Valve presentó la Steam Machine junto a las Frame y el Controller hace menos de una semana. Hay todo tipo de comentarios, empezando por cuánto costará y continuando por el futuro de los vídeojuegos, pero también se ha hablado del hardware que incluye y su diseño. Es esto último lo que vamos a tratar aquí, la forma de cubo de la Steam Machine que ha llevado a la comunidad a bautizarla como GabeCube.

¿Por qué GabeCube? La parte -Cube está más clara: es un cubo. Gabe- también debe estarlo para los que conozcan bien a Valve, pero no tanto para los que no. Y es que el Director Ejecutivo de Valve se llama Gabe Newell. Todo sumado dan como resultado ese GabeCube. Pero hay algo más, y es que hay gente que compara el diseño de la Steam Machine con la GameCube que Nintendo lanzó en 2001.

Cómo poner el vídeo de GabeCube en Steam

El mote está extendiéndose como la pólvora por redes sociales, y está gustando tanto que incluso han sacado un vídeo animación para entrar a la interfaz de Steam. ¿Cómo puede ponerse? La manera más oficial de añadir animaciones de este tipo a Steam es desde la propia tienda, pero hay un método semi-oficial que se explica en steamdeckrepo.com:

Será necesario estar en el modo escritorio para realizar la descarga, por lo que primero cambiamos al modo escritorio. Vamos a este enlace y descargamos el vídeo. Se puede hacer desde los tres puntos del vídeo y eligiendo «Descargar». Movemos el vídeo a la ruta /home/deck/.steam/root/config/uioverrides/movies/. Ahora hay que entrar en el modo Big Picture o el modo juego, dirigirnos al apartado de personalización de Parámetros y elegimos el vídeo.

Todo esto tendrá más gracia cuando sea posible ponerlo en la «GabeCube» que llegará a principios de 2026. Se puede poner en la Deck, pero yo no le veo tanto sentido. En cualquier caso, la GabeCube ya está en camino.