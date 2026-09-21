El equipo de Garuda Linux ha presentado Garuda Nix, un proyecto que ofrece una instalación limpia y autónoma de NixOS, sin depender de la base Arch Linux que caracteriza a su distribución principal. Esta nueva propuesta se dirige a quienes desean experimentar con el modelo declarativo de NixOS manteniendo la personalización que distingue a Garuda Linux.

La presentación oficial tuvo lugar el 20 de septiembre de 2026, y desde entonces se pueden descargar dos ediciones: Dr460nized, que conserva una estética oscura y contrastada sobre KDE Plasma, y Mokka, con una paleta más suave inspirada en Catppuccin. Ambas comparten los ajustes de usuario presentes en sus contrapartes de Garuda Linux, pero adaptados al entorno NixOS.

¿Qué ha cambiado respecto a la versión como subsistema?

Anteriormente, el proyecto se conocía como Garuda Nix Subsystem y requería un Garuda Linux existente para instalarse sobre un subvolumen Btrfs. Ahora, Garuda Nix se independiza y se instala directamente en el disco sin necesidad de otro sistema base. El modo anterior sigue documentado, pero la nueva vía permite una instalación limpia y sin dependencias.

Instalación: dos rutas hacia NixOS

Para facilitar la adopción, el proyecto incluye dos instaladores. El primero es Calamares, el instalador gráfico conocido por su simplicidad, que ofrece opciones limitadas para empezar. El segundo es install-garuda-nix, una herramienta de terminal más completa que permite elegir entre perfiles para escritorio, portátil, servidor o dispositivos portátiles. También se pueden seleccionar esquemas de particionado ext4, Btrfs y sus variantes con LUKS, así como habilitar la funcionalidad Impermanence, que descarta datos no deseados al reiniciar.

El instalador de terminal también permite elegir el kernel entre cachyos, lts o latest. Para usuarios que ya tengan NixOS, se puede ejecutar el instalador mediante el flake publicado en GitLab. El proceso de instalación se realiza por red, lo que significa que el sistema se construye durante la instalación, no viene precargado en la imagen.

Configuración postinstalación y repositorio adicional de Garuda Nix

Una vez instalado, el sistema genera una configuración flake en /etc/nixos . Las modificaciones posteriores se realizan editando estos archivos y aplicando la configuración, en lugar de instalar paquetes individualmente. Se incluyen módulos garuda-* con ajustes predefinidos que replican la experiencia de Garuda. Además, se incorpora Chaotic Nyx, un repositorio de paquetes binarios precompilados, similar a Chaotic-AUR pero específico para NixOS. Entre los ejemplos documentados se mencionan mesa_git , linux_cachyos y firefox_nightly .

El proyecto cuenta con documentación en nix.garudalinux.org y los desarrolladores han señalado que su propia infraestructura se gestiona con el mismo modelo.

Impermanence, una opción destacada en Garuda Nix

La implementación de Impermanence es una de las características más interesantes. En lugar de acumular archivos temporales, solo los directorios marcados como persistentes sobreviven al reinicio. Esto se logra mediante snapshots en Btrfs o montando la raíz en tmpfs en ext4. Es una idea útil para mantener un sistema limpio y reproducible.

Garuda Nix no reemplaza a Garuda Linux; ofrece una alternativa para los entusiastas de NixOS que buscan una experiencia pulida. Con dos ediciones, instaladores flexibles y opciones avanzadas como Impermanence, se presenta como una opción atractiva dentro del ecosistema NixOS. La comunidad puede obtener imágenes desde el portal de builds diarios y consultar la documentación oficial.