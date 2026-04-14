Francia ha decidido dar un giro radical en su estrategia tecnológica y poner fin a su dependencia de Microsoft Windows en la administración pública. Lejos de ser un simple cambio de sistema operativo, el plan de Francia marca un punto de inflexión en la forma en que Europa entiende su soberanía digital y el control sobre sus datos.

Esta apuesta francesa se encuadra en un contexto europeo en el que cada vez resulta más incómodo depender de gigantes tecnológicos estadounidenses para gestionar infraestructuras críticas del Estado. La migración masiva a Linux y a soluciones de código abierto se presenta como una respuesta directa a ese malestar y como una forma de recuperar autonomía en el Viejo Continente.

Un plan histórico: 2,5 millones de ordenadores dicen adiós a Windows

La Dirección Interministerial del Numérico (DINUM) anunció el 8 de abril de 2026 que 2,5 millones de equipos de la administración francesa abandonarán Windows para adoptar Linux. Se trata del mayor proyecto de migración a software libre emprendido por un gobierno europeo, tanto por número de ordenadores como por el alcance de los cambios que lo acompañan.

Este movimiento no se limita a instalar otra interfaz en los ordenadores de los funcionarios: cada ministerio deberá rediseñar su ecosistema digital completo. La orden es clara: identificar y reducir o eliminar, siempre que sea posible, las dependencias de soluciones extraeuropeas, especialmente las de Microsoft, Google y Amazon.

Según la hoja de ruta oficial, cada departamento ministerial tendrá hasta el otoño de 2026 para presentar un plan detallado. A partir de ahí, la migración se ejecutará de forma progresiva a lo largo de varios años, empezando por las áreas en las que la transición sea más viable desde el punto de vista técnico y organizativo.

Qué persigue Francia con su adiós a Windows

En el fondo de esta decisión hay un diagnóstico compartido por buena parte de las instituciones europeas: la infraestructura digital del Estado ha acabado en manos de unas pocas multinacionales estadounidenses. Sistemas operativos, suites ofimáticas, plataformas en la nube, mensajería y videoconferencia… casi todo pasa hoy por alguno de los grandes actores de Silicon Valley.

Uno de los elementos que más inquietud genera en París es la US Cloud Act, la ley que permite a las autoridades de Estados Unidos exigir acceso a datos almacenados por empresas del país, incluso si los servidores están físicamente en Europa. Para el gobierno francés, que los expedientes de la administración o la información sanitaria de millones de ciudadanos puedan quedar al alcance de otra jurisdicción es un riesgo que ya no quiere asumir.

David Amiel, ministro de Acción Pública y Cuentas, lo ha expresado sin rodeos al subrayar que el Estado no puede seguir entregando el control de sus reglas, precios y evolución tecnológica a proveedores sobre los que no tiene influencia directa. La ministra delegada de Inteligencia Artificial y Tecnología Digital, Anne Le Hénanff, ha remarcado la misma idea: la soberanía digital no es un capricho ideológico, sino una necesidad estratégica.

Más que Linux: una reconversión completa del ecosistema digital

El plan francés va mucho más allá de cambiar el sistema operativo de los ordenadores. DINUM ha definido ocho grandes categorías de tecnología en las que los ministerios deberán trazar su propia hoja de ruta de sustitución o reducción de dependencia:

Estaciones de trabajo y sistemas operativos : reemplazo progresivo de Windows por distribuciones Linux en los equipos de escritorio.

: reemplazo progresivo de Windows por distribuciones Linux en los equipos de escritorio. Herramientas de colaboración y comunicación : sustitución de Microsoft 365, Teams, Zoom o Google Workspace por soluciones europeas o de código abierto.

: sustitución de Microsoft 365, Teams, Zoom o Google Workspace por soluciones europeas o de código abierto. Software antivirus y de seguridad : adopción de proveedores alineados con los estándares de soberanía europeos.

: adopción de proveedores alineados con los estándares de soberanía europeos. Inteligencia artificial y algoritmos : impulso a modelos y plataformas de IA desarrolladas en Europa y alojadas bajo jurisdicción comunitaria.

: impulso a modelos y plataformas de IA desarrolladas en Europa y alojadas bajo jurisdicción comunitaria. Bases de datos y almacenamiento : migración hacia tecnologías y servicios que cumplan los requisitos de la certificación europea.

: migración hacia tecnologías y servicios que cumplan los requisitos de la certificación europea. Virtualización e infraestructura en la nube : prioridad para nubes soberanas certificadas bajo los esquemas EUCS.

: prioridad para nubes soberanas certificadas bajo los esquemas EUCS. Equipos de red y telecomunicaciones: refuerzo de la autonomía estratégica también en la capa de hardware y conectividad.

En la práctica, el objetivo es ir sustituyendo piezas clave del ecosistema Microsoft y de otros grandes actores por soluciones propias o europeas. No se trata solo de instalar Linux en los PCs, sino de que la mensajería, el correo, el almacenamiento de archivos, la edición colaborativa y las videollamadas dejen de depender de servicios externos a la UE.

Herramientas soberanas: Tchap, Visio, FranceTransfert y La Suite Numérique

Francia lleva años preparando el terreno con la creación de su propio ecosistema de herramientas digitales. Bajo el paraguas de La Suite Numérique, DINUM ha desarrollado o adoptado soluciones de código abierto que ya operan en producción en distintos organismos públicos.

Entre las piezas más importantes de este puzzle destacan varias aplicaciones que aspiran a reemplazar directamente a servicios muy extendidos de Microsoft y Google:

Tchap : aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo diseñada para el uso interno de la administración. Es la alternativa a Teams o Slack, y ya supera los cientos de miles de usuarios entre funcionarios franceses.

: aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo diseñada para el uso interno de la administración. Es la alternativa a Teams o Slack, y ya supera los cientos de miles de usuarios entre funcionarios franceses. Visio : herramienta de videoconferencia basada en tecnologías de código abierto (como Jitsi), con cifrado reforzado y licencia MIT. Se está imponiendo como reemplazo de Zoom y Microsoft Teams, con unos 40.000 usuarios habituales y planes para generalizar su uso en todos los ministerios.

: herramienta de videoconferencia basada en tecnologías de código abierto (como Jitsi), con cifrado reforzado y licencia MIT. Se está imponiendo como reemplazo de Zoom y Microsoft Teams, con unos 40.000 usuarios habituales y planes para generalizar su uso en todos los ministerios. FranceTransfert : plataforma soberana para el envío seguro de archivos de gran tamaño, llamada a sustituir servicios como WeTransfer o el uso de Google Drive para compartir documentos sensibles.

: plataforma soberana para el envío seguro de archivos de gran tamaño, llamada a sustituir servicios como WeTransfer o el uso de Google Drive para compartir documentos sensibles. Correo, almacenamiento y edición colaborativa: la administración está desplegando servicios de webmail, almacenamiento y ofimática colaborativa bajo su control, alojados en servidores europeos y pensados para funcionar de forma integrada con Tchap y Visio.

Estas herramientas se alojan en infraestructuras como las de Outscale, filial de Dassault Systèmes, que cuenta con certificaciones de seguridad como SecNumCloud otorgadas por la autoridad francesa ANSSI. De este modo, el Estado no solo controla el software, sino también la capa de alojamiento y custodia de los datos.

Cómo se coordina la transición en Francia: seminarios, coaliciones y plazos

Para que una operación de esta magnitud no se quede en papel mojado, el gobierno francés ha articulado una estructura de coordinación bastante amplia. La DINUM actúa como motor del cambio, pero no está sola en el proceso.

El seminario interministerial del 8 de abril reunió a representantes de la DINUM, la Dirección General de Empresas (DGE), la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) y la Dirección de Adquisiciones del Estado, además de operadores públicos y empresas privadas. El objetivo declarado fue reforzar el impulso colectivo para reducir la dependencia digital de soluciones no europeas y acordar un método de trabajo común.

Sobre esa base se han previsto varias iniciativas concretas:

Planes ministeriales antes del otoño de 2026 : cada ministerio y sus organismos vinculados deberán presentar su propia hoja de ruta de migración, identificando dependencias, prioridades y calendario.

: cada ministerio y sus organismos vinculados deberán presentar su propia hoja de ruta de migración, identificando dependencias, prioridades y calendario. Reuniones Digitales Industriales : a partir de mediados de 2026 se organizarán encuentros entre administraciones y sector privado para crear coaliciones público‑privadas que desarrollen soluciones encajadas en la estrategia de soberanía digital.

: a partir de mediados de 2026 se organizarán encuentros entre administraciones y sector privado para crear coaliciones público‑privadas que desarrollen soluciones encajadas en la estrategia de soberanía digital. Estándares de interoperabilidad: el Estado está impulsando marcos como Open‑Interop y OpenBuro para evitar que las nuevas herramientas rompan flujos de trabajo y para facilitar que diferentes soluciones se integren entre sí.

La idea de fondo es que la transición no sea un salto al vacío, sino un proceso acompasado en el que los distintos actores compartan experiencias, problemas y soluciones. DINUM, además, ha asumido el papel de “primero en la fila”: será uno de los primeros organismos en migrar completamente sus estaciones de trabajo a Linux, para demostrar que el cambio es viable antes de exigirlo al resto de departamentos.

Un contexto europeo que empuja hacia la soberanía digital

La ofensiva de Francia no se entiende sin el movimiento más amplio que está viviendo la Unión Europea. Bruselas lleva años advirtiendo sobre los riesgos de depender en exceso de proveedores tecnológicos externos, y el Parlamento Europeo aprobó en 2026 una resolución que insta a los Estados miembros a reducir esa vulnerabilidad.

En paralelo, algunos países ya venían experimentando con proyectos similares a menor escala. Alemania, por ejemplo, ha impulsado la migración a software libre en el estado de Schleswig‑Holstein, donde la administración regional está sustituyendo progresivamente el ecosistema Microsoft por alternativas abiertas. Aunque no se trata de una iniciativa nacional, ha servido como laboratorio de pruebas para el resto del país.

El caso francés destaca porque es el primer gran Estado de la UE que traslada esta preocupación al conjunto de su administración central, con plazos y objetivos concretos. Y el contexto geopolítico actual —tensiones comerciales, conflictos diplomáticos y un clima de mayor desconfianza entre bloques— ha terminado de convencer a París de que mantener el statu quo no era una opción sostenible.

Esta tendencia se entrelaza con otros proyectos europeos como Gaia‑X, que busca articular una nube europea más independiente, y con el impulso político a modelos de inteligencia artificial y plataformas de datos que permanezcan bajo jurisdicción comunitaria. Francia, en este escenario, intenta situarse a la cabeza de la carrera por una Europa menos atada a Silicon Valley.

Lecciones del pasado: de Múnich y Extremadura a la Gendarmería francesa

La decisión de Francia llega, además, con el recuerdo de experiencias anteriores que no salieron tan bien como se esperaba. El caso de Múnich es el ejemplo más citado: la ciudad alemana inició en 2004 el proyecto LiMux para migrar unos 14.000 ordenadores municipales a Linux, pero terminó volviendo a Windows en 2017.

Aquel intento fracasó por una mezcla de factores: problemas de compatibilidad con aplicaciones específicas que solo existían para Windows, resistencia de parte del funcionariado a cambiar sus hábitos, costes de formación y soporte mayores a los previstos y, sobre todo, la falta de una continuidad política cuando el gobierno municipal cambió de signo.

En España también se han vivido procesos similares. La Junta de Extremadura impulsó a principios de los 2000 LinEx, una distribución basada en GNU/Linux para su administración y centros educativos. Pese al reconocimiento internacional del proyecto, con el paso del tiempo y los cambios de gobierno la iniciativa perdió fuelle y muchos equipos regresaron sin ruido a soluciones propietarias.

Frente a estos tropiezos, Francia mira a sus propios éxitos. La Gendarmería Nacional inició hace más de una década su migración a Linux y hoy opera con decenas de miles de ordenadores bajo software libre, con importantes ahorros en licencias y un mayor control sobre su entorno digital. Esa experiencia interna da al gobierno datos reales sobre los beneficios y dificultades de una transición de este tipo, algo que Múnich o Extremadura no tenían en la misma escala.

Retos técnicos y culturales en una migración gigantesca en Francia

La magnitud del proyecto francés hace inevitable que aparezcan obstáculos. Desde el propio gobierno se reconoce que migrar millones de estaciones de trabajo es uno de los desafíos de TI más complejos que puede abordar un país. No es solo una cuestión de cambiar iconos en el escritorio.

En el plano técnico, el primer paso es mapear todas las dependencias de software de la administración: aplicaciones heredadas, sistemas de gestión interna, integraciones con servicios de identidad digital, soluciones especializadas en sanidad, defensa o finanzas, etc. No todas esas herramientas tienen un equivalente directo en Linux, lo que obligará a recurrir a la virtualización, a entornos híbridos o al desarrollo de soluciones a medida.

En el plano humano, el reto es igual de importante. Los funcionarios llevan décadas trabajando con el ecosistema Microsoft y cambiar la forma de hacer las cosas no sucede de un día para otro. Habrá que invertir en formación, acompañamiento y soporte cercano para evitar que la resistencia al cambio se traduzca en bloqueos o en una caída de la productividad.

Además, los plazos son ambiciosos pero flexibles. El gobierno no ha fijado una fecha única de “apagón” de Windows, sino una serie de hitos: planes ministeriales a finales de 2026, primeras cuotas de adopción medibles a partir de ese momento y una migración que se extenderá varios años. La experiencia sugiere que el ritmo variará mucho según el tipo de organismo y la criticidad de los sistemas implicados.

Oportunidad para el ecosistema tecnológico europeo

Más allá de la administración francesa, esta transición abre un mercado enorme para las empresas tecnológicas europeas, desde grandes proveedores hasta startups emergentes. Lo que antes era un espacio prácticamente monopolizado por Microsoft y otros gigantes ahora se fragmenta y genera demanda de nuevas soluciones.

Solo la migración de estaciones de trabajo supone 2,5 millones de endpoints que necesitarán distribuciones Linux robustas, herramientas de gestión de flotas, servicios de soporte y soluciones de seguridad adaptadas. A eso hay que añadir la reconversión de la nube pública de la administración hacia proveedores que cumplan con los estándares EUCS, un campo en el que ya se posicionan actores como Outscale, OVHcloud o Scaleway.

También se abre un nicho significativo en el terreno de las herramientas colaborativas para organizaciones que exigen que los datos se queden en Europa. Suites ofimáticas, plataformas de comunicación interna, servicios de videoconferencia y sistemas de gestión documental que encajen en esta filosofía pueden encontrar en Francia y el resto de la UE un mercado institucional en expansión.

Si el plan francés prospera, es razonable esperar un efecto dominó en otros gobiernos europeos que, quizá con menos ruido mediático, están estudiando movimientos similares. Para muchas startups y proveedores de software empresarial, la pregunta no es si habrá demanda de soluciones soberanas, sino quién estará listo para satisfacerla cuando se materialicen licitaciones y contratos.

El giro de Francia hacia Linux y el software soberano no es una anécdota técnica, sino un intento serio de reequilibrar el poder tecnológico entre Europa y las grandes multinacionales estadounidenses; si logra sortear los problemas de compatibilidad, la resistencia interna y los plazos ajustados, el país puede convertirse en referencia para otros Estados miembros y, de paso, en un catalizador de un ecosistema digital europeo más independiente, competitivo y alineado con sus propios intereses estratégicos.