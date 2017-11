GCompris: una suite educativa para los más pequeños de la casa

GCompris es una suite de software para la educación destinada a los más pequeños de la casa, concretamente para los niños de entre 2 y 10 años de edad. Fue originalmente escrito en C y Python por Bruno Coudoin en 2000. Actualmente se ha reescrito en C++ y QML tras 17 años de desarrollo constante. Se hace sudo de las bibliotecas Qt para el aspecto gráfico en vez de GTK+ como se usó al principio, por tanto no solo ha evolucionado en lo funcional, sino también en cuanto a su diseño. Lo que nunca ha cambiado essu compromiso con el código abierto, estando bajo licencia GNU GPL y tampoco el afán por la educación.

Actualmente está disponible para varias plataformas, como GNU/Linux, y también para macOS y recientemente para Windows. Incluso se han implementado versiones para plataformas móviles como Android e iOS para que los peques de la casa lo puedan disfrutar en dispositivos móviles. Y los idiomas no serán un problema, ya que en su inicio se creó con soporte para francés, pero en la actualidad ha sido traducido a más de 50 lenguajes, incluido el español.

Educadores, con GCompris tenéis una auténtica herramienta de aprendizaje a vuestra educación, con actividades y hasta 130 juegos para que los niños aprendan de la mejor forma que saben: jugando. Entre las asignaturas o cosas que se pueden aprender están el descubrimiento del funcionamiento de un ordenador, con aprendizaje sobre el teclado, ratón y diferentes gestos, así como otros temas que van desde los números, ciencia, geografía, lectura, y otros.

Los chicos no se aburrirán con todas estas actividades, además incluyen otros juegos independientes como un ajedrez, juegos de memoria, cuatro en raya, sudokus, puzzles, dibujo, etc. Todo lo necesario para que tu hijo se sumerja en el mundo digital y aprenda a la par que se divierte con este fantástico proyecto. Además, ya conocerás las numerosas distribuciones para educación que existen y de las que hemos hablado en LxA, así como otros muchos programas y videojuegos destinados a la educación de diferentes edades…