FSFE exige derecho de acceso y reutilización de hardware

En una carta abierta a los legisladores de la UE firmada por 38 organizaciones, la Free Software Foundation Europe (FSFE) pide el derecho universal a instalar cualquier software en cualquier dispositivo. La FSFE argumenta que este derecho favorece la reutilización y la longevidad de los dispositivos.

Como parte de varias propuestas legislativas, la Unión Europea actualmente está redefiniendo los criterios de diseño ecológico para productos dentro de la UE , informa la FSFE . Estos incluyen la Iniciativa de Productos Sostenibles, la Iniciativa de Electrónica Circular y la Iniciativa del Derecho a Reparar.

El objetivo de la nueva normativa es ampliar el tiempo de uso del hardware y avanzar a favor de un uso circular de los dispositivos electrónicos. La actual normativa de ecodiseño data de 2009, informa la FSFE, y no incluye criterios relacionados con la naturaleza y licenciamiento del software como factor importante en la sostenibilidad de los productos electrónicos. La FSFE escribe que el software afecta directamente el tiempo que los consumidores pueden seguir usando los dispositivos.

El regulador de la Unión Europea acusa a Apple de restringir el acceso de los rivales a la tecnología de pago NFC en terminales iPhone. El gigante tecnológico vuelve a demostrar así su lock-in propietario al limitar el acceso de los usuarios de sus smartphones a la tecnología estándar que permite realizar pagos sin contacto en las tiendas a través de dispositivos móviles.

Apple es uno de los típicos ejemplos de empresas que despiertan en los usuarios la sensación de que los dispositivos que tienen en su poder no son de su propiedad. Por lo tanto, la Free Software Foundation Europe se está posicionando haciendo campaña por el derecho universal a instalar cualquier software en cualquier dispositivo en una carta abierta a los legisladores de la Unión Europea.

En la carta enviada, comentan lo siguiente:

El diseño de software es crucial para el diseño ecológico y la sostenibilidad de productos y materiales. Los sistemas operativos y servicios gratuitos permiten la reutilización, el rediseño y la interoperabilidad de los dispositivos. El derecho universal a elegir libremente sistemas operativos, software y servicios es crucial para una sociedad digital más sostenible.

Para: legisladores de la Unión Europea

CC: Ciudadanos de la Unión Europea

La digitalización en curso de la infraestructura y los servicios se presenta con un número cada vez mayor de dispositivos electrónicos que están conectados a Internet, ya sea en entornos privados, públicos o comerciales. Muchos de estos dispositivos requieren más energía y recursos naturales para ser producidos que la energía que consumen durante toda su vida útil. Y demasiados de estos dispositivos se desperdician y no se pueden reparar simplemente porque el software deja de funcionar o ya no se actualiza.

Una vez que el software preinstalado hace que los usuarios dejen de usar su hardware, los modelos de propiedad restrictivos impiden que los usuarios disfruten de un uso prolongado de sus dispositivos. Las restricciones van desde el bloqueo físico del hardware hasta la oscuridad técnica a través del uso de software propietario y restricciones legales a través de licencias de software y acuerdos de licencia de usuario final. Sin embargo, los fabricantes suelen prohibir la reparación, el acceso y la reutilización de sus dispositivos. Incluso después de la compra, los clientes a menudo no son dueños de sus dispositivos. No son capaces de hacer lo que quieren con sus propios dispositivos.Si no puede instalar el software que desea en su propio dispositivo, en realidad no lo posee.

Nosotros, los firmantes de esta carta abierta:

reconocer que el libre acceso al hardware y al software determina cuánto tiempo o con qué frecuencia se puede usar o reutilizar un dispositivo;

Declaramos que una mayor longevidad y reutilización de nuestros dispositivos son necesarias para una sociedad digital más sostenible.

Por eso hacemos un llamamiento a los legisladores de toda Europa para que aprovechen la oportunidad histórica y ofrezcan un uso más sostenible de los productos y dispositivos electrónicos con derecho a instalar y ejecutar cualquier software en cualquier dispositivo. Para ello, solicitamos: