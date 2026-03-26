FreeCAD sigue creciendo a un ritmo espectacular y la versión 1.1 se nota que llega cargada de cariño por parte de la comunidad. Esta actualización introduce cambios profundos en la forma de diseñar, visualizar y preparar proyectos, tanto para usuarios que solo quieren modelar piezas sencillas como para quienes trabajan con ensamblajes complejos, análisis FEM o mecanizado CAM.

Si llevas tiempo usando FreeCAD, notarás que muchas herramientas se han pulido, se han añadido funciones nuevas y que la experiencia general es mucho más fluida. Desde vistas previas transparentes en Part Design hasta un sistema renovado de biblioteca de herramientas en CAM, pasando por mejoras en Assembly, animaciones en FEM o utilidades para aclarar selecciones complicadas, la versión 1.1 supone un salto importante que merece la pena conocer con calma.

Novedades generales de FreeCAD 1.1

La versión 1.1 de FreeCAD ya está oficialmente disponible para descargar tras una larga fase de desarrollo y pruebas. Detrás de esta entrega hay una enorme cantidad de horas de trabajo y dedicación por parte de desarrolladores y colaboradores que han ido puliendo cada detalle hasta conseguir una versión mucho más madura y estable que las anteriores.

El objetivo principal de esta actualización es ofrecer una experiencia más cómoda y potente en todas las áreas del programa. Se han introducido nuevas funciones visibles para el usuario final y también una gran cantidad de mejoras internas menos evidentes, pero que influyen directamente en la estabilidad, rapidez y coherencia del flujo de trabajo.

Entre los cambios más llamativos se encuentran mejoras en la visualización de los modelos, nuevas herramientas interactivas, avances muy notables en módulos clave como Part Design, Assembly, FEM y CAM, además de pequeños retoques en la interfaz que ayudan a trabajar con mayor agilidad.

Para quienes quieran profundizar en cada detalle, los responsables del proyecto han preparado unas notas de lanzamiento extremadamente completas. En esas Release Notes se describen uno por uno los cambios, correcciones de errores y nuevas funciones incorporadas, por lo que son una lectura casi obligatoria si te interesa conocer el alcance real de FreeCAD 1.1.

FreeCAD 1.1 introduce mejoras en visualización y previsualización de modelos

Una de las áreas donde más se nota el salto de FreeCAD 1.1 es en la forma en que ves y manipulas tus modelos en pantalla. La incorporación de vistas previas transparentes en el banco de trabajo Part Design mejora notablemente la comprensión de las operaciones, ya que permite anticipar mejor cómo afectará una función al sólido antes de confirmarla.

En la práctica, cuando creas o modificas una operación de Part Design, el objeto puede mostrarse con cierto grado de transparencia para que veas tanto la geometría existente como el resultado previsto. Esta visualización más rica evita tener que aceptar y deshacer continuamente operaciones, facilitando una toma de decisiones más rápida y precisa durante el modelado paramétrico.

A esto se suma la introducción de herramientas de iluminación más avanzadas, entre las que destaca un sistema de iluminación de tres puntos (3 point lighting). Esta técnica, muy habitual en el mundo del render y la fotografía, genera una escena más legible mediante una combinación equilibrada de luces principales, de relleno y de contra.

Con esta iluminación mejorada, los modelos se perciben con más claridad, las aristas se distinguen mejor y el volumen de las piezas resalta de forma más natural. El resultado es una vista 3D más agradable a la vista y más útil para trabajar durante sesiones largas, en lugar de depender solo de una iluminación básica que puede ocultar detalles o contrastes importantes.

Herramientas interactivas: draggers, selección y manipulación

Otro avance importante en FreeCAD 1.1 está en la interacción directa con los objetos a través de la propia vista 3D. Se han añadido draggers interactivos a herramientas como el redondeo (Fillet) o el chaflán (Chamfer), lo que permite controlar parámetros críticos de una forma más visual e intuitiva.

En lugar de limitarte a introducir valores numéricos en cuadros de diálogo, ahora puedes arrastrar manipuladores en pantalla para ajustar el tamaño de un redondeo o la distancia de un chaflán. Esta forma de trabajar acelera el proceso de prueba y error, porque ves de inmediato el efecto de cada cambio sin necesidad de ir cambiando valores a ciegas.

Junto a estos draggers, FreeCAD 1.1 incluye una utilidad pensada para clarificar qué estás seleccionando exactamente en escenas complejas: la herramienta de Clarify Selection (Clarificar selección). Cuando varios objetos se solapan o es difícil hacer clic justo en el elemento deseado, esta función te ayuda a resolver la ambigüedad.

Al activar esta herramienta, el programa puede mostrarte una lista o una previsualización de los elementos posibles bajo el puntero, para que elijas explícitamente sobre cuál quieres actuar. De esta manera se reducen los errores de selección y el tiempo perdido tratando de pinchar el sólido correcto entre muchos, algo especialmente útil en modelos con gran densidad de geometría.

En conjunto, estas mejoras en interacción hacen que la edición sea menos dependiente de menús y cuadros de diálogo estáticos. El usuario gana control directo sobre la geometría desde la vista 3D, lo que acerca la experiencia de FreeCAD a la de otras herramientas CAD punteras donde la manipulación visual es la norma.

Avances en Assembly: trabajo con ensamblajes complejos

El trabajo con conjuntos de piezas es uno de los pilares de cualquier software CAD mecánico, y FreeCAD 1.1 ha reforzado este apartado con diversas mejoras en Assembly. Se han introducido ajustes que facilitan la gestión de relaciones entre componentes, una mejor organización de la estructura de ensamblaje y una interacción más fluida al colocar y mover piezas.

Aunque los detalles concretos dependen del banco de trabajo de Assembly que utilices, el espíritu general es el mismo: hacer que los ensamblajes sean más robustos, fáciles de mantener y menos propensos a romperse ante cambios en las piezas. Pequeños refinamientos en la interfaz, en el sistema de restricciones y en la visualización de los conjuntos contribuyen a que trabajar con grandes estructuras ya no sea una tarea tan pesada.

En proyectos reales, donde docenas o cientos de elementos se relacionan mediante restricciones, cualquier mejora de este tipo se nota rápidamente. La capacidad de actualizar piezas sin desajustar todo el conjunto y de identificar rápidamente qué elemento estás manipulando hace que FreeCAD 1.1 resulte mucho más cómodo en contextos de ingeniería mecánica o diseño de productos.

Novedades en FEM: análisis y animaciones en FreeCAD 1.1

El módulo de análisis por elementos finitos (FEM) también recibe cariño en esta versión 1.1. Se han aplicado mejoras tanto en la configuración de los estudios como en la manera de visualizar los resultados, con el propósito de que el análisis estructural sea más accesible para quienes no son expertos en simulación.

Una de las incorporaciones más interesantes es la posibilidad de trabajar con animaciones ligadas a los resultados de FEM. Gracias a estas animaciones, puedes ver de forma dinámica cómo se deforma una pieza bajo carga, cómo se distribuyen los esfuerzos o cuál es el comportamiento de un montaje frente a determinadas condiciones de contorno.

Estas representaciones animadas no solo resultan útiles para presentar resultados a clientes o compañeros, sino también para entender mejor el comportamiento real de las piezas. La visualización en movimiento ayuda a identificar zonas críticas, modos de fallo potenciales y regiones con deformaciones excesivas, todo ello sin salir del entorno de FreeCAD.

Al combinar estas funciones con las mejoras en visualización general y en la organización de modelos, FreeCAD 1.1 se convierte en una herramienta cada vez más capaz para estudios de ingeniería de nivel profesional. Aunque sigue siendo software libre, la potencia del módulo FEM lo acerca a soluciones comerciales de alto coste, sobre todo cuando se usa junto con solvers externos robustos.

CAM renovado: nueva biblioteca de herramientas

El módulo de fabricación asistida por ordenador (CAM) es otro de los grandes beneficiados en FreeCAD 1.1. La actualización trae un sistema completamente nuevo de biblioteca de herramientas, pensado para organizar y reutilizar de forma cómoda los diferentes útiles de mecanizado que empleas en tus proyectos.

En lugar de depender de configuraciones dispersas o difíciles de trasladar entre proyectos, ahora es posible definir una colección ordenada de fresas, brocas y otras herramientas, con todos sus parámetros asociados. Esto facilita enormemente el trabajo en talleres donde se usan juegos de herramientas estándar, ya que puedes aplicar configuraciones coherentes en diferentes piezas y operaciones.

Además, esta biblioteca hace más sencillo compartir configuraciones dentro de un equipo o entre ordenadores. La consistencia en la definición de las herramientas ayuda a reducir errores de mecanizado, porque todo el mundo trabaja con los mismos diámetros, longitudes, avances y velocidades cuando corresponde.

Combinado con las demás mejoras del módulo CAM y con un flujo de trabajo cada vez más pulido, FreeCAD 1.1 sigue avanzando como opción viable para generar trayectorias de mecanizado en entornos reales. La integración directa entre el diseño CAD y la planificación CAM dentro del mismo programa ahorra tiempo y evita tener que exportar e importar constantemente entre aplicaciones distintas.

Otros refinamientos y correcciones destacadas

Además de las grandes novedades visibles, FreeCAD 1.1 incluye multitud de pequeños cambios que, sumados, mejoran bastante la sensación global de calidad del programa. Se han corregido errores arrastrados de versiones anteriores, se han optimizado procesos internos y se han pulido detalles de interfaz que, aunque no salten a la vista, se notan con el uso diario.

Entre estos refinamientos se pueden encontrar mejoras en el rendimiento al manejar modelos pesados, ajustes en el comportamiento de ciertas herramientas en bancos de trabajo variados y una integración más coherente entre módulos. El resultado es una experiencia más homogénea en la que pasar de Part Design a FEM o CAM no se siente tan brusco, sino como partes de un mismo ecosistema bien atado.

También se han introducido pequeños cambios de usabilidad, como diálogos algo más claros, opciones reordenadas y mensajes mejor explicados. Todo esto reduce la curva de aprendizaje para usuarios nuevos y minimiza la frustración al explorar funciones avanzadas, algo fundamental para que más gente se anime a dar el salto a FreeCAD.

En resumen, aunque muchas de estas mejoras no aparezcan en el listado de grandes titulares, tienen un impacto directo en la calidad de vida del usuario. FreeCAD 1.1 se siente más consistente, menos propenso a comportamientos raros y mejor preparado para proyectos exigentes, lo que refuerza su posición como alternativa seria dentro del ecosistema CAD de código abierto.

Cómo conseguir FreeCAD 1.1 y apoyar el proyecto

La versión 1.1 de FreeCAD está disponible en la página oficial del proyecto para los principales sistemas operativos. Desde el portal de descargas puedes obtener instaladores o paquetes adaptados a tu plataforma, ya sea Windows, Linux o macOS; también puedes consultar otras opciones CAD en GNU/Linux, con la garantía de estar usando la versión ofrecida directamente por los responsables del desarrollo.

Antes de instalarla en tu equipo principal, sobre todo si la vas a usar junto a versiones anteriores, merece la pena seguir las recomendaciones de seguridad comentadas antes. Mantener copias de seguridad de tus archivos y probar primero en proyectos no críticos es la mejor manera de evitar disgustos, especialmente si vienes de una versión muy antigua de FreeCAD.

Si tras probar FreeCAD 1.1 te convence la dirección que está tomando el proyecto, la comunidad anima a considerar algún tipo de apoyo. Una de las formas más directas de respaldar el desarrollo continuo es realizar una donación, que ayuda a cubrir gastos de infraestructura y, en algunos casos, a financiar trabajo dedicado al código.

También puedes contribuir de otras maneras: reportando errores, probando versiones preliminares, ayudando con la documentación, traduciendo la interfaz o resolviendo dudas en foros y canales comunitarios. Todo este esfuerzo colectivo es el que permite que FreeCAD siga avanzando versión tras versión, incorporando funciones que, de otro modo, solo estarían disponibles en programas de pago.

Con todo este conjunto de cambios, desde vistas previas transparentes y herramientas interactivas hasta mejoras en Assembly, FEM y un CAM con biblioteca de herramientas renovada, FreeCAD 1.1 se consolida como una actualización clave que refuerza su papel dentro del CAD libre y lo convierte en una opción cada vez más seria tanto para aficionados avanzados como para profesionales que buscan una alternativa libre a AutoCAD potente sin atarse a licencias propietarias.