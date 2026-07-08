Frame es una nueva aplicación de código abierto que busca acercar la potencia de FFmpeg a todo tipo de usuarios mediante una interfaz gráfica moderna e intuitiva. En lugar de obligar a memorizar complejos comandos de terminal, este software permite realizar conversiones de vídeo, audio e imágenes desde una aplicación de escritorio, manteniendo al mismo tiempo gran parte de la flexibilidad que caracteriza a FFmpeg.

FFmpeg es uno de los proyectos multimedia más importantes del software libre y constituye la base de infinidad de aplicaciones de edición, reproducción y conversión de contenido multimedia. Sin embargo, su uso desde la línea de comandos puede resultar intimidante para muchos usuarios. Frame pretende resolver este problema ofreciendo una interfaz nativa desarrollada en Rust que simplifica los flujos de trabajo sin renunciar a las funciones avanzadas.

Frame lleva una interfaz gráfica moderna a FFmpeg

A diferencia de otros programas similares, Frame no reemplaza a FFmpeg, sino que actúa como una capa gráfica sobre este. La aplicación se encarga de analizar los archivos multimedia mediante FFprobe, generar automáticamente los parámetros necesarios para FFmpeg, comprobar la compatibilidad entre formatos y mostrar el progreso de cada tarea en tiempo real.

La herramienta permite convertir vídeos, extraer o transformar pistas de audio, cambiar formatos de imagen, trabajar con subtítulos y editar metadatos desde una única interfaz. También incorpora funciones para redimensionar, recortar o rotar contenido multimedia, aplicar superposiciones, incrustar subtítulos y utilizar colas de procesamiento para convertir varios archivos de forma consecutiva.

Frame ofrece compatibilidad con una amplia variedad de formatos de entrada y salida. Entre ellos se encuentran contenedores de vídeo como MP4, MKV, MOV, WebM o AVI; formatos de audio como MP3, M4A, WAV y FLAC; e imágenes PNG, JPEG, WebP, BMP, TIFF, AVIF, HEIC y HEIF, entre otros. Asimismo, permite utilizar códecs como H.264, H.265/HEVC, VP9, ProRes o SVT-AV1, además de aprovechar aceleración por hardware cuando la compilación de FFmpeg la soporta, incluyendo tecnologías como NVIDIA NVENC o Apple VideoToolbox.

Incluso opciones avanzadas

Otro de sus puntos fuertes es que mantiene muchas de las opciones avanzadas de FFmpeg. Los usuarios pueden ajustar parámetros como el bitrate, el valor CRF, los perfiles de codificación, la resolución, el recorte de la imagen o los metadatos, pero sin tener que construir manualmente largas cadenas de comandos. Todo ello se presenta mediante una interfaz moderna que facilita tanto las tareas sencillas como los trabajos más complejos.

Frame está disponible para Linux, Windows y macOS, y se distribuye como software de código abierto. Aunque el proyecto todavía es joven y continúa evolucionando, ya ofrece una alternativa muy interesante para quienes desean aprovechar toda la potencia de FFmpeg sin depender exclusivamente de la terminal, combinando facilidad de uso con un elevado nivel de personalización.