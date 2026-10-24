La versión 2.1.9 de fwupd ya está anunciada como una nueva entrega del servicio libre encargado de instalar actualizaciones de firmware en sistemas Linux. Llega aproximadamente un mes después de fwupd 2.1.8 y mantiene la misma filosofía: facilitar que el software del equipo se pueda renovar desde el propio sistema operativo, sin depender de utilidades exclusivas de Windows o DOS. En esta ocasión, el anuncio pone el foco en varios ajustes de compatibilidad y en correcciones de mantenimiento que afectan a casos concretos.

Conviene recordar que fwupd es un daemon de código abierto, impulsado por el mantenedor de GNOME Richard Hughes, que expone sus funciones a través de una herramienta de línea de comandos y de una interfaz D-Bus para gestores gráficos como GNOME Software. Su objetivo principal es el firmware UEFI de equipos compatibles, usando la tabla ESRT y las cápsulas UEFI que el kernel Linux admite desde la versión 4.2. Antes de estas herramientas, buena parte de esas actualizaciones quedaba ligada a entornos Windows o DOS.

Novedades de fwupd 2.1.9

El anuncio de 2.1.9 recoge soporte para dispositivos Pixart PID 38CA, un identificador de instancia para cada pareja formada por clase de dispositivo Redfish HPE y destino, y la posibilidad de indicar en los datos del informe si la máquina funciona como contenedor o como hipervisor. Son cambios técnicos, pero pueden ayudar a que los diagnósticos y la cobertura de actualización sean más precisos en entornos gestionados.

También se incorpora After=local-fs.target en fwupd.service para corregir un problema de montaje en CoreOS. Se eliminan alias de comandos de la finalización de bash, se corrige la comprobación del tamaño del footer DFU, se soluciona una pequeña fuga de memoria al instalar firmware dell-kestrel y se prescinde del helper efi cuando se usa fwupdtool reboot-cleanup. La suma de estos retoques apunta a una revisión de estabilidad y seguridad más que a un cambio disruptivo.

Compatibilidad y alcance del proyecto

fwupd no se limita al firmware UEFI: su arquitectura de plugins le permite procesar actualizaciones de SSD, microcódigo de CPU y firmware Android, entre otros componentes. Para UEFI utiliza el método de cápsula en disco, de modo que el sistema prepara la actualización y esta se aplica en el siguiente arranque. Esa forma de trabajo encaja con la tabla ESRT, que permite al firmware exponer componentes actualizables al sistema operativo.

El ecosistema alrededor del proyecto incluye LVFS, el servicio que ayuda a los fabricantes a empaquetar sus actualizaciones y que actúa como repositorio en línea. Distribuciones como RHEL y CentOS 7.4 o posteriores, Fedora 22 o superior, Ubuntu 16.04 o más reciente, Debian 9 o posterior, openSUSE 15.0 o superior y Arch desde 2017 han integrado fwupd. En equipos sin ESRT, el calibrador de color ColorHug se ha usado como caso de prueba.

La trayectoria del proyecto ha estado marcada por la colaboración con fabricantes. En diciembre de 2015 se conoció el trabajo con un desarrollador de Dell para probar el sistema en hardware real, y la Dell Edge Gateway apareció como producto compatible. Más adelante, Lenovo se sumó en agosto de 2018 y Acer hizo lo propio en septiembre de 2019 con el modelo Aspire A315. Desde diciembre de 2019, Google exige que los Chromebooks certificados puedan recibir actualizaciones de firmware mediante fwupd.

Qué supone para el usuario

Para quien administre equipos Linux, la versión 2.1.9 no cambia la forma de usar la herramienta, pero sí puede reducir incidencias en escenarios concretos: arranques con CoreOS, instalaciones de firmware Dell, comprobaciones de DFU o tareas de mantenimiento con fwupdtool. La actualización resulta especialmente relevante en flotas donde los informes de estado y la identificación de dispositivos Redfish ayudan a detectar qué máquinas necesitan atención.

Esta entrega de fwupd 2.1.9 se entiende como un paso de mantenimiento dentro de un proyecto que sigue siendo referencia para actualizar firmware en Linux. La combinación de soporte para nuevos dispositivos, correcciones de estabilidad y contexto de compatibilidad hace que la revisión sea útil para usuarios avanzados y administradores, aunque no introduzca un giro radical en la herramienta. El respaldo de distribuciones, fabricantes y servicios como LVFS mantiene a fwupd como una pieza relevante para mantener el software de bajo nivel al día.