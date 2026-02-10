GCompris 26.0 llega como una de las versiones más potentes de esta conocida suite educativa del ecosistema KDE, pensada para peques de entre 2 y 10 años. No se trata solo de una actualización menor: trae novedades en actividades, mejoras internas, más idiomas soportados y, sobre todo, una herramienta pensada específicamente para profesorado que promete cambiar la forma de usar el programa en el aula.

Si trabajas en educación, tienes hijos pequeños o simplemente te interesa el software libre para aprender jugando, esta versión merece que le dediques unos minutos. A lo largo del artículo verás qué ofrece GCompris 26.0, cómo instalarlo en GNU/Linux (incluyendo instrucciones concretas para el instalador de 64 bits), en qué consiste exactamente GCompris-teachers, qué idiomas están soportados y en qué plataformas puedes disfrutar de todo este conjunto de actividades.

Qué es GCompris y para quién está pensado

GCompris es una colección de aplicaciones educativas diseñada para niñas y niños de aproximadamente 2 a 10 años. Su idea central es clara: proponer actividades divertidas con apariencia de juego, pero con un fuerte componente didáctico detrás, de manera que los menores aprendan mientras se entretienen delante del ordenador o la tablet.

Este proyecto forma parte de la comunidad KDE, aunque mantiene un ciclo de lanzamientos propio e independiente. Tradicionalmente sacaba una gran versión al año con algunas revisiones de mantenimiento, pero desde hace un tiempo adopta una numeración muy sencilla, asociada al año de publicación y a una única actualización importante a mitad de año, lo que facilita entender en qué momento del desarrollo se encuentra el proyecto.

En sus orígenes, GCompris estaba programado en C y Python utilizando GTK+. A partir de 2014, cuando sus responsables anunciaron que pasaba a integrarse plenamente como un proyecto de la Comunidad KDE, se llevó a cabo una reescritura profunda en C++ y QML, adoptando Qt como base tecnológica. Esto ha permitido que la aplicación sea más moderna, fluida y fácil de portar a distintas plataformas.

Categorías de actividades y ejemplos prácticos

La suite agrupa sus propuestas en distintas categorías temáticas de actividades, de forma que el profesorado o las familias puedan seleccionar en cada momento el tipo de aprendizaje que quieren reforzar. Algunas de las áreas principales que incluye GCompris son las siguientes:

Descubrimiento del ordenador : ejercicios para aprender a usar el teclado, el ratón o la pantalla táctil. Ideales para que los más pequeños se familiaricen con el manejo básico de un equipo.

: ejercicios para aprender a usar el teclado, el ratón o la pantalla táctil. Ideales para que los más pequeños se familiaricen con el manejo básico de un equipo. Lectura y lenguaje : actividades con letras, palabras, ejercicios de lectura guiada y escritura de texto, pensadas para reforzar la comprensión lectora y la expresión escrita.

: actividades con letras, palabras, ejercicios de lectura guiada y escritura de texto, pensadas para reforzar la comprensión lectora y la expresión escrita. Aritmética y matemáticas : juegos de números, operaciones básicas, memorización de tablas, enumeración y tablas de doble entrada, que sirven para consolidar las competencias matemáticas tempranas.

: juegos de números, operaciones básicas, memorización de tablas, enumeración y tablas de doble entrada, que sirven para consolidar las competencias matemáticas tempranas. Ciencias : propuestas interactivas que explican procesos como la esclusa de un canal, el ciclo del agua o las energías renovables, acercando conceptos científicos de manera visual.

: propuestas interactivas que explican procesos como la esclusa de un canal, el ciclo del agua o las energías renovables, acercando conceptos científicos de manera visual. Geografía y cultura : actividades para aprender países, regiones y aspectos culturales básicos de distintas zonas del mundo.

: actividades para aprender países, regiones y aspectos culturales básicos de distintas zonas del mundo. Juegos de lógica y estrategia : desde ajedrez hasta juegos de memoria, conecta cuatro, el clásico ahorcado o tres en raya, todos ellos orientados a trabajar la concentración y el razonamiento.

: desde ajedrez hasta juegos de memoria, conecta cuatro, el clásico ahorcado o tres en raya, todos ellos orientados a trabajar la concentración y el razonamiento. Otros aprendizajes: ejercicios sobre colores y formas, introducción al alfabeto braille, o actividades para aprender a leer la hora en un reloj analógico.

En conjunto, herramienta muy utilizada en entornos educativos, incluyendo su integración en distribuciones específicamente pensadas para escuelas, como es el caso de LliureX en la Comunidad Valenciana, donde forma parte del conjunto de software educativo base.

Novedades principales de GCompris 26.0

La versión 26.0 supone un paso adelante tanto en contenido como en funcionalidades complementarias. En esta edición, el equipo de desarrollo ha incluido un total de 197 actividades distintas, cifra que ya de por sí muestra la amplitud del proyecto. Dentro de ese conjunto se han sumado dos novedades concretas:

Ruedas de dibujo : actividad centrada en crear dibujos mediante un engranaje que gira dentro de una rueda dentada. Es una propuesta visual y creativa que permite a los niños experimentar con patrones geométricos y simetrías.

: actividad centrada en crear dibujos mediante un engranaje que gira dentro de una rueda dentada. Es una propuesta visual y creativa que permite a los niños experimentar con patrones geométricos y simetrías. Preguntas de opción múltiple: se trata de una actividad basada en cuestionarios tipo test. Por defecto está oculta y solo se hace visible cuando entra en juego GCompris-teachers, que es quien envía conjuntos de datos específicos a esta actividad.

Además de estas dos incorporaciones, la versión 26.0 integra correcciones de errores e importantes mejoras en varias de las actividades ya existentes, afinando tanto la experiencia de uso como la estabilidad general del programa.

Otra parte destacable de este lanzamiento es el trabajo en el ámbito lingüístico: se añaden traducciones nuevas al canarés y al tamil, ampliando así el alcance internacional de la herramienta y acercándola a más comunidades educativas en todo el mundo.

GCompris-teachers: la gran novedad para el profesorado

Sin duda, el gran foco de esta versión es la primera edición oficial de GCompris-teachers, una aplicación complementaria que se integra con GCompris y que está específicamente pensada para docentes. Es aquí donde el proyecto da un salto cualitativo en cómo se usa en clase.

GCompris-teachers permite a los profesores crear conjuntos de datos personalizados para algunas actividades de GCompris y, además, recibir los resultados que obtienen los alumnos. De este modo no solo se limita a ofrecer ejercicios predefinidos, sino que abre la puerta a diseñar materiales adaptados al currículo y al nivel de cada grupo.

Entre las posibilidades que ofrece esta herramienta para el profesorado se incluyen, de manera más detallada, las siguientes funciones clave:

Gestión de grupos de estudiantes : permite crear y organizar grupos de alumnos dentro de la aplicación, lo que facilita trabajar por clases, ciclos o niveles concretos.

: permite crear y organizar grupos de alumnos dentro de la aplicación, lo que facilita trabajar por clases, ciclos o niveles concretos. Creación de planes de trabajo personalizados : el docente puede diseñar secuencias de actividades o conjuntos de ejercicios que respondan a objetivos pedagógicos concretos.

: el docente puede diseñar secuencias de actividades o conjuntos de ejercicios que respondan a objetivos pedagógicos concretos. Conexión y envío de planes a los alumnos : los planes elaborados se pueden enviar directamente a los grupos definidos, de manera que cada estudiante recibe las actividades que le corresponden.

: los planes elaborados se pueden enviar directamente a los grupos definidos, de manera que cada estudiante recibe las actividades que le corresponden. Revisión de resultados individuales y por grupo : el sistema permite consultar el desempeño tanto global de un grupo como el detalle por alumno, lo que ayuda a detectar necesidades específicas de refuerzo.

: el sistema permite consultar el desempeño tanto global de un grupo como el detalle por alumno, lo que ayuda a detectar necesidades específicas de refuerzo. Análisis de respuestas: el profesorado puede estudiar cómo han respondido los estudiantes a los distintos ítems, identificando patrones de error, conceptos no asimilados o áreas que requieren más trabajo.

Esta herramienta, al ser relativamente nueva y con bastante profundidad, puede requerir un periodo de adaptación por parte de los docentes. No obstante, abre la puerta a un uso mucho más sistemático de GCompris como recurso estable dentro del aula, más allá del juego libre o de las actividades puntuales.

Estados de traducción e idiomas disponibles

Otro de los puntos fuertes de GCompris 26.0 es su amplio soporte de idiomas, que ayuda a que se pueda usar en entornos muy diversos sin barreras lingüísticas. En esta versión, el programa está completamente traducido a un conjunto notable de lenguas.

Los idiomas en los que la traducción está finalizada al 100% son: árabe, búlgaro, bretón, catalán, catalán (valenciano), griego, español, euskera, francés, hebreo, croata, italiano, lituano, letón, malabar, neerlandés, polaco, portugués brasileño, esloveno, albanés, sueco, turco y ucraniano. En todos estos casos, tanto la interfaz como los contenidos educativos se pueden disfrutar íntegramente en la lengua escogida.

Además, GCompris está parcialmente traducido a otros muchos idiomas, con porcentajes muy elevados que permiten ya un uso bastante cómodo, aunque queden algunos textos pendientes. Entre ellos se encuentran: azerí (87%), bielorruso (83%), checo (98%), alemán (92%), inglés británico (96%), esperanto (96%), estonio (86%), finés (91%), gallego (97%), húngaro (97%), indonesio (98%), georgiano (88%), canarés (85%), macedonio (81%), noruego nynorsk (89%), portugués (85%), rumano (97%), ruso (97%), sánscrito (97%), eslovaco (78%), suajili (88%), tamil (84%) y chino tradicional (85%).

La comunidad KDE anima de forma activa a que más personas colaboren para completar las traducciones existentes y añadir nuevos idiomas. Para ello se ofrece una guía para traductores en línea, donde se explica el proceso de contribución al proyecto GCompris dentro de la infraestructura de KDE. Cualquier usuario con ganas de ayudar puede sumarse y mejorar la localización en su lengua.

Plataformas y paquetes disponibles

GCompris 26.0 se distribuye en múltiples sistemas operativos, lo que facilita que pueda utilizarse prácticamente en cualquier contexto, tanto en casa como en centros educativos que empleen tecnologías diversas.

Los desarrolladores proporcionan paquetes para GNU/Linux, Windows, Android y Raspberry Pi directamente desde la página oficial de descargas. Asimismo, la versión actualizada llegará también a la Play Store de Google para Android, al repositorio F-Droid y a la Microsoft Store para Windows, lo que simplifica su instalación en muchos dispositivos.

En algunos canales de distribución se mencionan además paquetes para macOS, por lo que quienes usen ordenadores de Apple también pueden beneficiarse del programa, aunque la disponibilidad concreta depende del estado de cada empaquetado y del calendario de publicación en cada plataforma.

Instalación en GNU/Linux: paquetes autónomos y requisitos

El proyecto ofrece diferentes vías para instalar GCompris. En primer lugar, se recomienda comprobar si la propia distribución dispone de un paquete actualizado en sus repositorios oficiales. En muchas distros modernas, basta con instalar el paquete de GCompris desde el gestor de software habitual.

Si tu distribución no tiene la versión más reciente, los responsables de GCompris proporcionan paquetes autónomos para Linux que deberían funcionar en cualquier sistema relativamente actual, sin depender del empaquetado específico de cada distro. Para la versión de 64 bits, los requisitos mínimos indicados son: kernel de Linux 4.18 y glibc 2.28.

Para quienes aún trabajen con sistemas de 32 bits, se mantiene disponible una versión anterior de GCompris (4.3.1) para Linux de 32 bits. En este caso, los requisitos mínimos incluyen un kernel de Linux 3.10, glibc 2.17, pulseaudio y gstreamer 1.0, lo que permite su uso en equipos más antiguos.

Cómo instalar GCompris 26.0 en Linux 64 bits con el instalador

Si optas por el paquete autónomo para GNU/Linux de 64 bits, el procedimiento de instalación es bastante sencillo y se realiza desde la línea de comandos. Los pasos básicos, una vez descargado el instalador, serían los siguientes:

Descarga el archivo correspondiente, por ejemplo un fichero llamado gcompris-qt-26.0-Linux64.sh, y guárdalo en una carpeta de tu elección. Abre una terminal en ese directorio. Puedes hacerlo desde el explorador de archivos o navegando con el comando adecuado. Concede permisos de ejecución al instalador ejecutando:

chmod u+x gcompris-qt-26.0-Linux64.sh Inicia el proceso de instalación con:

./gcompris-qt-26.0-Linux64.sh

Durante el proceso, se mostrará la licencia del software. Puedes leerla con calma o pulsar la tecla q para saltarla. A continuación, el instalador hará varias preguntas sobre la ubicación y detalles de la instalación; basta con responder afirmativamente a lo que se proponga por defecto si no tienes necesidades especiales de configuración.

Al finalizar, el software se instalará en una nueva carpeta situada junto al propio instalador. Para ejecutar GCompris, deberás abrir ese nuevo directorio, entrar en la subcarpeta bin y hacer doble clic sobre el script llamado gcompris-qt.sh, o bien lanzarlo desde la terminal.

Solución a problemas con OpenGL y renderizado

En algunos equipos, especialmente aquellos que no disponen de soporte adecuado para OpenGL 2 o tienen controladores gráficos problemáticos, GCompris podría no funcionar correctamente usando la aceleración por hardware. Para estos casos, el proyecto propone un par de soluciones sencillas.

La primera consiste en añadir la opción –software-renderer al final de la última línea del script gcompris-qt.sh. Esto fuerza al programa a utilizar un renderizado por software, evitando así los conflictos con la aceleración gráfica.

Como alternativa, también se puede modificar directamente el archivo de configuración del programa, situado en la ruta ~/.config/gcompris-qt/gcompris-qt.conf. Dentro de ese fichero, hay que localizar la línea que indica renderer=auto, cambiar el valor auto por software y guardar los cambios. En el siguiente inicio, GCompris utilizará el modo de renderizado por software de forma permanente.

Instalación desde Flathub y Snap

Además de los instaladores autónomos, GCompris puede instalarse fácilmente en GNU/Linux usando plataformas de paquetes universales como Flathub (para Flatpak) o la Snap Store. Esta opción suele resultar muy cómoda en distribuciones modernas que ya incluyen soporte para estos formatos.

Instalar GCompris vía Flathub o Snap tiene la ventaja de que la aplicación se mantiene actualizada sin que el usuario tenga que estar pendiente de cada versión. El propio sistema de paquetes se encarga de descargar nuevas revisiones cuando el equipo se actualiza de forma habitual.

Licencia, comunidad y espíritu del proyecto

Como todo el software de KDE, GCompris se distribuye bajo una licencia de código abierto que permite su uso, estudio, modificación y redistribución. Esto facilita su adopción en centros educativos, ya que no implica costes de licencias ni restricciones de uso tan habituales en soluciones propietarias.

La comunidad que hay detrás del proyecto, compuesta por desarrolladores, traductores, diseñadores y docentes, mantiene una actividad constante para mejorar el programa, añadir nuevas actividades, corregir fallos y dar soporte a más idiomas y plataformas. Cualquier persona interesada puede contribuir, ya sea programando, traduciendo o probando versiones y reportando errores.

Quienes disfruten con la localización de software o quieran echar una mano para que GCompris llegue en su idioma a más niñas y niños, disponen de documentación específica para traducir el proyecto dentro del espacio de desarrollo de KDE. Desde ahí se explica cómo unirse a los equipos de traducción y qué herramientas se utilizan.

En conjunto, GCompris 26.0 representa una evolución sólida de una suite educativa muy consolidada, que combina casi dos centenares de actividades para la infancia con una nueva herramienta potente para el profesorado, amplia cobertura de idiomas, disponibilidad en múltiples plataformas y un modelo de desarrollo abierto que favorece su adopción en todo tipo de contextos educativos, desde hogares hasta colegios, gabinetes de logopedia y proyectos institucionales.