El mundo de la personalización y configuración en entornos Linux siempre ha sido uno de los atractivos principales para los entusiastas y usuarios que buscan adaptar su experiencia al máximo. Una de las grandes piezas dentro de este mundillo es el GDM (GNOME Display Manager), conocido popularmente como el gestor de pantalla o login en sistemas con GNOME. No solo es la puerta de entrada a tu escritorio, sino que también se ha convertido en un campo de pruebas para la creatividad y la funcionalidad. Y con GDM Settings podemos hacerle cambios de todo tipo.

Hoy día, personalizar el entorno de acceso en GNOME es mucho más accesible gracias a herramientas como GDM Settings, utilidades oficiales y otras alternativas de personalización mediante edición de archivos de configuración y el uso de scripts. Aunque el proceso puede parecer reservado para usuarios avanzados, la cantidad de recursos, tutoriales y herramientas gráficas lo han puesto al alcance de cualquier persona dispuesta a invertir unos minutos en aprender.

¿Qué es GDM y por qué es tan importante en tu Linux?

GDM, conocido como GNOME Display Manager, es la interfaz gráfica que gestiona los servidores X o Wayland y el proceso de inicio de sesión en sistemas basados en GNOME. Permite iniciar sesión de manera visual gestionando usuarios, contraseñas y sesiones de usuario de una forma flexible y segura. Este sistema no solo agrega una capa de comodidad, sino que también facilita la integración con otras tecnologías del sistema (como la gestión de usuarios, control de sesiones e integración con otros demonios).

El GDM es totalmente personalizable a nivel técnico, lo que significa que se puede modificar su apariencia, añadir scripts en momentos clave (inicio, post-login, etc.), establecer sesiones automáticas y mucho más. Su configuración es especialmente relevante en escritorios como Ubuntu, Fedora, Debian y Arch Linux, donde es el gestor de pantalla por defecto.

Herramientas gráficas para configurar el login de GNOME

En los últimos años han surgido aplicaciones gráficas que facilitan la personalización de la pantalla de inicio de GNOME. Una de las más populares y completas es GDM Settings, una herramienta que hace posible modificar montones de parámetros de forma visual y segura, sin tener que editar ficheros de sistema a mano.

¿Qué puedes modificar con GDM Settings?

Fondo de pantalla o color de fondo del login (puede no funcionar en algunos casos, motivo por el cual escribiremos un artículo dedicado en breve).

Tema visual, iconos y cursor utilizados en la pantalla de inicio.

Tipo de letra, tamaño de fuente y factor de escala para mejorar la accesibilidad y la apariencia.

Colores y estilo de la barra superior, permitiendo una personalización total.

Opciones de ratón y touchpad (habilitar/deshabilitar, ajustes avanzados).

Mostrar/ocultar lista de usuarios, logo y otras opciones de accesibilidad.

Modificar o activar el modo Night Light (luz nocturna).

Ajustar comportamientos de energía, sonido y otras características avanzadas.

Todo ello a golpe de clic y con la seguridad de poder deshacer los cambios fácilmente en caso de problemas. Además, la aplicación mantiene una estética moderna gracias a su desarrollo en Python y uso de la librería libadwaita, lo que la hace visualmente coherente con los escritorios GNOME actuales.

Opciones de instalación de GDM Settings

La instalación de GDM Settings varía en función de la distribución GNU/Linux y la versión de GNOME. Existen distintas formas de instalar la herramienta y cada una tiene sus matices:

Paquetes Flatpak y AppImage

Flatpak es una opción popular ya que ofrece instalación universal y fácil actualización. Puedes encontrar GDM Settings en Flathub, aunque no todas las funciones están disponibles por el sandboxing de Flatpak. Las funciones que requieren acceso a rutas críticas del sistema pueden no estar operativas en esta modalidad.

La versión AppImage resulta ideal para evitar restricciones del sandbox y disponer de acceso completo a los archivos del sistema requeridos para personalizaciones profundas. Para lanzar la AppImage a menudo hay que instalar soporte para este formato (más información).

Instalación nativa desde repositorios o PPA

En Ubuntu 24.04 y superiores , está disponible en los repositorios oficiales, aunque frecuentemente se trata de versiones antiguas que pueden no soportar las últimas funciones del GNOME más reciente.

, está disponible en los repositorios oficiales, aunque frecuentemente se trata de versiones antiguas que pueden no soportar las últimas funciones del GNOME más reciente. Mediante PPA no oficial , como el de ubuntuhandbook1 — sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/gdm-settings && sudo apt update && sudo apt install gdm-settings –, puedes instalar versiones actualizadas de GDM Settings, asegurándote compatibilidad con las últimas versiones de Ubuntu y GNOME.

, como el de ubuntuhandbook1 — sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/gdm-settings && sudo apt update && sudo apt install gdm-settings –, puedes instalar versiones actualizadas de GDM Settings, asegurándote compatibilidad con las últimas versiones de Ubuntu y GNOME. En distribuciones rolling release como Arch Linux, se puede instalar fácilmente desde el AUR con cualquier ayudante como yay o paru, con versiones estables, beta y git.

como Arch Linux, se puede instalar fácilmente desde el AUR con cualquier ayudante como yay o paru, con versiones estables, beta y git. Existen también paquetes para otras distribuciones como Alpine o mediante overlays en Gentoo.

Instalación manual desde fuentes

Los usuarios avanzados pueden clonar el repositorio GitHub del proyecto y compilarlo manualmente, asegurándose de tener todas las dependencias de build y runtime instaladas (meson, ninja, libadwaita, GTK4…).

Precauciones importantes al usar herramientas de personalización

Aunque la flexibilidad de GDM Settings es muy alta, alterar la configuración del gestor de pantalla puede generar inestabilidad en el arranque si los cambios realizados no son compatibles con la versión de GNOME usada o si hay fallos en la integración de los temas personalizados.

Se han reportado errores del tipo “Oh no! Something has gone wrong” tras modificar colores o fondos de pantalla desde GDM Settings. Por ello, siempre conviene realizar un backup del sistema, tomar nota de los archivos modificados y leer la documentación antes de aplicar cambios.

Configuración avanzada y ajustes manuales del login de GNOME

Para quienes buscan un control más granular o desean ajustar aspectos que no cubren las herramientas gráficas, GNOME y GDM ofrecen numerosas posibilidades mediante la edición de archivos de configuración, uso de scripts y ajustes en bases de datos dconf/gsettings.

Cambiar fondo de pantalla y temas mediante edición de recursos

Modificar la imagen o el color de fondo del login requiere extraer, editar y recompilar recursos de tema:

Extrae el tema actual de GNOME Shell a un directorio de tu usuario mediante scripts especiales.

Copia la imagen de fondo deseada en el directorio creado.

Edita el archivo gnome-shell-theme.gresource.xml para incluir tu nueva imagen (o define un color hexadecimal).

para incluir tu nueva imagen (o define un color hexadecimal). Modifica los archivos CSS ( gnome-shell-light.css y gnome-shell-dark.css ), insertando la ruta de la imagen de fondo en la sección #lockDialogGroup .

y ), insertando la ruta de la imagen de fondo en la sección . Compila el archivo de recursos con la utilidad glib-compile-resources y reemplaza el archivo .gresource original en /usr/share/gnome-shell (haz copia de seguridad del original siempre).

y reemplaza el archivo .gresource original en (haz copia de seguridad del original siempre). Reinicia GDM o cierra sesión para ver los cambios.

Ten en cuenta que tras actualizaciones del sistema estos cambios podrían perderse y deberás repetir el proceso.

Ajustes mediante dconf y gsettings

GDM utiliza su propia base de datos dconf independiente de la del usuario normal. Para modificar ajustes como logo, cursor, iconos, tamaño de texto u opciones de accesibilidad hay que:

Crear archivos de configuración ( keyfiles ) en /etc/dconf/db/gdm.d/ con los parámetros deseados.

) en con los parámetros deseados. Actualizar la base de datos ejecutando dconf update como root.

como root. Alternativamente, iniciar sesión como el usuario GDM (con machinectl shell gdm@ /bin/bash o similar) y emplear dbus-launch gsettings set para cambiar valores de configuración en caliente.

Ejemplos de ajustes rápidos con dconf/gsettings:

Logo personalizado :logo=’/ruta/a/logo.png’

:logo=’/ruta/a/logo.png’ Cambiar tema de cursor :cursor-theme=’nombre-del-tema’

:cursor-theme=’nombre-del-tema’ Asignar tema de iconos :icon-theme=’nombre-del-tema’

:icon-theme=’nombre-del-tema’ Escalado de texto :text-scaling-factor=’1.25′

:text-scaling-factor=’1.25′ Silenciar sonidos del login :event-sounds=false

:event-sounds=false Configurar comportamiento del botón de encendido :power-button-action=’nothing|suspend|hibernate’

:power-button-action=’nothing|suspend|hibernate’ Habilitar tap-to-click en el touchpad:tap-to-click=true

Configuración de idioma y disposición de teclado en GDM

Para cambiar el idioma del login, basta con instalar gnome-control-center, abrirlo y, desde la sección de Región e idioma, seleccionar la opción de pantalla de inicio de sesión y ajustar los parámetros según tus necesidades. Si solo quieres modificar la disposición del teclado en el login, asegúrate de configurar la variable XKBLAYOUT en /etc/vconsole.conf o ejecuta localectl –no-convert set-x11-keymap con tu mapa de teclado preferido.

Automatización y scripting en la configuración de GDM

GDM soporta scripts personalizados en distintas fases del proceso de login:

Init: Se ejecuta cuando se inicia el servidor gráfico, antes de que aparezca el login gráfico. Ideal para inicializar servicios o programar tareas previas al acceso del usuario.

Se ejecuta cuando se inicia el servidor gráfico, antes de que aparezca el login gráfico. Ideal para inicializar servicios o programar tareas previas al acceso del usuario. PostLogin: Corre justo después de la autenticación del usuario, pero antes de la apertura de sesión. Muy útil para preparativos en el entorno de usuario.

Corre justo después de la autenticación del usuario, pero antes de la apertura de sesión. Muy útil para preparativos en el entorno de usuario. PreSession: Se activa tras inicializar la sesión del usuario, permitiendo ejecutar acciones finales antes de abrir el escritorio.

Se activa tras inicializar la sesión del usuario, permitiendo ejecutar acciones finales antes de abrir el escritorio. PostSession: Opera cuando el usuario cierra sesión. Se recomienda evitar interaccionar con el servidor X en esta fase, pues ya habrá sido detenido.

Estos scripts se pueden personalizar tanto de manera global como por pantalla concreta y se ejecutan siempre con privilegios de root, por lo que es fundamental validar bien su funcionamiento para no bloquear el proceso de inicio de sesión.

Personalización y gestión avanzada del login: ejemplos útiles

Login automático y sin contraseña

Configura el login automático editando /etc/gdm/custom.conf:

Para acceso directo con un usuario específico:AutomaticLogin=nombreusuario

AutomaticLoginEnable=True

AutomaticLoginEnable=True Si prefieres acceso automático con retardo:

TimedLoginEnable=true

TimedLogin=nombreusuario

TimedLoginDelay=5

TimedLoginEnable=true TimedLogin=nombreusuario TimedLoginDelay=5 Puedes definir la sesión por defecto en /var/lib/AccountsService/users/nombreusuario, estableciendo por ejemplo XSession=gnome-xorg.

Para un inicio sin contraseña, añade tu usuario al grupo nopasswdlogin y ajusta /etc/pam.d/gdm-password para incluir la línea auth sufficient pam_succeed_if.so user ingroup nopasswdlogin al principio.

Deshabilitar o personalizar autenticación biométrica

Si no quieres usar autenticación por huella, puedes deshabilitarla para GDM ejecutando como usuario gdm:

dbus-launch gsettings set org.gnome.login-screen enable-fingerprint-authentication false

Gestionar usuarios visibles y personalizar lista de login

Para ocultar usuarios concretos de la pantalla de inicio, edita o crea el archivo /var/lib/AccountsService/users/nombreusuario e incluye:

SystemAccount=true

Soporte para login remoto y configuración de monitores

El acceso remoto a la pantalla de login mediante RDP requiere configurar certificados TLS, usuarios y habilitar los servicios necesarios (grdctl, winpr-makecert3, etc.). El login remoto actualmente solo permite sesiones headless y puede requerir intervención adicional para TLS y credenciales.

En cuanto a la configuración de monitores, GDM utiliza su propio archivo monitors.xml en /var/lib/gdm/.config/monitors.xml. Si deseas replicar la configuración de monitores de tu usuario, copia tu archivo a esa ruta y/o crea un override para gdm.service con un script que lo actualice en cada arranque.

Solución de problemas habituales

Problemas con Wayland y drivers NVIDIA: Es posible que GDM no arranque correctamente en Wayland si usas drivers propietarios de NVIDIA. Se puede forzar el uso de Xorg comentando la línea WaylandEnable=false en /etc/gdm/custom.conf . En casos avanzados, puedes crear un symlink nulo para anular reglas de udev que bloquean Wayland con NVIDIA.

Es posible que GDM no arranque correctamente en Wayland si usas drivers propietarios de NVIDIA. Se puede forzar el uso de Xorg comentando la línea WaylandEnable=false en . En casos avanzados, puedes crear un symlink nulo para anular reglas de udev que bloquean Wayland con NVIDIA. Errores de pantalla negra tras cambios o tras conectar/disconnectar GPUs externas: A veces la configuración de Wayland se sobrescribe por scripts como /usr/lib/gdm-disable-wayland . Si de repente GDM deja de iniciar en Wayland, borra /run/gdm/custom.conf y reinicia el servicio.

A veces la configuración de Wayland se sobrescribe por scripts como . Si de repente GDM deja de iniciar en Wayland, borra y reinicia el servicio. GDM no puede habilitarse con systemd: Consulta la FAQ del propio systemd si hay enlaces simbólicos conflictivos.

Consulta la FAQ del propio systemd si hay enlaces simbólicos conflictivos. Sonidos y políticas de apagado: Personaliza polkit para permitir el apagado con varias sesiones abiertas, o ajusta los sonidos y comportamientos de energía desde la configuración avanzada.

Personaliza polkit para permitir el apagado con varias sesiones abiertas, o ajusta los sonidos y comportamientos de energía desde la configuración avanzada. Problemas tras actualización de GDM o eliminación incompleta: Elimina los usuarios y grupos de sistema residuales, revisa ficheros huérfanos y asegúrate de que no quedan directorios como /var/lib/gdm.

Depuración y modos avanzados

Si quieres activar el modo debug de GDM, edita /etc/gdm/custom.conf y añade debug/Enable=true. Reinicia GDM y consulta los logs en /var/log/messages o similares. Esto puede ayudarte a rastrear fallos o comportamientos anómalos tras personalizaciones.

GDM Settings y compatibilidad con diferentes versiones de GNOME

Uno de los retos actuales es que las versiones recientes de GNOME pueden romper compatibilidad con determinadas versiones de GDM Settings. Por ejemplo, la versión 2.0 parece ser la última totalmente funcional en Ubuntu 22.04, mientras que las más recientes solo operan correctamente con librerías y entornos actualizados (libadwaita, GTK4…). Es habitual que los repositorios de distribución no vayan a la última versión, obligando a recurrir a AppImage, PPA o build manual según el caso.

En algunos casos (especialmente en Ubuntu), versiones de Flatpak o AppImage recientes pueden no lanzarse correctamente por incompatibilidades con la versión de GNOME runtime, por lo que se recomienda leer las notas y avisos de cada versión antes de instalar.

¿Merece la pena usar GDM Settings frente a la edición manual?

La mayor ventaja de GDM Settings es su facilidad de uso y la centralización de muchas opciones de personalización en una sola interfaz. Frente a la edición manual y el uso de comandos, la aplicación minimiza el riesgo de errores, ofrece una experiencia visualmente adaptada al escritorio moderno y permite experimentar (con precaución) antes de decantarse por cambios permanentes.

No obstante, conviene conocer las posibilidades de la configuración manual, especialmente para ajustar detalles muy concretos, automatizar flujos mediante scripting o restaurar cambios tras una mala actualización.