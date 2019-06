Game Builder, una de herramienta de Google para la creación de juegos 3D

Si alguna vez has querido hacer un juego, pero no sabes cómo, Google tiene una herramienta para ti. Nacido en su taller para proyectos experimentales, Área 120, el nuevo prototipo del juego ‘Game Builder’ ofrece la posibilidad de crear tus propios juegos dentro de un entorno simple similar a Minecraft.

Google anunció hace unos días que su división del Área 120, que se encarga de la incubación de proyectos especiales de los empleados, lanzó Game Builder.

Game Builder, a diferencia de otras herramientas de creación de juegos, está diseñado para ser un juego en sí mismo.

Google dice que la plataforma es para aquellos que “tienen una idea para un videojuego” pero no tienen experiencia en codificación o arte en 3D.

Game Builder proporciona un mundo de arrastrar y soltar y un diseñador de juegos basado en bloques y cartas.

Los bloques forman el entorno en el que jugarás, mientras que los fragmentos de código basados en tarjetas controlarán el comportamiento de las cosas en el juego.

Los usuarios pueden hacer plataformas móviles, marcadores, pociones curativas, autos que se pueden conducir y más.

Además, los usuarios pueden encontrar e importar gráficos para los personajes y el medio ambiente desde la plataforma Poly de Google, que alberga una biblioteca abierta de activos de VR y AR gratuitos.

Además de todo esto, Game Builder permite a los usuarios colaborar en tiempo real con otros usuarios.

Esto puede parecer que varias personas construyen un nivel juntos, o que un usuario haga una prueba de juego mientras otros hacen el nivel.

Vale la pena señalar que Área 120 de Google lanzó Game Builder en Steam en noviembre de 2018, pero no ha dicho mucho hasta ahora con el lanzamiento de la versión 2.0.

El sistema recuerda a Minecraft, en el que tus acciones en Game Builder ayudan a dar forma a la creación de tu propio juego.

Múltiples usuarios pueden trabajar en un solo proyecto al mismo tiempo y si bien no necesita saber cómo codificar, el juego le permite arrastrar y soltar comandos específicos utilizando su propia interfaz similar a las tarjetas, también puede crear su propio comando tarjetas con Javascript.

Por supuesto, solo porque no sabes codificación, no significa que tengas que confiar para siempre en un sistema basado en tarjetas. El juego también apunta a permitir que los usuarios se vuelvan más y más avanzados si se interesan en saber cómo funcionan exactamente las cosas.

Aunque el juego ha existido desde el año pasado, incluso ahora, después de que se haya anunciado oficialmente, aún está catalogado como un prototipo.

Se desconoce cuándo o si Game Builder ganará el título de producto terminado pero, si genera más interés, Google está obligado a permitir que crezca.

“Digamos que tienes una idea para un videojuego”, escribió Logan Olson, líder del equipo de Game Builder, en una publicación de blog que anunciaba el lanzamiento del software.

“Podría ser un juego de acción en primera persona protagonizado por un caracol en la carrera (lenta) de la ley, o un juego multijugador con solo pugs.

“Solo hay un problema: nunca has creado un juego. No sabes cómo programar. No conoces a ningún artista en 3D. Y todas las herramientas que encuentres no te permitirán colaborar con amigos”. Según nuestro recuento, eso plantea cuatro problemas, pero imaginamos que Google entiende los números mejor que nosotros, por lo que volveremos a verificar que una calculadora esté segura.

“Game Builder tiene como objetivo hacer que la construcción de un juego sea como jugar un juego. Si has creado un fuerte o cavado una mina en un juego, ya sabes cómo construir un nivel 3D en Game Builder”.