Galaxy in Turmoil: un excitante videojuego de disparos

Galaxy in Turmoil es un excitante videojuego de disparos o shooter que vendrá para Linux y será cuanto menos curioso. Si tienes interés en seguir de cerca éste título, puedes ver imágenes, información y vídeo sobre él en la tienda de Valve Steam, como suele ser habitual para los títulos lanzados para Linux. Como ya he dicho, los desarrolladores han anunciado una versión o port disponible para funcionar en distribuciones GNU/Linux, por lo que es una gran noticia de la que nos hacemos eco desde LxA.

Además, si no te parece demasiado atractivo lo que he dicho, se trata de un título de videojuego basado en el potente motor gráfico Unreal Engine, con lo que tendrá unos gráficos y sonidos impresionantes. Y si eso aún no te convence demasiado, quizás seas fan de la saga de películas Star Wars, si es así, este es un videojuego pensado para los fans de esta saga, aunque no está relacionado con Lucasfirlm, sino hecho por desarrolladores aficionados y la productora se quiso inmiscuir y pedirles que eliminaran toda la IP (Propiedad Intelectual) relacionada con la saga…

Uno de los desarrolladores del videojuego ha expresado en los foros de Steam que el soporte nativo de Linux todavía está haciéndose y definitivamente es algo que les está gustando hacer. Así que todo indica que se realizará para nuestras distros, no obstante no estaría de más que expresases tu interés y apoyo al proyecto para que no caiga en saco roto dándole a la lista de deseos desde tu cienta de Steam y así hacer ver que estás interesado en que llegue…

Si quieres también conocer a los desarrolladores que hay tras el título, te recomiendo que visites la web oficial de ellos, allí encontrarás más información del videojuego y podrás seguir de cerca todos los movimientos. Desde LxA estaremos atentos a nuevas noticias…