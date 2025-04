La versión 2.0.8 de fwupd ya está disponible y llega como una actualización de mantenimiento que continúa el desarrollo de esta herramienta de código abierto enfocada en facilitar las actualizaciones de firmware en sistemas Linux. Esta nueva versión incorpora varias mejoras funcionales, correcciones de errores y compatibilidad ampliada con dispositivos, consolidando su papel como una herramienta esencial para los administradores de sistemas y usuarios avanzados.

Fwupd se utiliza principalmente para aplicar actualizaciones de firmware en hardware a través de Linux, y esta actualización llega tan solo dos semanas después del lanzamiento de la versión 2.0.7, mostrando un ritmo de desarrollo constante. Con la 2.0.8, se introduce soporte para nuevas características dentro de entornos UEFI, mejoras en la detección de protocolos y ajustes clave para una mayor robustez en situaciones específicas.

Nuevos complementos para la base de datos UEFI en Fwupd 2.0.8

Uno de los cambios más relevantes en fwupd 2.0.8 es la incorporación de dos nuevos complementos diseñados para actualizar la UEFI Signature Database y KEK, componentes esenciales en el arranque seguro de los sistemas utilizando firmware UEFI. Estos complementos permiten una gestión más directa y flexible de estas bases de datos de seguridad, ofreciendo a los usuarios mayor control sobre las actualizaciones relacionadas con el arranque seguro.

Fwupd 2.0.8 innova en el manejo de atributos y rutas

Además, se ha añadido un nuevo atributo HSI para representar una base de datos UEFI actualizada, lo que mejora la forma en la que fwupd interactúa con los sistemas EFI. El directorio /sys/firmware/efi/efivars se ha incluido ahora dentro de los ReadWritePaths, indicando una integración más profunda y controlada del sistema EFI por parte de fwupd. También destaca la incorporación de soporte para el valor de segmento 0 en el analizador de imágenes ccgx-dmc, lo que permite manejar nuevos casos de uso en actualizaciones específicas relacionadas con estos controladores.

Mejoras en la detección del protocolo y compatibilidad con hardware

Fwupd 2.0.8 soluciona varios errores críticos, entre ellos uno que generaba advertencias al enumerar el dispositivo DTH135K0C, lo que podía llevar a confusión o afectar procesos automatizados. Además, esta versión ahora puede detectar características del protocolo Firehose incluso cuando no se envían automáticamente, aumentando la fiabilidad de la herramienta en diversos entornos de hardware.

También se ha mejorado la forma en que se establecen los metadatos EFI LOADOPT, permitiendo que se interpreten correctamente ya sea como ruta o como ShimHive. Esta flexibilidad es clave para garantizar la compatibilidad con distintas configuraciones de arranque.

Compatibilidad reforzada y ajustes de seguridad

A partir de esta versión, fwupd evita cualquier operación DPAUX IO si el identificador DPCD de BnR no coincide, un cambio importante para prevenir errores de compatibilidad. Por otro lado, el sistema ahora es más meticuloso al recurrir a versiones antiguas de emulación en caso de que la versión actual no funcione como se espera.

Se ha ajustado también el comportamiento con métodos Redfish de SMC, que ya no se aplican cuando se detecta hardware que no es de Supermicro, evitando así falsas detecciones o intentos de actualización no apropiados.

Mejor experiencia de uso y control por consola

El modo --json ahora omite cualquier mensaje o aviso, facilitando su uso en scripts y flujos de automatización donde se espera una salida limpia. Además, se ha restringido que las actualizaciones de cápsulas UEFI solo se apliquen en arquitecturas que realmente las soportan, minimizando riesgos de ejecución en plataformas no compatibles.

Por último, el uso del comando fwupdtool install en modo sin conexión ahora establece correctamente el formato de versión, algo crucial para entornos donde las actualizaciones se realizan manualmente y fuera de línea.

Recomendaciones sobre instalación

La versión 2.0.8 puede descargarse directamente desde la página oficial del proyecto en GitHub, aunque lo más aconsejable para la mayoría de los usuarios es instalarla desde los repositorios estables de su distribución GNU/Linux de preferencia. De esta forma, se aseguran de mantener la compatibilidad con el resto del sistema y obtener soporte en caso de necesitarlo.

Para más detalles técnicos y conocer todos los cambios incluidos, se recomienda consultar las notas de la versión disponibles en el portal del proyecto.

Las nuevas funciones enfocadas en entornos UEFI, correcciones relevantes en el manejo de dispositivos y mejoras destinadas a integradores y desarrolladores hacen de fwupd 2.0.8 un avance importante dentro del ciclo de versiones 2.0. Está pensado para ofrecer un entorno más seguro, controlado y versátil al aplicar actualizaciones de firmware, especialmente en infraestructuras de servidores y equipos modernos que dependen del arranque seguro.