuarios enfrentar menos inconvenientes al ejecutar sus juegos favoritos bajo Linux o Steam Deck, ampliando aún más el catálogo de títulos compatibles y la experiencia de juego global.

Aspectos a tener en cuenta antes de actualizar

El propio creador recomienda que la mayoría de los usuarios mantengan la versión de Proton suministrada oficialmente por Valve a no ser que necesiten una característica específica que sólo ofrezca GE-Proton o se topen con incompatibilidades no resueltas en la versión estándar. Además, se hace especial hincapié en consultar la lista de problemas conocidos con Wine-Wayland, ya que aunque se ha avanzado mucho en compatibilidad, pueden aparecer fallos inesperados o variaciones de estabilidad según cada juego.

Como es habitual en actualizaciones tan importantes, no se descarta que tras el lanzamiento inicial surjan versiones hotfix para pulir detalles menores o solucionar errores detectados por los propios jugadores.

GE-Proton 10-1 representa una mejora significativa que acerca aún más la experiencia de juego bajo Linux y Steam Deck a los estándares de Windows, facilitando el acceso a títulos recientes y mejorando la compatibilidad general. Es importante que los usuarios valoren cuidadosamente cuándo dar el salto a esta versión, teniendo en cuenta tanto las mejoras como los posibles inconvenientes asociados al soporte avanzado para tecnologías como Wayland.