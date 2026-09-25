fwupd 2.1.8 ya está disponible como una nueva actualización del proyecto encargado de facilitar la instalación de firmware en sistemas Linux. La nueva versión, fechada oficialmente el 23 de septiembre de 2026, incorpora soporte para nuevos dispositivos, mejoras relacionadas con la seguridad de las actualizaciones y una colección de correcciones para distintos componentes y fabricantes.

La actualización llega como una nueva versión de la rama 2.1.x y continúa ampliando el número de dispositivos que pueden recibir actualizaciones de firmware mediante fwupd y el Linux Vendor Firmware Service (LVFS). Entre las novedades destacan la integración con bootupd cuando cambia la partición EFI y la verificación de firmas RSA-3072 para determinados accesorios de Lenovo.

fwupd 2.1.8 mejora la integración con bootupd

Una de las novedades de fwupd 2.1.8 es un nuevo complemento que avisa a bootupd cuando se producen cambios en la partición del sistema EFI (ESP).

Esta integración permite que los componentes encargados de gestionar el arranque tengan conocimiento de determinadas modificaciones realizadas sobre la partición EFI después de una actualización de firmware. Se trata de un cambio especialmente relacionado con los equipos que utilizan UEFI y con la coordinación entre las distintas herramientas responsables del proceso de actualización y arranque.

Verificación RSA-3072 para accesorios Lenovo

La nueva versión también añade soporte para la verificación de firmas RSA-3072 en accesorios de Lenovo compatibles.

El objetivo es reforzar la comprobación de autenticidad de los paquetes de firmware antes de instalarlos. De esta forma, fwupd dispone de mecanismos adicionales para validar el firmware destinado a determinados dispositivos Lenovo.

La incorporación se suma a las diferentes comprobaciones de confianza que fwupd utiliza para evitar que una actualización se instale sin cumplir los requisitos de autenticidad establecidos.

fwupd 2.1.8 añade más soporte para dispositivos de distintos fabricantes

fwupd 2.1.8 amplía también el catálogo de hardware compatible. La lista oficial incluye el ASUS GX5407, determinados dispositivos Elan con PID 0CB6 y sensores de huellas FocalTech MOC.

También se añade soporte para el Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Dock Gen 2 7000, dispositivos MaxLinear MxL862xx, hardware MediaTek MT9700 FCTE y MT9701 KSMU, varios dispositivos PixArt y el Rolling RW101.

En el caso del ASUS GX5407, el soporte está relacionado con una particularidad del firmware del controlador táctil ILITEK utilizado por este equipo.

Correcciones para actualizaciones y recuperación de firmware

Una parte importante de la actualización está dedicada a corregir errores detectados durante la detección, instalación y recuperación del firmware.

fwupd 2.1.8 corrige, entre otros problemas, un desbordamiento de búfer al procesar determinados informes HID de Synaptics CAPE, un fallo que podía producir un bloqueo en determinados docks Dell cuando recibían información de dispositivo malformada y una fuga de memoria al procesar registros TPM inválidos.

También se corrige una desreferencia de puntero nulo al enumerar determinados dispositivos Synaptics RMI defectuosos y un problema relacionado con la instalación de la última base de datos DBX mediante snapd.

fwupd 2.1.8 introduce mejoras en Logitech, eMMC, Redfish y LZMA

La nueva versión introduce además varias correcciones específicas para diferentes tipos de hardware y formatos de firmware.

Entre ellas se encuentra una mejora de la recuperación del firmware de dispositivos Logitech Unifying, así como una corrección para la recuperación de errores de eMMC cuando falla el establecimiento del modo de instalación.

El soporte Redfish también recibe un cambio relevante: fwupd 2.1.8 permite ahora manejar blobs de firmware de hasta 512 MiB. Además, las secuencias LZMA quedan limitadas a 2 GiB durante la descompresión.

El proyecto también añade comprobaciones adicionales al utilizar identificadores JCat como nombres de archivo y utiliza una acción de PolicyKit más restrictiva cuando el dispositivo desaparece durante determinadas operaciones.

Una actualización importante para el ecosistema de firmware de Linux

fwupd se utiliza para centralizar la actualización del firmware de numerosos componentes y dispositivos desde Linux, pudiendo integrarse con herramientas gráficas como GNOME Software, con fwupdmgr desde la línea de comandos o directamente mediante su interfaz D-Bus.

Con fwupd 2.1.8, el proyecto continúa ampliando el hardware compatible al mismo tiempo que refuerza distintas partes del proceso de actualización. La combinación de nuevos dispositivos, mejoras de verificación y correcciones de errores hace que la versión sea especialmente relevante para los equipos cuyo firmware se gestiona mediante LVFS.

La versión 2.1.8 ya está disponible en el repositorio oficial de fwupd y llegará a las distribuciones Linux a través de sus respectivos repositorios y ciclos de actualización.