Frozen Bubble 2, el rompebolas de código abierto más navideño

Anoche, en la cena de nochebuena, se recomendaba que nos reuniéramos pocas personas, algo que se extenderá al resto de las vacaciones para evitar que la pandemia se extienda. Pero eso no impidió que siguiéramos conectados con la familia, ya sea por WhatsApp, llamadas o, como en mi caso, videollamada. Estábamos comentando un hermano y yo cómo han cambiado los videojuegos desde cuando íbamos a los recreativos, y me dijo «¿cómo se llamaba ese que rompía bolas que estaban pegadas en el techo?«, a lo que no le supe responder, pero después de buscarlo, recordamos que era Puzzle Bobble, del que existe una versión de código abierto llamada Frozen Bubble 2.

Si he pensado en publicar este artículo aquí y hoy ha sido por dos motivos: el primero ha sido el nombre, un «burbuja congelada» que no se puede negar que tenga un nombre navideño. El segundo motivo era sencillamente que no estaba en LinuxAdictos, lo que sorprende porque existe desde hace mucho. Como es habitual, la versión de código abierto de Puzzle Bobble destinada sobre todo al público Linux ha cambiado el protagonista por un pingüino, un Tux rompebolas.

Frozen Bubble 2 incluye a Tux como protagonista

En cuanto al juego en sí, cuya página oficial está disponible en este enlace, poco podemos decir que no se vea en el vídeo anterior. Lo que tenemos que hacer es disparar bolas, y cuando unamos 3, caerán esas 3 y todas las que estén colgando de ellas. Los controles por defecto son la derecha para mover el tiro a la derecha, la izquierda para ir al lado contrario y la flecha hacia arriba para disparar; con la F entraremos a pantalla completa. Tan sencillo como eso. Y tan adictivo. Frozen Bubble 2 también nos permite jugar contra un compañero, lo que se convertirá en una competición no sólo para ver quién llega más lejos, sino para ver quién llega antes. Básicamente es un clon del juego original, pero de código abierto.

Su instalación en Linux dependerá de nuestra distribución, aunque suele estar en los repositorios oficiales, tal y como explican en la página de descargas de Frozen Bubble 2. Hay una manera de instalar general, que es desde Flathub, una de las mejores opciones para mí. Elijáis lo que elijáis, la diversión está asegurada.