Actualizar el firmware en ordenadores con Linux se ha vuelto una tarea bastante más asumible desde que el proyecto Fwupd empezó a lograr acuerdos con un número creciente de fabricantes. Con la llegada de Fwupd 2.1.1, este sistema de distribución de firmware continúa ampliando su alcance, sumando compatibilidad con más periféricos y equipos recientes y puliendo varios aspectos técnicos de su funcionamiento interno.

La nueva versión se centra en dos frentes: por un lado, incrementar la cantidad de hardware que puede recibir actualizaciones desde Linux y, por otro, mejorar cómo se gestionan ciertos escenarios a nivel de plataforma, especialmente en equipos con procesadores AMD. Todo ello mantiene la misma idea de fondo: que los usuarios puedan mantener al día el firmware del sistema y de muchos accesorios sin tener que abandonar su entorno Linux ni recurrir a procedimientos complejos.

Fwupd 2.1.1 amplía el soporte de hardware en Linux

La actualización Fwupd 2.1.1 incorpora una batería notable de dispositivos que pasan a ser compatibles con el sistema de actualización de firmware. Hablamos de touchpads, pantallas táctiles, teclados, ratones y otros periféricos que pueden recibir nuevas versiones de firmware directamente a través de las herramientas habituales de Linux.

Entre los fabricantes que aparecen en el listado figuran nombres conocidos, como HP y Lenovo. En el caso de HP, el Engage One G2 Advanced Hub entra dentro de los dispositivos que ya pueden actualizarse mediante Fwupd, lo que resulta especialmente relevante en entornos profesionales donde este tipo de soluciones se utilizan en puntos de venta o terminales de información.

Lenovo también refuerza su presencia con accesorios de teclado y ratón que se suman al catálogo de dispositivos soportados. Además, se incorpora el Lenovo Sapphire Folio Keyboard, un teclado pensado para equipos convertibles y tablets que, a partir de ahora, puede beneficiarse de las mejoras de firmware distribuidas a través del ecosistema de Fwupd y del Linux Vendor Firmware Service (LVFS).

Junto a estos fabricantes, la lista de compatibilidad abarca una serie de componentes que suelen integrarse en portátiles y equipos modernos. Entre ellos destacan touchpads y controladores táctiles de Blestech, PixArt o FocalTouch, habituales en muchos ordenadores actuales, así como dispositivos de proveedores como Himax o Novatek, presentes en pantallas táctiles.

El listado de novedades no se queda ahí: se añaden a la ecuación nuevos dispositivos HID y módems Rolling RW101-CAT12, así como hardware de Lightware, concretamente los modelos Taurus HC40 y HC60. También aparecen los dispositivos Sunwinon HID y accesorios como el dongle para juegos KATAR PRO Wireless, que pasa a integrarse mejor en el flujo de actualizaciones de firmware bajo Linux.

Con todas estas incorporaciones, Fwupd 2.1.1 amplía el alcance del servicio LVFS a un abanico mayor de periféricos y componentes embebidos. Para el usuario final, esto se traduce en la posibilidad de mantener actualizados tanto el equipo principal como una buena parte de los accesorios, sin necesidad de recurrir a herramientas específicas de cada fabricante o a otro sistema operativo.

Mejoras técnicas y cambios internos en Fwupd 2.1.1

Más allá del listado de dispositivos, la nueva versión introduce una serie de ajustes técnicos que afectan a la forma en que se gestionan las actualizaciones. Uno de los puntos más relevantes tiene que ver con las plataformas basadas en procesadores AMD, muy presentes en portátiles y sobremesas.

Fwupd 2.1.1 añade compatibilidad con AMD Platform Secure Boot, el mecanismo de arranque seguro propio de la compañía. Esta integración facilita la gestión del firmware en sistemas que utilizan esta tecnología, ayudando a que las actualizaciones se apliquen respetando las políticas de arranque seguro y reduciendo posibles conflictos durante el proceso.

Otro cambio importante es el soporte para ajustar el tamaño del espacio UMA reservado a la GPU integrada de AMD. Esta reserva de memoria compartida es clave para el rendimiento gráfico en muchos portátiles, y poder gestionarla correctamente a nivel de firmware permite afinar el comportamiento del equipo según las necesidades del usuario o del fabricante.

La versión 2.1.1 también incorpora una función pensada para entornos de desarrollo y pruebas: el soporte de emulación de dispositivos Bluetooth. Gracias a esta capacidad, es posible validar o experimentar con actualizaciones de firmware sin depender siempre de tener el hardware físico conectado, lo que simplifica el trabajo de quienes desarrollan o prueban nuevas versiones antes de liberarlas al público.

En paralelo, el proyecto ha decidido desactivar los complementos UEFI en sistemas x86 de 32 bits. Este cambio responde, en buena medida, a la realidad del parque de equipos actual, donde las arquitecturas de 32 bits tienen cada vez menor presencia. Al prescindir de estos complementos, se simplifica el mantenimiento del código y se concentra el esfuerzo en arquitecturas y configuraciones más utilizadas.

Junto con estas novedades destacadas, Fwupd 2.1.1 incluye diversas correcciones de errores y pequeños ajustes internos que buscan mejorar la estabilidad general del sistema de actualizaciones. Aunque no siempre resultan visibles para el usuario, suelen contribuir a que el proceso de detección de dispositivos y aplicación de firmware sea más fiable y predecible.

Un pilar cada vez más relevante para el firmware en Linux

El proyecto Fwupd 2.1.1 consolida la evolución del Linux Vendor Firmware Service, conocido como LVFS, que actúa como plataforma centralizada para distribuir firmware en equipos y periféricos compatibles. Fabricantes y desarrolladores pueden subir sus paquetes a este servicio, y los usuarios acceden a ellos de forma unificada desde sus distribuciones.

En la práctica, esto permite que quienes utilizan Linux puedan recibir actualizaciones de firmware de manera muy similar a como lo harían en otros sistemas operativos. La gestión suele realizarse a través de herramientas como fwupdmgr o mediante las interfaces gráficas que algunas distribuciones integran sobre este componente, encargadas de detectar dispositivos soportados, comprobar si hay nuevas versiones disponibles y guiar al usuario durante el proceso.

Con cada nueva entrega del proyecto, el catálogo de hardware compatible crece y la colaboración con los fabricantes se afianza. La versión 2.1.1 sigue esa línea, ampliando el número de dispositivos que pueden mantenerse al día directamente desde Linux, algo especialmente interesante para usuarios y organizaciones que dependen de sistemas GNU/Linux en equipos de trabajo, educación o administración.

Richard Hughes, responsable del proyecto en Red Hat, ha anunciado esta actualización subrayando precisamente ese avance continuo en la cobertura de dispositivos y en la solidez del sistema de distribución. Para quienes gestionan parques de ordenadores con Linux, contar con un mecanismo común y relativamente sencillo para actualizar firmware reduce el riesgo de vulnerabilidades no corregidas y alarga la vida útil de muchos equipos.

La combinación de un soporte más amplio para hardware de fabricantes como HP y Lenovo, las mejoras específicas en plataformas AMD y los ajustes internos orientados a la estabilidad sitúan a Fwupd 2.1.1 como una pieza clave del ecosistema Linux en lo referente a actualizaciones de firmware. Sin prometer milagros, la nueva versión contribuye a que el mantenimiento de sistemas y periféricos sea menos farragoso y más homogéneo, acercando la experiencia de los usuarios de Linux a lo que ya se da por hecho en otros entornos.