FreeTube: la app para reproducir vídeos de Youtube de código abierto

YouTube es uno de los servicios estrella de Google, se ha transformado en la mayor y más exitosa plataforma de vídeo. Ahora es más que eso, siendo el sustento de muchos youtubers y como medio de márketing para muchas compañías y particulares. Pues bien, para que puedas seguir tus canales favoritos o a tus youtubers preferidos, podrás instalar esta app gratuita y de código abierto en tu distro Linux. Se llama FreeTube y con ella podrás ver y gestionar las suscripciones, canales, favoritos, etc., como podrías hacer en la app de Android.

Además, si el resto de alternativas gratuitas y de código abierto no te convencen por no satisfacer tus necesidades en cuanto a privacidad, entonces FreeTube será tu app favorita. No necesita saber tu cuenta de Google para poder usarla, así que mantendrá siempre tu privacidad y datos a buen recaudo, FreeTube no los necesita para realizar las suscripciones a canales, descargar vídeos, reproducirlos, buscar contenido, o tener una lista de favoritos.

Y si eso es poco, también tendremos una buena experiencia sin anuncios molestos, usar modos claro/oscuro, y permitirá que los vídeos se reproduzcan en el reproductor multimedia favorito compatible con HTML5, por supuesto, como lo pueda ser MPlayer o VLC. Eso es otra ventaja enorme, al no tener que estar usando el reproductor nativo de la paltaforma Youtube, evitando que Google pueda rastrear las visitas y los análisis de vídeo que hacemos, con FreeTube solo se mostrará nuestra IP, pero eso también podría corregirse si usamos VPN.

FreeTube puede instalarse de una forma sencilla en tu distro, tan solo debes seguir los siguientes pasos:

wget https://github.com/FreeTubeApp/FreeTube/releases/download/v0.1.2-beta/FreeTube-linux-x64.tar.xz tar xf FreeTube-linux-x64.tar.xz cd FreeTube-linux-x64 ./FreeTube

Una vez abierta la interfaz, el manejo resulta bastante simple… Por cierto, el desarrollador está trabajando para evitar que se use la interfaz de comandos de la API de Google para realizar las búsquedas, pronto eso será reemplazado en futuras versiones. Espero que te guste, no olvides comentar!