¿Qué fue del famoso videojuego Pingus?

Todos os acordaréis del fantástico juego Pingus para Linux, y seguro que muchos de ustedes aún se echan alguna partidita a este clásico. Para los recién llegados decir que se trata de un juego libre basado en el conocido juego Lemmings y que se publicó bajo licencia GNU GPL. Está disponible para varias plataformas, además de Linux, como Mac y Windows. A pesar de lo rudimentario del juego, es altamente entretenido y adictivo.

El juego fue iniciado a finales de 1998, y desde entonces ha ido evolucionando en el tiempo. Si quieren más información, pueden consultar la web oficial del proyecto. Su dinámica era igual a la de Lemmings, solo que los protagonistas son pequeños pingüinos. Estos van saliendo desde una salida y tu labor es reconducirlos hacia la salida, si consigues llegar a los requisitos de pinguinos salvados lograrás pasar la pantalla y avanzar en el mapa principal hacia otra. Para ello contarás con una serie de herramientas o cualidades de estos pingüinos que deberás gestionar adecuadamente.

Muchas distros incluían el paquete de Pingus entre sus paquetes que se incluyen por defecto con la instalación del sistema, apareciendo Pingus entre los juegos disponibles. Actualmente ya no es así, y muchos se preguntarán qué ha ocurrido con el famoso juego, pues bien, observando su web oficial parece que está algo abandonado. Pues bien, la última versión disponible del juego es la Pingus 0.7.6 que se lanzó en diciembre de 2011 y desde entonces poco trabajo ha tenido el proyecto, excepto portarlo a Mac y algunas actualizaciones para el sistema de Apple.

Además en marzo de 2015 se trasladó el código de Pingus a una página de GitHub donde lo podréis descargar o si lo quieres, crear un fork del mismo, aportar, etc. Allí parece que tiene alguna actividad, ya que el último commit (cambio en su código o ficheros) que aparece data de hace 4 meses atrás. Pero como digo, poca actividad. Pero eso no quiere decir que no esté disponible, así que tanto si lo conocías como si no, te animo desde LxA a que lo rescates y vuelvas a disfrutar con él…