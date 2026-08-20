Garuda Linux Temeraire llega con kernel basado en CachyOS y mejoras en Hyprland

La distribución GNU/Linux Garuda Linux ha lanzado su nueva versión, denominada Temeraire, que ya está disponible para los usuarios. Esta actualización trae consigo un kernel basado en CachyOS, lo que supone un cambio relevante en el rendimiento y la compatibilidad del sistema. Además, se ha incorporado Plasma LoginManager como gestor de inicio de sesión, sustituyendo a la opción anterior, y se ha rediseñado por completo la configuración del entorno Hyprland, uno de los más populares entre los usuarios avanzados.

Según la información difundida, los cambios no se limitan al núcleo y al login. También se han introducido modificaciones importantes en las herramientas internas, con el objetivo de mejorar la fluidez y la facilidad de uso. Garuda Linux, conocida por su enfoque en el rendimiento y su base Arch Linux, busca con Temeraire ofrecer una experiencia más pulida y moderna, especialmente para quienes usan entornos basados en Wayland.

Núcleo y rendimiento de Garuda Linux Temeraire

El nuevo kernel, derivado de CachyOS, incorpora parches y optimizaciones que mejoran la respuesta del sistema en tareas cotidianas y en cargas de trabajo exigentes. Esta elección se alinea con la filosofía de Garuda de exprimir al máximo el hardware, ofreciendo una alternativa a los kernels estándar de Arch. Los usuarios que ya hayan probado la versión destacan una mayor estabilidad y una menor latencia en entornos gráficos.

Plasma LoginManager y gestión de sesión

La inclusión de Plasma LoginManager, el gestor de inicio de sesión de KDE, simplifica el proceso de acceso y ofrece una integración más estrecha con el escritorio KDE Plasma, que sigue siendo la opción principal de Garuda. Este cambio supone un paso adelante en la coherencia visual y funcional, ya que el login ahora se adapta mejor a los temas del sistema y permite opciones avanzadas como el arranque en diferentes sesiones (X11 o Wayland) con mayor facilidad.

Hyprland renovado y herramientas del sistema

La configuración de Hyprland, el compositor Wayland, ha sido rediseñada para ofrecer un aspecto más limpio y una experiencia de uso más intuitiva. Los ajustes por defecto incluyen atajos de teclado optimizados y un manejo de ventanas más eficiente. Además, las herramientas del sistema, como el instalador y el gestor de paquetes, han recibido actualizaciones que agilizan las tareas habituales, reduciendo los tiempos de instalación y mejorando la gestión de dependencias.

En definitiva, Garuda Linux Temeraire se presenta como una actualización sólida que refuerza los puntos fuertes de la distribución. La combinación de un kernel optimizado, un login unificado y un Hyprland pulido la convierte en una opción atractiva tanto para los usuarios de Garuda que buscan novedades como para quienes quieran probar una distribución Arch con un toque de personalidad. La versión ya está disponible en la web oficial del proyecto y a través de los canales de actualización habituales.