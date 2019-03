FWUL: olvídate de Windows y pásate a Linux para trabajar con Android

FWUL son las siglas de Forget Wndows, Use Linux, una sentencia que te incita a olvidarte del sistema operativo Microsoft Windows y pasar a usar Linux, pero este proyecto va maś allá de eso. Puedes pensar que es una distribución más de esas que intentan imitar el entorno de escritorio de Windows o tener algunas similitudes con el sistema de MS, como otros proyectos que hemos analizado en LxA, como por ejemplo Linspire. Pero no es eso…

FWUL es una distribución GNU/Linux especialmente pensada para aquellos que necesitan trabajar con Android. Ha sido diseñada para ser ligera, basada en la maravillosa Arch Linux, pero sobre todo, sus desarrolladores han pensado en algo más como ya he dicho. Está diseñada para que puedas tener una experiencia Android-like para aquellos que tiene problemas con el entorno que ofrece Microsoft.

Ellos han pensado que muchos usuarios se pasan a Linux porque piensan que este sistema les ofrece aquello que no encuentran en Windows, o mejor dicho, que todo lo malo que detestan del sistema de Microsoft no lo van a encontrar en Linux. Y están en lo cierto, pero a veces, cuando llegan a distros como Ubuntu, Linux Mint, etc., se encuentran que estas distros no incluyen lo necesario para los usuarios de Android. Por ejemplo, no tener que usar comandos para hacer debugging, modificaciones, flashing en sus dispositivos Android o instalar ciertos drivers necesarios…

En esta distro lo encontrarás todo preinstalado, así que te facilita mucho las cosas para que la integración con tus dispositivos Android sea mucho más amigable y sencilla para el usuario. ¿Te suenen proyectos como abd/fastboot, JOdin para Samsung, LGLAF para LG, etc.? Pues en esta distro encontrarás eso y más. ¿No te lo crees? Puedes visitar la web oficial del proyecto donde encontrarás mucha más información al respecto.