FOSSi Foundation: conoce qué es esta misteriosa fundación

Seguro que ya conoces la Linux Foundation, o la The Document Foundation, The Apache Software Foundation, Raspberry Pi Foundation, Free Software Foundation (FSF), etc., pero… ¿Habías oído hablar de FOSSi Foundation? Si no es así, ya va siendo hora de que sepas qué es esta fundación sin ánimo de lucro y los objetivos por los que fue creada.

Lo primero que debes saber es que FOSSi corresponde a las siglas Free and Open Source Silicon. Y su misión es promover y ayudar a los diseños de hardware libre y abierto, así como todos los ecosistemas relacionados con estos proyectos. Además, es un grupo totalmente abierto, inclusivo, e independiente de proveedores.

La fundación FOSSi fue creada por un grupo de individuos provenientes de la industria del hardware y académicos. Cada uno aportando su dilatada experiencia de trabajo en proyectos de código abierto destacados dentro de áreas de diseño digital e integrados.

La filosofía de FOSSi Foundation es promover que los componentes y sistemas que se encuentran dentro de los chips se pueden diseñar usando bloques libres y de código abierto. Por ello, se han marcado una serie de objetivos como:

Apoyar y promover el desarrollo de estándares abiertos, así como su uso.

Apoyar eventos comunitarios y organizar eventos de forma regular.

Fomentar la participación de la industria en el diseño IP de código abierto.

Ayudar a los aficionados y a las instituciones académicas a abrir su trabajo al público.

Apoyar el desarrollo y mantenimiento de un sitio web destinado a proporcionar una plataforma de código abierto y gratuito.

Debes saber también que si eres un particular puedes contribuir con FOSSi, y si eres una empresa puedes apoyar mediante patrocinio o donaciones individuales. Y si deseas colaborar, aprender, o comenzar con algún proyecto de hardware libre, también puedes echar un vistazo a librecores.org.

Más información – Web oficial de FOSSi Foundation