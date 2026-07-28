La utilidad de código abierto para actualizar firmware en Linux, Fwupd, ha publicado su versión 2.1.7, una actualización estable que mejora tanto la compatibilidad con hardware como la seguridad del sistema. Esta nueva entrega, desarrollada por Richard Hughes y el equipo de LVFS (Linux Vendor Firmware Service), llega poco más de tres semanas después de la versión 2.1.6 y está pensada para facilitar la gestión de firmware en distribuciones Linux.

Entre las novedades más destacadas, Fwupd 2.1.7 incorpora soporte para el dispositivo PixArt PJP360, un touchpad moderno que se integra en equipos con el panel táctil PixArt POCO 103X. Los controladores necesarios para permitir las actualizaciones de firmware de este componente han sido desarrollados por la propia PixArt y ya forman parte del ecosistema Fwupd. Esta ampliación de hardware es especialmente relevante para usuarios con portátiles recién adquiridos que utilicen este tipo de touchpad.

Fwupd 2.1.7 introduce mejoras en seguridad y nuevas funcionalidades

La versión 2.1.7 no solo se centra en nuevo hardware, sino que también refuerza la protección del sistema. Se ha añadido un atributo de seguridad de bloqueo MTD (Memory Technology Device) que impide modificaciones no autorizadas en la memoria flash. Además, se han implementado listas de firmas EFI gestionadas externamente, lo que permite a los administradores controlar qué binarios UEFI pueden ejecutarse. Para las actualizaciones de firmware UEFI, se ha integrado un complemento systemd-pcrlock que mejora la trazabilidad y seguridad del proceso.

Otra incorporación notable es el soporte para identificadores AppStream “well-known” aplicados a configuraciones comunes de BIOS, lo que facilita a los usuarios encontrar y modificar parámetros habituales desde el propio gestor de firmware. Asimismo, se ha incluido un atributo de seguridad para cifrado de discos TCG, alineándose con los estándares de Trusted Computing Group y mejorando la protección de datos en reposo.

Corrección de errores y mejoras internas

El parche también resuelve diversos fallos que afectaban a la experiencia de usuario. Entre ellos, se ha corregido el manejo de la cadena de versión de las GPU AMD, que provocaba conflictos en algunas configuraciones. También se ha solucionado un problema que impedía la suspensión a RAM cuando la memoria estaba cifrada, una funcionalidad crítica para portátiles y equipos de bajo consumo. Además, varios complementos de Fwupd ahora funcionan correctamente al compilar el software para Android, ampliando su alcance a dispositivos móviles.

Con todo, la comunidad Linux se beneficia directamente de estas mejoras. La posibilidad de actualizar firmware de forma segura y centralizada a través de LVFS reduce los riesgos de seguridad y simplifica el mantenimiento de los equipos.

Fwupd 2.1.7 ya está disponible para su descarga desde el repositorio oficial de GitHub. Los usuarios pueden obtener el código fuente o los paquetes precompilados para las principales distribuciones. Se recomienda a los administradores de sistemas y usuarios avanzados que actualicen cuanto antes para aprovechar las nuevas funciones de seguridad y la compatibilidad con el hardware PixArt. La versión actual es, sin duda, un paso adelante en la democratización de las actualizaciones de firmware en el ecosistema Linux.