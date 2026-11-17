Fwupd 2.1.10 ya está disponible. Esta nueva versión de la herramienta de actualización de firmware para Linux incorpora compatibilidad con un nuevo dispositivo Synaptics y un conjunto de correcciones destinadas a mejorar la seguridad, la estabilidad y la fiabilidad del proceso de actualización. Aunque no introduce grandes cambios en su funcionamiento general, sí incluye ajustes importantes en la validación de datos y el tratamiento de componentes de hardware.

Entre las modificaciones más relevantes destaca una corrección relacionada con la confianza en los metadatos XML utilizados para identificar y verificar las actualizaciones de firmware. También se han solucionado errores que podían provocar bloqueos, fugas de memoria y problemas durante la comunicación con determinados dispositivos. La versión 2.1.10 continúa así el trabajo de endurecimiento del proyecto, que busca hacer más seguro y fiable el mantenimiento del firmware directamente desde Linux.

Fwupd 2.1.10 añade compatibilidad con el panel táctil Synaptics 96F1

La principal novedad en cuanto a compatibilidad de hardware es la incorporación del dispositivo Synaptics 96F1, un panel táctil capacitivo utilizado en determinados portátiles. Gracias a este cambio, fwupd puede reconocerlo y gestionar sus actualizaciones de firmware mediante la infraestructura habitual del proyecto.

El soporte se incorpora a través del controlador Synaptics RMI, que permite comunicarse con estos dispositivos mediante la interfaz HID-RMI4. La identificación añadida corresponde al hardware Synaptics TM-03864-001, también conocido como S9A31.

La novedad es especialmente interesante para usuarios de equipos Linux que dependen de componentes cuyo firmware tradicionalmente se actualizaba mediante herramientas específicas de otros sistemas operativos. No obstante, disponer de compatibilidad en fwupd no significa que exista necesariamente una actualización disponible para todos los modelos: esta depende también de que el fabricante publique el firmware correspondiente a través de los canales compatibles.

Corrección de seguridad en los metadatos XML

Uno de los cambios más importantes de Fwupd 2.1.10 afecta al sistema de confianza de los metadatos. La nueva versión impide que archivos XML modificados puedan utilizarse para suplantar la confianza asociada a los metadatos legítimos.

Fwupd utiliza información distribuida a través de LVFS (Linux Vendor Firmware Service) para identificar dispositivos, consultar versiones disponibles y determinar qué paquetes de firmware corresponden a cada equipo. La integridad y autenticidad de estos datos son fundamentales para evitar que el proceso de actualización termine utilizando información manipulada.

La corrección refuerza, por tanto, una parte especialmente sensible de la cadena de confianza del sistema. No se trata de una nueva función visible para el usuario, sino de una mejora interna que ayuda a proteger el proceso mediante el que Linux obtiene y verifica las actualizaciones de firmware.

Más validaciones y correcciones de memoria

La nueva versión incorpora numerosas correcciones relacionadas con la lectura y validación de datos. Entre ellas se encuentra la limitación de las lecturas de cadenas procedentes de netlink a la longitud indicada por sus atributos, evitando accesos fuera de los límites esperados.

También se ha corregido la comprobación de los contenidos del archivo INFO_UF2.TXT, utilizado por determinados dispositivos y mecanismos de actualización basados en UF2. En el tratamiento de firmware SREC y de los dispositivos Aver HID CX3 se han solucionado fugas de memoria que podían producirse durante determinadas operaciones.

Otro problema corregido afectaba al cliente cuando el servidor devolvía una respuesta HTTP vacía. En esas circunstancias podía producirse un cierre inesperado de la aplicación, algo que ahora se gestiona correctamente.

El tratamiento de informes HID también recibe mejoras. Fwupd valida ahora el código de operación de los accesorios Lenovo antes de procesar los informes, reforzando la comprobación de los datos recibidos desde estos dispositivos.

Fwupd 2.1.10 introduce mejoras para Intel, TPM, Redfish y otros dispositivos

La actualización incluye correcciones específicas para diferentes fabricantes y tecnologías. En los equipos con Intel Graphics System Controller (GSC), fwupd restaura correctamente la política de energía PCI después de completar una actualización de firmware.

Los procesos de actualización del TPM también reciben un ajuste: ahora se envía el tamaño correcto de cada bloque de datos durante la transferencia del firmware. Se trata de una corrección importante para evitar problemas derivados de transmitir fragmentos con dimensiones incorrectas.

En el ámbito de la administración de servidores, se mejora el formato de las direcciones IPv6 utilizadas por Redfish, agrupando correctamente sus valores en bloques de 16 bits. También se corrige la lectura de la revisión OEM de las tablas ACPI para interpretarla en formato little-endian.

Otros cambios afectan a los dispositivos Jabra y Huddly. Se corrige una comprobación invertida relacionada con los búferes vacíos de Jabra y se mejora la comunicación de errores cuando no se encuentra una interfaz HID o cuando un dispositivo USB de Huddly devuelve un fallo.

También se han ajustado la lectura de versiones de firmware de dispositivos Texas Instruments TPS6598x, la identificación de versiones NVMe y la interpretación de determinadas estructuras de estado de Intel CVS.

Otros cambios de funcionamiento

Fwupd 2.1.10 modifica también algunos comportamientos internos. El sistema ya no inicia automáticamente BlueZ al configurar el backend, evitando poner en marcha el servicio Bluetooth cuando no resulta necesario para esa operación.

La gestión de las restricciones relacionadas con UEFI BootOrder también se ha ajustado: fwupd solo aplica el bloqueo correspondiente cuando realmente necesita utilizar fwupd-efi. Por otro lado, el mensaje informativo MOTD muestra ahora únicamente las entradas compatibles con el sistema.

La versión elimina además un mecanismo de activación retardada durante el apagado que ya no era necesario. Se trata de cambios discretos, pero que contribuyen a simplificar el funcionamiento de la herramienta y evitar operaciones innecesarias.

Disponibilidad

Fwupd 2.1.10 ya se encuentra disponible como nueva versión estable del proyecto. Su llegada se produce aproximadamente tres semanas después de la versión 2.1.9 y continúa la evolución de la rama 2.1, con especial atención a la seguridad y a la compatibilidad con dispositivos.

Los usuarios de distribuciones que integran fwupd pueden recibir la actualización a través de sus repositorios habituales, dependiendo del calendario de incorporación de cada proyecto. Para comprobar la versión instalada y consultar los dispositivos detectados se pueden utilizar los comandos habituales:

`fwupdmgr –version`

`fwupdmgr get-devices`

En definitiva, Fwupd 2.1.10 es una actualización de mantenimiento especialmente interesante por el refuerzo de la confianza en los metadatos y las numerosas correcciones internas. La compatibilidad con el Synaptics 96F1 amplía además el conjunto de hardware que puede gestionar esta herramienta, consolidando el papel de fwupd en la actualización de firmware desde Linux.