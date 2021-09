GameMaker Studio 2: actualización lanzada con novedades

GameMaker Studio 2 tiene una nueva actualización lanzada para presentar la que será la última versión Beta del editor de títulos para Ubuntu Linux (sí, solo esta distro, ya que los creadores han sido bastante estrictos con esto, y solo ofrecen soporte para ella). Un software muy interesante y creado por el desarrollador YoYo Games.

Sin embargo, es muy probable que YoYo Games pueda traer soporte para más distribuciones en un futuro. Sea como sea, por el momento se puede disfrutar ya de este nuevo lanzamiento de GameMaker Studio 2 en Ubuntu, consiguiendo así un fantástico editor e IDE con tecnología SDL2 para las entradas y salidas de audio. Ahora también usará FNA3D para procesar todo, lo que permitirá hacer mejores juegos para multiplataformas.

Con suerte, sus desarrolladores podrían arreglar algunas dependencias actuales de GameMaker Studio 2 para que no requiera ciertas bibliotecas específicas de Ubuntu para los juegos exportados. Además de eso, se trabaja también en pulir algunos problemas y errores que se pueden dar en esta versión Beta, para que lleguen futuras versiones mejoradas.

Si aún no conoces qué es GameMaker Studio, se trata de una plataforma basada en lenguaje interpretado y un SDK para desarrollar tus propios videojuegos. Fue creada inicialmente por Mark Overmars usando Delphi, orientando este software para usuarios novatos y con pocas nociones de programación. Por lo tanto, para crear videojuegos no tendrá que aprender Java, C++, ni otros lenguajes similares. Y si eres un usuario más avanzado, podrás emplear algunos scripts para la creación de tus títulos.

GameMaker Studio permite crear de forma muy sencilla, basándose en recursos gráficos, sonoros, imágenes, etc., que se asignarán a objetos sobre los que actúa el videojuego, así como eventos para describir qué acción se ejecuta cuando se pulsa una tecla, se mueve el ratón, etc.

Más información de GameMaker Studio – Sitio web oficial