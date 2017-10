Les platicaba hace poco de cómo dar formato a una USB desde la terminal sin asistencia de ningún programa, también dentro de este tema me gustaría añadir el cómo dar formato de nivel bajo a un dispositivo de almacenamiento.

El formato de nivel bajo en pocas palabras es dejar como nuevo algún dispositivo, no me refiero a que se restaurará y se volverá a iniciar cuando recién lo adquirieron, si no que con el paso del tiempo los datos escritos en los dispositivos de almacenamiento se van reescribiendo.

Cuando hablo sobre de que se van reescribiendo, es que, cuando formateamos algún dispositivo nos datos no se borran del todo únicamente se eliminan algunos sectores y no todos, de esta forma es que nos es posible recuperar también algunos datos.

Para los maniáticos de la protección de datos este método es algo que comúnmente deben utilizar pues lo que vamos hacer es volver a escribir en 0 todos los sectores de nuestro dispositivo.

Aun que es algo que se considere obsoleto, no deja de ser una estupenda función que nos ayuda en los casos más extremos, por decir cuando nuestro ordenador no reconoce algún dispositivo aquí es donde esta función entra en acción también.

Lo primero es que debemos identificar en que punto de montaje tenemos nuestro dispositivo sobre el cual le daremos formato de bajo nivel.

Esto lo podemos averiguar con:

lsblk

Ahora desde este punto no me hago responsable pues debes de estar completamente seguro sobre que dispositivo vas a trabajar, si tiene más de uno conectado te recomiendo solo dejes conectado el dispositivo sobre el que vas a trabajar,

Primero ejecuta el comando sin haber conectado el dispositivo y después ejecútalo, pero con el dispositivo conectado, de esta manera localizaras cual fue el punto de montaje que se añadió.

En este caso debemos descartar nuestro disco duro, dentro de la lista que nos desplego el comando, en mi caso tengo:

/dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda4 /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdc

En mi caso tengo 2 discos duros conectados, que en su caso son /dev/sda con sus cuatro particiones de mi sistema /boot /home /root /swap y en el caso de /dev/sdb son dos particiones donde tengo mis datos personales.

De esta manera sé qué /dev/sdc es mi dispositivo sobre el cual le daré un formato de bajo nivel.

Ahora solo debo ejecutar el siguiente comando en la terminal con permisos de super usuario:

dd if=/dev/zero of=/dev/sdX

Donde /dev/sdX sera el punto de montaje que le daré formato.

En mi caso sería así el comando:

dd if=/dev/zero of=/dev/sdc

Ahora solo tendremos que esperar un tiempo ya que este tipo de formato se demora un poco.

Finalmente, el dispositivo no tendrá un formato por lo que se lo debemos de dar, en mi caso le dare formato de fat32

sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdc -I

Y eso es todo.