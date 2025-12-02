La nueva versión Fwupd 2.0.18 ya está disponible como actualización de mantenimiento dentro de la rama 2.0 de esta herramienta abierta para gestionar el firmware en sistemas GNU/Linux, precedida por la versión Fwupd 2.0.17. Este lanzamiento se centra en pulir la experiencia de actualización, ampliar la compatibilidad con más dispositivos y mejorar el manejo de situaciones habituales como los reinicios requeridos tras instalar nuevo firmware.

En un momento en el que las actualizaciones de firmware son clave para la seguridad, estabilidad y soporte de hardware Fwupd 2.0.18 avanza en ofrecer un proceso más ágil y menos problemático, tanto para equipos de sobremesa y portátiles como para periféricos y estaciones de acoplamiento.

Nuevos dispositivos compatibles con Fwupd 2.0.18

Una de las novedades más visibles de Fwupd 2.0.18 es la incorporación de soporte para nuevos dispositivos de hardware que se suman al catálogo ya disponible a través del Linux Vendor Firmware Service (LVFS). Entre los equipos y periféricos añadidos destacan el Lenovo Legion Go 2, reconocido como dispositivo HID, el hub HP Portable USB-C 4K HDMI y diversos dispositivos Synaptics HapticsPad.

La inclusión de estos equipos resulta relevante para usuarios de portátiles, docks USB-C y mandos o paneles táctiles que buscan mantener todo su hardware actualizado desde Linux, sin depender de herramientas externas o sistemas operativos adicionales. Esta integración continúa la línea de trabajo de LVFS como repositorio centralizado de firmware para múltiples marcas.

Gestión mejorada de reinicios tras actualizaciones

Fwupd 2.0.18 introduce varios cambios pensados para gestionar mejor los casos en los que una actualización de firmware exige un reinicio del equipo. La herramienta puede ahora mostrar un mensaje MOTD (Message of the Day) específico para aquellos dispositivos que necesitan reiniciarse tras aplicar actualizaciones en modo «staged».

Además, la nueva versión es capaz de crear de forma automática un fichero «reboot-required» cuando el firmware instalado requiere reinicio, algo que facilita la integración con scripts de administración de sistemas y con políticas de mantenimiento en organizaciones. También se ha afinado el comportamiento al actualizar estaciones de acoplamiento USI, permitiendo completar el proceso sin necesidad de desconectar y volver a conectar manualmente el dispositivo.

Fwupd 2.0.18 introduce mejoras internas y rendimiento del motor de firmware

Más allá de las nuevas compatibilidades, Fwupd 2.0.18 se centra en optimizar su funcionamiento interno. Una de las mejoras señaladas es el incremento notable en la velocidad de búsqueda de flujos de firmware, lo que reduce el tiempo necesario para localizar e identificar actualizaciones disponibles en sistemas con múltiples dispositivos o repositorios.

Esta versión también añade un problema específico para dispositivos MTD cuando se detecta que el bloqueo Intel SPI BIOS está activado, reforzando así las comprobaciones de seguridad a la hora de gestionar firmware del sistema. Paralelamente, se incorpora soporte para cambiar el nombre de los dispositivos hijos cuando se emplea la opción PARENT_NAME_PREFIX, lo que mejora la claridad y consistencia en la identificación de hardware dentro del sistema.

Avances en soporte UEFI, BIOS y arquitecturas

En el terreno UEFI, Fwupd 2.0.18 ajusta el tratamiento de varios elementos clave. A partir de ahora, la herramienta analiza correctamente la estructura EFI_CAPSULE_RESULT_VARIABLE_HEADER, evitando interpretaciones incorrectas de los resultados de las cápsulas UEFI tras las actualizaciones.

Se ha limitado además la conversión del campo de versión de tipo uint32_t al formato de versión de dispositivo exclusivamente a los dispositivos UEFI, lo que reduce posibles incoherencias con otros tipos de hardware. Otra mejora importante es la caída controlada al uso de la versión SMBIOS para los dispositivos BIOS basados en MTD cuando es necesario, garantizando una detección más fiable en situaciones donde los datos de firmware no son homogéneos.

En lo que respecta a las arquitecturas, Fwupd ahora establece el valor de PlatformArchitecture usando la arquitectura de CPU real en máquinas RISC-V, lo que permite integraciones más precisas con herramientas de inventario, monitorización y despliegue de firmware en sistemas que utilizan esta plataforma emergente.

Refinamiento de UpdateCapsule y funcionamiento sin Secure Boot

La función UpdateCapsule, empleada para aplicar cápsulas de firmware en sistemas que utilizan UEFI, también recibe atención en este lanzamiento. Fwupd 2.0.18 mejora su funcionamiento en equipos que no cuentan con Secure Boot habilitado, ampliando así el rango de sistemas que pueden beneficiarse de actualizaciones automatizadas sin requerir cambios complejos en la configuración del firmware.

Este refuerzo del soporte en escenarios sin Secure Boot es de interés para muchas instalaciones de Linux en entornos mixtos o heredados, donde el arranque seguro no siempre está activado, pero sí se necesita un método fiable para mantener al día el firmware de la placa base y otros componentes.

Fwupd 2.0.18 y las mejoras en herramientas, detección de entorno y tiempos de espera

En el plano de las herramientas complementarias, se ha ajustado el comportamiento del comando fwupdtool para que solo intercepte la señal SIGINT cuando resulta estrictamente necesario, evitando interferencias con otros procesos o scripts que gestionen señales en paralelo.

Asimismo, se ha introducido un tiempo de espera más razonable en las peticiones HID qc-s5gen2, con el objetivo de reducir bloqueos o esperas excesivas en ciertos dispositivos. El código responsable de detectar si el sistema se ejecuta en un hipervisor o dentro de un contenedor ha sido también reestructurado, de modo que esa lógica pueda aprovecharse desde distintos complementos (plugins) de Fwupd.

Correcciones de errores y robustez general

La versión 2.0.18 incorpora un amplio conjunto de correcciones con impacto directo en la estabilidad. Entre ellas se incluye una mejora en el análisis de los descriptores USB BOS, que son claves para identificar las capacidades avanzadas de los dispositivos USB durante las operaciones de actualización de firmware.

También se han corregido los flags de cápsula específicos para x86_64 al desplegar firmware UEFI, asegurando que las actualizaciones en sistemas de 64 bits se apliquen con los parámetros adecuados. La compatibilidad de las páginas de manual con herramientas como apropos y whatis se ha ajustado, facilitando que administradores y usuarios encuentren rápidamente la documentación relevante desde la línea de comandos.

Otras correcciones abordan incidencias con las actualizaciones de dispositivos Huddly cuando se producen cambios de versión mayor, así como un fallo que provocaba cierres inesperados al intentar registrar una emulación i2c. Todo ello contribuye a una experiencia más sólida y predecible en el uso diario del servicio.

Contexto del proyecto LVFS y apoyo de fabricantes

El desarrollo de Fwupd está estrechamente vinculado al Linux Vendor Firmware Service (LVFS), plataforma que actúa como punto central para distribuir firmware a millones de equipos Linux. LVFS supera ya ampliamente las cien millones de descargas de firmware, impulsando que más fabricantes de hardware se involucren y colaboren, bien mediante aportación de ingeniería o mediante acuerdos de patrocinio económico.

En este contexto, Framework Computer se ha convertido en uno de los nuevos patrocinadores destacados del ecosistema LVFS/Fwupd, bajo un modelo de cuotas anuales que ayuda a sostener el proyecto. Esta colaboración se suma a la aportación continuada de Red Hat, que emplea al desarrollador principal Richard Hughes, y al soporte de la Linux Foundation, que acoge el proyecto bajo su paraguas. También participan contribuyentes relevantes como AMD a través de su personal de ingeniería, y empresas interesadas como Dell quiso llevar las actualizaciones a Linux.

Más allá de la parte económica, Framework ha ejercido presión sobre sus proveedores para que integren soporte nativo de Fwupd y LVFS en sus productos, con el objetivo de simplificar la actualización de firmware en portátiles como Framework 16 y otros equipos compatibles con Linux. Esta dinámica empuja al resto de fabricantes a ofrecer una experiencia de actualización más homogénea y accesible para usuarios y empresas.

Disponibilidad de Fwupd 2.0.18 para usuarios de Linux

Fwupd 2.0.18 se distribuye como tarball de código fuente a través de GitHub, donde también se puede consultar el listado completo de cambios y notas de la versión. No obstante, la vía recomendada sigue siendo la instalación y actualización desde los repositorios estables de la distribución GNU/Linux utilizada, ya sea mediante gestor gráfico o por línea de comandos.

Distintas distribuciones irán incorporando Fwupd 2.0.18 en sus canales estables a medida que se completen las pruebas e integraciones, lo que permitirá recibir automáticamente las novedades de esta versión junto al resto de actualizaciones habituales del sistema. De este modo, tanto equipos domésticos como estaciones de trabajo y servidores podrán beneficiarse de los avances en compatibilidad, rendimiento y fiabilidad sin cambios drásticos en su flujo de administración.

Con esta actualización, Fwupd consolida su papel como herramienta de referencia para mantener el firmware al día en entornos Linux, combinando un soporte creciente de hardware, mejoras en la gestión de reinicios, optimizaciones en UEFI y BIOS y un esfuerzo constante por pulir errores. En paralelo, el refuerzo del ecosistema LVFS mediante la implicación de fabricantes y organizaciones ayuda a construir una base más sólida para que usuarios, empresas y administraciones públicas puedan gestionar sus dispositivos de forma más segura, transparente y centralizada.