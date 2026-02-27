Fwupd 2.0.20 ya está disponible, continuando con la evolución de la actualización de firmware en sistemas Linux. Este proyecto, impulsado desde Red Hat y utilizado de forma generalizada en distribuciones europeas y españolas, permite gestionar de forma centralizada el firmware de equipos y periféricos sin tener que depender de herramientas específicas de cada fabricante.

Con esta nueva entrega, el desarrollador principal Richard Hughes da otro paso para que la experiencia de mantenimiento y actualización en ordenadores de sobremesa, portátiles y dispositivos profesionales sea más sencilla y uniforme, algo especialmente relevante en entornos corporativos y de administración pública en Europa donde se despliegan cientos o miles de equipos con Linux.

Novedades clave de Fwupd 2.0.20

La versión Fwupd 2.0.20 incorpora soporte para nuevo hardware que empieza a ser habitual en oficinas, comercios y espacios de trabajo, reforzando el objetivo del proyecto de cubrir cada vez más dispositivos. De esta forma se reduce la dependencia de herramientas propietarias y se facilita el control centralizado del parque informático.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la posibilidad de actualizar el firmware del HP Engage One G2 Advanced Hub. Este hub forma parte del sistema todo en uno HP Engage One, muy utilizado en puntos de venta, terminales de autoservicio y entornos de atención al público, también en cadenas comerciales presentes en España y otros países de la Unión Europea.

Otro de los avances importantes es el soporte para el PixArt PJP274 integrado en los portátiles Framework. Este componente está presente tanto en los últimos modelos Framework Laptop 13 como en los Framework Laptop 16, unos equipos modulares que han ido ganando visibilidad en el mercado europeo por su apuesta por la reparabilidad y la sostenibilidad.

La actualización también añade compatibilidad con varios dispositivos de audio Jabra de la gama GNP, habituales en oficinas y teletrabajo para videollamadas, atención al cliente y conferencias online. El hecho de que estos productos puedan recibir actualizaciones de firmware directamente desde Linux facilita su integración en empresas que han adoptado escritorios libres en España y otros países europeos.

Mejoras para sistemas con hardware AMD y UEFI

Además del soporte para nuevo hardware, Fwupd 2.0.20 introduce la capacidad de modificar el tamaño de la memoria compartida AMD UMA. Esta función permite ajustar la porción de memoria RAM destinada a la gráfica integrada en ciertos equipos AMD, un aspecto relevante para quienes buscan afinar el rendimiento gráfico o optimizar el uso de memoria en estaciones de trabajo y portátiles profesionales.

La versión también incorpora un mecanismo que avisa al usuario cuando se está utilizando firmware marcado como bloqueado. Esta advertencia resulta útil en organizaciones que tienen políticas estrictas de seguridad o cumplimiento normativo, ya que facilita identificar rápidamente componentes que podrían requerir revisión, sustitución o una estrategia de soporte diferente.

En el plano más técnico, Fwupd 2.0.20 decide deshabilitar los plugins UEFI en sistemas x86 de 32 bits. Este cambio va en la línea de la tendencia general del ecosistema, donde la arquitectura de 32 bits ha ido quedando en un segundo plano, y contribuye a simplificar el mantenimiento y reducir posibles problemas en plataformas antiguas que siguen en uso residual en algunos entornos.

Correcciones y mejoras internas del proyecto

Junto con las funciones visibles para el usuario, la actualización llega con varias correcciones y pequeñas mejoras internas que refuerzan la estabilidad del sistema de actualización de firmware. Aunque muchos de estos cambios no se perciben directamente, ayudan a que el proceso de detección, descarga e instalación de firmware sea más fiable y predecible.

Estas mejoras técnicas son especialmente relevantes en despliegues masivos de Linux en Europa, donde Fwupd y el servicio asociado LVFS (Linux Vendor Firmware Service) se utilizan como base para mantener actualizados portátiles, sobremesas y equipos especializados en empresas, centros educativos y administraciones públicas.

Para quienes gestionan infraestructuras de TI, el hecho de contar con una herramienta como Fwupd 2.0.20, con soporte oficial para más dispositivos y con un foco claro en la robustez, facilita reducir tiempos de mantenimiento y disminuir riesgos asociados a firmware desactualizado, sin depender de sistemas propietarios o de procesos manuales más propensos a errores.

Disponibilidad y acceso a la nueva versión

Fwupd 2.0.20 ya se encuentra disponible a través del repositorio oficial del proyecto en GitHub, donde se pueden consultar todos los detalles técnicos del lanzamiento, notas de versión ampliadas y paquetes fuente para su integración en distintas distribuciones.

En muchas distribuciones Linux utilizadas en España y Europa, las actualizaciones de Fwupd llegarán mediante los canales habituales de paquetes, por lo que los usuarios sólo tendrán que aplicar las actualizaciones del sistema cuando estén disponibles para beneficiarse de las novedades incluidas en esta versión.

Con este lanzamiento, Fwupd sigue consolidándose como pieza clave en la gestión de firmware en el ecosistema Linux, ampliando la lista de dispositivos soportados e introduciendo ajustes pensados tanto para la seguridad como para la administración a gran escala, algo que encaja bien con las necesidades actuales de empresas y organizaciones públicas europeas.