Archinstall cambió la manera en la que se instala Arch Linux. Sigue sin ser un instalador gráfico, pero usar algo guiado ha hecho que más usuarios se decanten por Arch Linux. No serán demasiados, ya que se sigue teniendo que empezar casi desde cero y hay que tomar todas las decisiones, pero las ayudas nunca vienen mal. Si la base Arch se usa algo más es gracias a las distribuciones que sí usan instalador gráfico, y Garuda Linux tiene eso y además una experiencia de usuario atractiva visualmente y con buen rendimiento.

Hoy vamos a explicar cómo instalar Garuda Linux paso a paso. En cuanto a la instalación, lo bueno que tienen esta y otras distribuciones Linux es que usan Calamares, un instalador gráfico que permite instalar el sistema operativo de manara fácil a intuitiva. Por si fuera poco, y como explicaremos más adelante, permite instalarlo en unidades extraíbles sin ningún peligro, y no como otros que conozco que, si bien es cierto que lo permiten, también lo es que si no lo haces como quiere puede llegar a secuestrarte el GRUB.



Proceso de instalación de Garuda Linux

Antes de nada, hay que crear un USB de instalación. Para hacerlo se puede elegir software como (Raspberry Pi) Imager, Etcher (aquí un tutorial) o incluso dd. La página de descargas es esta, y más adelante hablaremos un poco por encima de las ediciones en las que está disponible.

Con el USB creado, para instalar Garuda Linux hay que seguir estos pasos:

Lo primero que veremos será una pantalla como la siguiente. No es un paso importante para la instalación en sí, pero merece la pena entrar (seleccionando con las flechas del teclado e Intro) a tz y elegir la zona horaria, a keytable y elegir la distribución del teclado y a lang y elegir el idioma de la interfaz. Desde aquí también podemos elegir si queremos usar los drivers de NVIDIA o no.

Una vez entramos al sistema operativo veremos una ventana de bienvenida. Podemos iniciar el instalador desde ella o cerrarla y hacerlo desde el acceso directo que hay en el escritorio. Doble clic sobre el icono «Install Garuda Linux».

Cuando se abra Calamares, lo primero que tenemos que hacer es elegir el idioma, que saldrá ya en el nuestro si así se lo hemos indicado en el primer paso, y luego clic en «Siguiente».

En la siguiente tenemos que elegir la zona horaria, que también estará en su sitio si se lo hemos indicado en el primer paso. Si no, con el ratón hacemos clic en nuestro país, y más abajo se puede hacer clic en uno o los dos botones «Cambiar…» para cambiar el idioma de la interfaz y el formato de números y fechas. Una vez está como nos gusta, hacemos clic en «Siguiente».

La siguiente ventana también estará configurada automáticamente si hemos hecho el primer paso, pero es ya la última que no tendremos que configurar por nosotros. Se elige un idioma, la variante y se hace clic en «Siguiente». Como dato, abajo hay una caja de texto en donde se puede probar que las teclas funcionan como esperamos.

La ventana que veremos a continuación será la de la instalación en sí. Por defecto ya nos detecta el disco duro y cómo debería ser. Aquí podemos elegir que borre todo el disco, si queremos añadir swap y cómo (con hibernación, sin hibernación o a archivo) o hacerlo manualmente. Si se elige la opción manual tendremos que indicarle el punto de montaje, la carpeta personal, la raíz y demás. No se recomienda para usuarios inexpertos, y como máximo se recomienda aceptar hacer dualboot, opción que aparecerá si ya tenemos un sistema operativo instalado. Configurado este paso, volvemos a hacer clic en «Siguiente».

La siguiente ventana es la de la creación del usuario. Ponemos el nombre completo, si así lo deseamos, luego el nombre de usuario, el del equipo y las contraseñas. En este paso también podemos indicarle que inicie sesión sin pedir la contraseña y si queremos que sea la misma para el administrador. Si desmarcamos la última caja de verificación podremos crear un usuario root para las gestiones más importantes. Con todo rellenado, hacemos clic en «Siguiente».

A continuación veremos una ventana con un resumen. Nos fijamos en todo lo que muestra para cerciorarnos de que es lo que queremos y hacemos clic en «Instalar». A modo de verificación en dos pasos, saldrá una ventana emergente y tenemos que hacer clic en «Instalar ahora».

Esperamos a que finalice la instalación.

Y eso sería todo. Ahora podemos marcar la casilla de «Reiniciar ahora» y hacer clic en «Hecho» para que reinicie, o apagar el equipo y hacerlo manualmente. Lo único importante es que al reiniciar ya no esté el USB en el puerto, ya que si lo está volverá a iniciar en la Live Session.

Cómo instalarlo en un pendrive

Cómo hemos mencionado, Garuda Linux usa Calamares para instalar el sistema operativo, lo que facilita mucho las cosas. Hace tiempo escribimos un archivo sobre cómo hacer lo mismo en Manjaro, y es perfectamente válido para Garuda. El enlace, aunque ya con su tiempo, es este, y básicamente se explica que hay que usar dos pendrives, uno para la Live Session y otro para instalar el sistema operativo, y en el paso de la instalación elegir como unidad de destino el USB de instalación. No es necesario hacer ningún paso extra para asegurarnos de que no va a tocar nada del disco duro, pero sí hay que fijarse varias veces para no borrar nada que no queramos.

Instalar el sistema operativo en un pendrive hará que podamos llevárnoslo a cualquier parte, pero teniendo en cuenta un par de cosas: el rendimiento no es el mismo que si lo instalamos en el disco duro, sobre todo si es SSD; y si lo usamos en diferentes ordenadores, cuidado con actualizar el sistema o hacer ciertas gestiones, ya que puede instalar drivers que no queremos tener. Pero, eh, yo he usado y uso así Ubuntu, KDE neon, el propio Garuda…

Ediciones de Garuda Linux

Como habíamos prometido, en este punto vamos a hablar por encima de las ediciones de Garuda Linux:

Hay hasta cuatro ediciones con KDE: KDE Dr460nized sería la versión principal. Es la que tiene el diseño colorido, con el fondo de Malefor y, en definitiva, la que se ve en la mayoría de capturas. KDE Dr460nized Gaming Edition. Cuando os he dicho que la mayoría de capturas son de la edición normal, he contado una mentirijilla: las de este tutorial son de la Gaming Edition. Es lo mismo que la normal, pero tiene instalado por defecto todo lo necesario para mejorar la experiencia de juegos. Entre ello, Steam, Proton, WINE, varios juegos, emuladores… Siendo honesto, yo creo que tenerlo todo hará que tengamos algo de software, y yo recomendaría más usar la edición normal e instalar lo que queremos desde el apartado Gamer del asistente. Pero el que quiera tenerlo todo tras la instalación de dero, que elija esta edición Gaming. Linux KDE lite es una edición sin personalización a lo Garuda, es decir, Garuda Linux con la interfaz típica de KDE y sin software extra. Linux KDE-git es la que obtiene el software KDE más pronto, también con un KDE puro sin software extra. Esta y la anterior son para usuarios avanzados.

El resto de opciones en las que está son GNOME, Cinnamon, Xfce, MATE, LXQT-Kwin, Wayfire, Sway, i3wm y Qtile, todas sin personalización tan propia como la Dr460n1z3d.

Si estáis pensando en dar un nuevo salto, Garuda Linux es una opción que hay que tener en cuenta.