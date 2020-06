Descargar o compartir archivos usando la red Torrent es algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Aunque lo primero que nos viene a la cabeza es usarla para descargar películas y música, los usuarios de software libre sabemos bien que también podemos descargar, por ejemplo, imágenes ISO usando un cliente de la red, opción que puede ser más rápida que la descarga directa. Las opciones más usadas en Linux son algunas como Transmission o Ktorrent, pero hace poco ha llegado Fragments, una mucho más sencilla que queda perfectamente en GNOME.

Como usuario de Transmission durante años, tanto en macOS, como en Linux y ahora también en Windows, no puedo decir que sea un programa muy complicado. Pero sí es cierto que ofrece ciertas funciones y opciones que pueden confundir a algunos usuarios. Esto es algo prácticamente imposible en Fragments, ya que si tocamos en la «hamburguesa» y entramos en sus preferencias, sólo podremos configurar tres cosas: modo claro y oscuro, la ruta de descargas y el número máximo de descargas simultáneas. Eso es todo.

Fragments quedará perfectamente en GNOME

La sencillez de Fragments queda patente nada más abrir la app: nos enseña cómo obtener algunos torrents, algo que podemos hacer haciendo clic en un enlace .magnet, siempre y cuando no tengamos instalado otro cliente torrent o lo configuremos como app por defecto, copiando y pegando un enlace .magnet o añadiendo un archivo torrent, algo que podremos hacer desde el símbolo de la suma (+) que hay arriba a la izquierda.

Una vez añadidos los torrents, veremos algo como lo que tenemos en la imagen anterior: los archivos que estamos descargando, una icono (como la flecha) indica el estado de la descarga y desde el símbolo de pausa podremos detener una tarea. Si hacemos clic en una de ellas aparecerán más opciones, como información extra (pares, velocidad de descarga, etc) o la posibilidad de eliminar la tarea. Al eliminarla, y esto aparece en inglés en el momento de escribir estas líneas, nos ofrece la opción de eliminar también los datos que habíamos descargado. Y es que Fragments está en una fase muy temprana, por lo que hay partes que aún no han sido traducidas.

Cómo instalar la app

El método de instalación oficial de Fragments es desde su paquete Flatpak, para lo que tenemos que ir a Flathub y buscarlo o hacer clic en este enlace. Otra opción, si nuestra distribución y centro de software incluye soporte, es buscarlo desde nuestra tienda oficial e instalarlo desde ahí. Por otra parte, tal y como leemos en su web oficial en GitHub, también podemos compilarlo abriendo un terminal y escribiendo estos comandos:

git clone --recurse-submodules https://github.com/haecker-felix/Fragments cd Fragments mkdir build cd build meson .. ninja sudo ninja install

Como usuario de Transmission y Ktorrent, sería un hipócrita si recomendara a Fragments como la aplicación que debemos usar para descargar torrents como la mejor opción, pero creo que sí que lo es para los que no quieren ninguna distracción. De hecho, usar esta app me ha hecho recordar cuando usé Transmission por primera vez, yo que venía de apps mucho más complejas como el ya desaparecido Azure (el de la ranita azul). Sabiendo que existen opciones, la elección ya es vuestra, y hasta podéis usar Seedr si no queréis depender de ninguna app y descargar directamente desde un navegador.