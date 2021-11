¿Se puede jugar a Forza Horizon 5 en Linux?

Forza Horizon 5 es uno de los últimos títulos que han salido para los amantes de la simulación de conducción. Un videojuego con una jugabilidad y gráficos de última generación realmente sorprendente. Sin embargo, no está disponible para Linux. Hasta ahora no se podía jugar a este videojuego, como ocurría con Age Of Empires 4, y otros muchos para otras plataformas.

En cambio, ahora ya puedes jugar a Forza Horizon 5 en tu distribución Linux, para probar lo que han estado haciendo desde Playground Games y Xbox Game Studios. Y todo, una vez más, gracias a Valve y su proyecto Proton. Este derivado de la capa de compatibilidad WINE con mejoras para los videojuegos de Steam nativos para Windows, ahora ha llegado a una nueva versión (exp) lanzada el 11 de noviembre.

Debería funcionar bien tanto en GPUs AMD como NVIDIA, aunque aún está en un estado experimental, por lo que quedan pulir algunas cosas, como es el caso del modo multijugador, que no funciona bien ahora. Sin embargo, ya se puede probar y disfrutar, y los desarrolladores de Valve y CodeWeavers que trabajan en Proton no se van a detener ahí. Vendrán mejoras para que Forza Horizon 5 pueda jugarse tan bien como en su plataforma nativa.

Para poder probarlo ya, puedes seguir estos pasos tan sencillos y rápidos, sin necesidad de comandos ni nada por el estilo:

Luego en tu cliente Steam en tu distro Linux. Buscar el Proton Experimental e instalarlo si aún no lo has hecho. Haz clic derecho en el juego y ve a Propiedades. Selecciona el menú Compatibilidad del lado derecho. Comprueba que la opción «Forzar el uso de una herramienta de compatibilidad de Steam Play específica» esté marcada. Por último, en el cuadro desplegable que aparece, selecciona Proton Experimental. Ahora podrás jugar a Forza Horizon 5, previamente comprado en Steam. ¡A jugar!

Forza Horizon 5 – Descargar en Steam