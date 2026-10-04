Gracias o por culpa de la Steam Deck, el gaming está de moda. Por lo menos en Linux. SteamOS Holo, el sistema de Valve, ya no es el que más se usa en el sistema del kernel, ya que se juega más en Linux, pero es CachyOS la opción preferida entre nosotros. Cuanto más juega uno, más rendimiento quiere, y ahí puede entrar en juego lo que se conoce como Frame Generation.

¿Qué es el Frame Generation? La traducción directa es generación de cuadros, es decir, de «fotos», de imágenes, con lo que habrá más imágenes que deberían ofrecer un vídeo más fluido. ¿Pero es siempre así? ¿Merece la pena? A esas preguntas vamos a responder a continuaión.

Frame Generation y FPS

Hace un tiempo escribimos un artículo en el que hablábamos de los FPS en Linux. Explicábamos como es posible que una película se vea perfectamente a 24fps y en un juego se vea a tirones. La respuesta la tenemos en los fotogramas intermedios, esos que pueden verse borrosos por el movimiento pero que, en un vídeo, encajan a la perfección. Esos frames intermedios no existen igual en los videojuegos, y los mismos 24 de una película dejan mucho que desear.

En un juego, 30fps estables están bien para gente como yo, pero estar cerca de los 60 es mucho mejor. Se puede estar jugando a 30ps, pensar que la experiencia es decente, quitar límites, llegar a 60 y pensar «esto es otra cosa». Y aquí es donde entra el Frame Generation.

La generación de cuadros crea imágenes, usando varias tecnologías para que el vídeo general sea más fluido.

El input lag no mejorará (no debería)

Las imágenes creadas no mejoran la entrada. A bajos FPS, es posible que pulsemos un botón en un momento en el que no hay frame, y esa pulsación, explicado rápido y mal, tendrá que esperar a la llegada de un frame para actuar. Cuando activamos el Frame Generation, esto seguirá pasando, por lo que al jugar en línea seguiremos estando en desventaja aunque no lo veamos.

Aunque hay tecnologías que quieren bajar también el retraso, en cualquier caso no mejorará en la misma medida que las imágenes extra generadas.

Pros y contras

Explicado todo lo anterior, vamos a explicar los pros y contras de usar el Frame Genetarion:

Pros: Imagen más fluida. Aprovecha mejor los monitores de alta frecuencia.

Contras: Artefactos en las imágenes. Mayor consumo energético.



Cuando el Frame Generation funciona bien, lo cierto es que mola mucho. Se pueden pasar de unos justos 40fps a superar los 70fps o incluso más. Lo malo es que no siempre se ve bien: se pueden ver esos artefactos que son como deformaciones de la imagen. Por otra parte y aunque no es habitual, el uso de más recursos puede hacer que el rendimiento baje, porque está intentando trabajar de más y falla en el intento.

Cuándo usar Frame Generation y cuándo no

En lo personal, yo recomendaría probar a activarlo si lo que vemos no nos satisface. Pero como guía general y como opinión personal, yo no lo activaría si nos acercamos a los 50fps estables. Así no estaremos exigiendo más a nuestro equipo y tampoco veremos imágenes extrañas.

Sí merece la pena activarlo cuando estamos por debajo de 40fps y encima no estables, con caídas que estarán por los 20fps. Con esto podríamos llegar a una experiencia general de 60fps y las caídas podrían ser amortiguadas a algo por encima de 40. También merece la pena activarlo en la Steam Deck, pero teniendo en cuenta que le estaremos exigiendo más y que podríamos acortar su vida útil. Esto también vale para los PC de sobremesa, que mejor ser un poco conservadores y alargar la vida útil que se nos vaya la cabeza y tener que renovar el equipo más pronto. Algunos no estarán de acuerdo con esta afirmación, pero muchos PCs mueren junto a su tarjeta gráfica por su uso.

Quizá el secreto sea activarlo en los títulos que lleven al límite a nuestro equipo para disfrutar de una experiencia decente, mientras que en otros títulos menos exigentes nos quedemos con el rendimiento que podemos obtener por defecto. Eso o tocar otros ajustes como la resolución y la calidad gráfica.