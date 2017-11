Un gamer crea un “simulador” usando SteamOS y DiRT Rally

Un gamer ha creado una mesa en la que ha integrado un ordenador, y unos mandos para conducción como un volante y una palanca de cambios para crearse su propio “simulador” (imitar el salpicadero de un coche) de conducción para pasar las horas jugando al DiRT Rally, un videojuego del que ya hemos hablado en LxA y seguro que conoces… El manitas ha tenido que realizar un trabajo de bricolaje para la carcasa en la que ha integrado todo y el resultado final lo puedes ver en el vídeo que copa este artículo. La verdad es que imaginación no le falta a algunos para crearse sus propios proyectos DIY.

Como digo, el invento integra un equipo con un volante y una palanca de cambios como controles, además de tener instalado el famoso sistema operativo SteamOS, ya sabes, la distribución GNU/Linux de Valve especialmente pensada para el mundo multimedia y de los videojuegos gracias a la integración del ecosistema Steam desde el que comprar contenido y de la implementación de controladores para gráficos y conseguir las mejores prestaciones durante el juego.

Desde él se puede instalar, entre otros muchos títulos, el famoso juego de simulación de coches para carreras de Rally que he citado antes: DiRT Rally. Pero podrías instalar otros muchos juegos de conducción como F1 2017 o cualquier otro, y modificar el diseño de este gamer por otro que se te ocurra y que sea más adecuado. ¿Te atreves? Incluso realizar otros diseños dirigidos a otro tipo de videojuegos que no sean de conducción. El DIY es bastante divertido y, aunque no sea gran cosa, siempre me gusta prestar atención a este tipo de proyectos.

Por cierto, en cuanto al hardware ha usado una placa base ASUS H110S2/CSM, una CPU Intel G4500, ventilador Silverstone NT07-115X, módulo RAM G.Skill Ripjaws 8GB, disco duro SSD Samsung 950 Pro M2, pantalla LCD 7″, controlador Pimoroni Picade, 2 altavoces de 3w (Adafruit), potenciómetro y botones para los controles, etc. Para la información completa puedes acudir a la página del proyecto en Github.