Fwupd 2.1.2 ya está disponible y supone un paso más en la consolidación de las actualizaciones de firmware desde Linux, tanto para equipos de sobremesa como para portátiles y periféricos muy presentes en el mercado. Esta utilidad de código abierto se integra con el ecosistema de firmware distribuido a través de la LVFS y se ha convertido en una pieza clave para mantener al día la parte más delicada del hardware sin depender de herramientas propietarias de cada fabricante.

Con esta entrega, que llega tras la v2.1.1, el proyecto refuerza su papel como gestionar actualizaciones de BIOS, controladores táctiles, ratones, docks USB-C y otros accesorios, algo especialmente relevante en entornos profesionales y educativos donde Linux y los Chromebooks están ganando terreno. El objetivo es reducir los quebraderos de cabeza típicos cuando hay que actualizar firmware en distintos equipos y marcas.

Fwupd 2.1.2 y principales responsables

Esta nueva entrega no se limita a pequeñas correcciones, sino que incorpora ajustes internos, compatibilidad adicional y soporte para nuevo hardware que se está utilizando o se utilizará en breve en equipos vendidos. El resultado es un entorno algo más predecible a la hora de actualizar el firmware, tanto para usuarios domésticos como para grandes despliegues en empresas y administraciones públicas.

Nuevos dispositivos compatibles en Fwupd 2.1.2

Uno de los puntos fuertes de Fwupd 2.1.2 es la ampliación de la lista de dispositivos que pueden recibir actualizaciones de firmware directamente desde Linux. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran nuevos modelos de ratones, docks USB-4, hubs USB y cámaras, además de controladores táctiles de distintos proveedores.

En concreto, Fwupd 2.1.2 añade soporte para:

Ratones HP 400 y 405 , presentes en entornos de oficina y domésticos, tanto en equipos de marca HP como en periféricos vendidos por separado.

, presentes en entornos de oficina y domésticos, tanto en equipos de marca HP como en periféricos vendidos por separado. Un dock Lenovo USB-4 , un tipo de estación de acoplamiento clave para quienes trabajan con portátiles y necesitan conectar varios monitores y periféricos mediante un único cable.

, un tipo de estación de acoplamiento clave para quienes trabajan con portátiles y necesitan conectar varios monitores y periféricos mediante un único cable. Controladores táctiles como el Elan TP IC tipo 0x19 , el controlador LX Semicon SW42101 y dispositivos Raydium TP, habituales en paneles táctiles de portátiles y convertibles.

, el controlador LX Semicon SW42101 y dispositivos Raydium TP, habituales en paneles táctiles de portátiles y convertibles. Hubs USB Parade con control GPIO , cada vez más usados en docks y estaciones de trabajo modernas con USB-C.

, cada vez más usados en docks y estaciones de trabajo modernas con USB-C. Dispositivos Pixart PLP239, que pueden encontrarse en distintos periféricos de entrada, especialmente en ratones y otros dispositivos de puntero.

Cámaras basadas en tecnología Sunplus, que se emplean en webcams integradas o externas utilizadas a diario para videoconferencias, educación en línea y trabajo remoto.

Esta ampliación de compatibilidad tiene impacto directo en usuarios y organizaciones que dependen de Linux para su día a día, ya que podrán gestionar actualizaciones de firmware críticas para la estabilidad y seguridad de estos componentes sin abandonar su sistema operativo habitual.

Soporte para Google Moonstone y Chromebooks

Otro aspecto interesante de Fwupd 2.1.2 es la referencia a Google Moonstone, nombre en clave que apunta a un futuro Chromebook. La incorporación del identificador de hardware para este modelo se centra en la actualización del firmware del touchpad basado en tecnología de Elan, lo que sugiere que el dispositivo será compatible con el ecosistema de actualización de firmware abierto desde su llegada al mercado.

Para centros educativos y administraciones públicas que ya utilizan Chromebooks, esta integración con Fwupd puede facilitar la labor de mantener al día el firmware de los paneles táctiles y otros componentes clave. Aunque Moonstone aún no esté disponible comercialmente, el hecho de que su soporte se incorpore desde ahora indica una cierta anticipación por parte del proyecto y de los fabricantes implicados.

Mejoras del daemon y compatibilidad con módems ttyUSB

Además del soporte para nuevos modelos, Fwupd 2.1.2 introduce cambios en su daemon (el servicio que se ejecuta en segundo plano) para manejar mejor módems que se exponen como dispositivos ttyUSB. Este tipo de hardware es habitual en módems 3G/4G, dispositivos de comunicaciones industriales y conexiones M2M desplegadas en distintos sectores.

Gracias a estas mejoras, los administradores de sistemas podrán contar con un comportamiento más predecible cuando se gestionen actualizaciones de firmware en módems y equipos de comunicaciones, algo que puede ser especialmente sensible en infraestructuras críticas o en despliegues remotos en los que no es viable estar físicamente delante del dispositivo en caso de fallo.

Correcciones y ajustes específicos para distintos dispositivos

Junto con el nuevo soporte de hardware, el equipo de desarrollo ha incluido diversas correcciones de comportamiento y ajustes de compatibilidad para dispositivos ya soportados en versiones anteriores. Estos «quirks» o particularidades permiten tratar de manera específica a determinados modelos que requieren pasos especiales para que la actualización de firmware sea segura.

Este tipo de ajustes finos son habituales en un ecosistema tan heterogéneo como el de Linux, donde conviven generaciones distintas de hardware. Al pulir estos detalles, Fwupd 2.1.2 contribuye a que las actualizaciones sean menos propensas a errores y a comportamientos inesperados, algo crucial cuando hablamos de firmware y no de simple software de usuario.

Impacto en usuarios, empresas y administraciones

La expansión del soporte de Fwupd 2.1.2 repercute directamente en la forma en que los usuarios finales, empresas y administraciones públicas gestionan sus equipos. En entornos donde se combinan portátiles de distintas marcas, docks USB-C, ratones externos y cámaras para videollamadas, poder actualizar todo ese firmware desde un único sistema reduce el tiempo de mantenimiento y el riesgo de incompatibilidades.

Para las organizaciones que apuestan por el software libre, disponer de una herramienta como Fwupd que se coordina con fabricantes mediante LVFS permite seguir criterios de transparencia, auditabilidad y control de las actualizaciones. Aunque cada fabricante mantiene sus propias políticas, el hecho de que se integren en este canal unificado mejora la trazabilidad de lo que se instala en cada equipo.

Disponibilidad de Fwupd 2.1.2 y consulta de cambios

La versión Fwupd 2.1.2 ya se encuentra disponible a través de los repositorios habituales de muchas distribuciones, si bien la llegada exacta puede variar en función del calendario de cada proyecto. Los usuarios más avanzados pueden consultar la lista completa de cambios en el repositorio oficial del proyecto en GitHub, donde se detallan tanto las nuevas compatibilidades como las correcciones internas.

En cualquier caso, antes de aplicar actualizaciones de firmware conviene asegurarse de que se dispone de copias de seguridad y de una alimentación estable, especialmente en portátiles y estaciones de trabajo que no pueden permitirse interrupciones. Fwupd está diseñado para reducir riesgos, pero trabajar con firmware siempre requiere cierta prudencia.

Con esta nueva versión, Fwupd continúa consolidándose como una herramienta central para mantener el firmware al día en sistemas Linux, integrando cada vez más tipos de hardware como ratones, docks USB-4, controladores táctiles y cámaras, y abriendo la puerta a futuros dispositivos como Google Moonstone, todo ello con un enfoque que favorece la gestión homogénea de equipos.