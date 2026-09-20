El lanzamiento de Steam Frame está haciendo que la comunidad empiece a experimentar rápidamente con las posibilidades del nuevo visor de Valve. Una de las primeras herramientas que busca aprovecharlas es FrameDrop, una aplicación que simplifica la instalación de software que no procede directamente de Steam y que permite enviar aplicaciones desde un PC al visor con un sencillo sistema de arrastrar y soltar.

La herramienta ha sido creada por el desarrollador de realidad extendida CadeXR, que llevaba varios meses trabajando con Steam Frame antes de su lanzamiento. Su objetivo es evitar que los usuarios tengan que recurrir manualmente a las herramientas de desarrollo de SteamOS cada vez que quieran probar una aplicación en el dispositivo. FrameDrop es gratuito y se ofrece como DonationWare, por lo que las donaciones sirven para mantener su desarrollo.

Instalar aplicaciones en Steam Frame es mucho más sencillo con FrameDrop

El funcionamiento de FrameDrop es bastante directo. Primero hay que activar el modo desarrollador en Steam Frame y emparejar el visor con el PC desde el apartado de desarrolladores. Una vez realizado este proceso, el ordenador puede comunicarse con el dispositivo y las siguientes conexiones son prácticamente automáticas.

A partir de ahí basta con arrastrar un archivo a FrameDrop y pulsar el botón de instalación. La aplicación identifica el tipo de software y prepara los parámetros necesarios para que SteamOS pueda ejecutarlo en el visor.

Actualmente puede trabajar con APK de Android, programas Linux compilados para ARM64 y aplicaciones de Windows en formato EXE. Una vez transferido el contenido, FrameDrop crea una entrada en la biblioteca de Steam Frame para poder iniciar el programa directamente desde la interfaz del dispositivo.

Utiliza las herramientas oficiales de SteamOS

Una de las particularidades más interesantes es que FrameDrop no necesita desarrollar su propio sistema de comunicación con el visor. La aplicación utiliza la ruta SteamOS Devkit proporcionada por Valve, es decir, el mismo camino empleado por las herramientas oficiales destinadas a desarrolladores.

Por debajo, el proceso utiliza el servicio Devkit para emparejar ambos dispositivos y posteriormente SSH y rsync para transferir los archivos. La diferencia es que el usuario no tiene que realizar manualmente todas esas operaciones ni averiguar qué parámetros necesita cada tipo de aplicación.

La propia página de FrameDrop explica que el cliente oficial de SteamOS Devkit es perfectamente válido, pero que utilizarlo directamente implica seleccionar el entorno de ejecución adecuado y escribir los comandos de inicio y argumentos correspondientes. La aplicación automatiza precisamente esa parte del proceso.

También sirve para aplicaciones Android

El soporte de Android resulta especialmente interesante porque Steam Frame utiliza hardware ARM64 y Valve está proporcionando mecanismos para ejecutar diferentes tipos de software en el dispositivo. FrameDrop puede instalar APK, aunque estos deben ser compatibles con ARM64 o ser paquetes universales que incluyan esa arquitectura.

Los programas Linux también deben estar preparados para el hardware del visor. FrameDrop puede recibir archivos ZIP y extraerlos antes de transferirlos al dispositivo, lo que facilita la distribución de aplicaciones nativas para Steam Frame.

En el caso de Windows, el proceso es diferente. Los archivos EXE se ejecutan mediante Proton, por lo que es necesario disponer del entorno ARM64 correspondiente en el visor. FrameDrop se ocupa de instalar el programa y configurar su entrada, pero no puede solucionar por sí mismo los problemas de compatibilidad que pueda tener una aplicación concreta.

Los desarrolladores pueden añadir un botón de instalación

FrameDrop no está pensado únicamente para que el usuario arrastre manualmente sus propios archivos. El proyecto también proporciona un sistema de manifiestos que permite a los desarrolladores añadir un botón «Install with FrameDrop» a sus páginas web.

Al pulsarlo, el navegador puede abrir FrameDrop mediante su protocolo específico y proporcionarle la dirección del archivo o de un manifiesto JSON. La aplicación descarga entonces el contenido, muestra al usuario qué va a instalar y lo envía al Steam Frame que ya haya sido emparejado.

Esto abre la puerta a que los desarrolladores puedan distribuir aplicaciones para el visor directamente desde sus propias páginas, sin tener que crear una infraestructura de instalación completamente independiente. El sistema también permite incluir un hash SHA-256 opcional para comprobar la integridad del archivo descargado.

Por ahora, FrameDrop solo soporta Windows

La principal limitación de la versión actual es que el cliente de FrameDrop está disponible para Windows. El proyecto contempla soporte para Linux y posiblemente macOS en el futuro, aunque todavía no hay una fecha concreta para esas versiones.

La llegada de una herramienta así tan poco después del lanzamiento de Steam Frame demuestra que la comunidad ya está explorando usos que van más allá del catálogo oficial. FrameDrop no elimina las restricciones de compatibilidad del visor, pero sí reduce considerablemente la dificultad de experimentar con aplicaciones Android, Linux y Windows que puedan ejecutarse en su hardware.

Y lo hace apoyándose precisamente en la infraestructura de desarrollo que Valve ya proporciona para SteamOS, convirtiendo un procedimiento pensado principalmente para desarrolladores en algo mucho más accesible para usuarios que simplemente quieren probar software en su nuevo visor.