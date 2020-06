GamerOS: nuevo sistema operativo para videojuegos

GamerOS es una nueva distribución GNU/Linux que ha llegado oficialmente para la alegría de muchos fans del gaming y Linux. Esta distro está especialmente diseñada para el uso de videojuegos en ella, y así llevar la mejor experiencia de usuarios que quieran entretenerse con su distro Linux, al igual que lo hizo en su momento la distribución SteamOS de Valve y otras similares.

En el casod e GamerOS está basada en la potente y flexible Arch Linux. Pero sus desarrolladores te lo han puesto todo muy fácil para que solo te tengas que preocupar de disfrutar de tus títulos de videojuegos favoritos. Además, GamerOS trae algunas interesantes soluciones para ciertos problemas de este sector del entretenimiento digital.

Ahora, con el lanzamiento de la versión GamerOS 18 se cuetna también con importantes mejoras para esta distro, como el nuevo kernel Linux 5.6.15, otros muchos paquetes actualizados, como los controladores libres Mesa 20.0.7, controladores NVIDIA 440.82, un nuevo compositor actualizado, paquetes para retro gaming y emulación como RetroArch 1.8.8 incluidos de serie, etc.

También se han preocupado de incluir emuladores para Steam Buddy, una interfaz basada en web para administrar el software que no es de Steam. Con plataformas adicionales como Neo Geo, GameCube, Arcade, y un largo etc.

Si te gustan las instalaciones fáciles, los paquetes universales Flatpak te lo ponen fácil, y podrás instalar apps desde Flathub de forma fácil en un solo clic, como el navegador web Xonotic, Firefox, Veloren, etc.

También se ha mejorado el soporte de hardware de red, gamepads de consolas como la N64 o la Xbox One, etc. ¡Vamos, todo lo que necesitas para crear un gran centro del entretenimiento con el mínimo esfuerzo y la máxima diversión posible! Y si no quieres modificar las particiones, no te preocupes, puedes usar Etcher y grabar la imagen en un USB para usarlo en modo Live…

Más información – Sitio oficial de GamerOS