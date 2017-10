Cómo formatear dispositivo USB desde terminal

Hola que tal buen día estimados lectores, en esta ocasión les mostrare como formatear nuestros dispositivos USB desde la terminal sin la asistencia de algún programa, aunque algunos opinaran que es más sencillo con la ayuda de alguna herramienta, es bueno saber cómo hacerlo desde la terminal.

En varias ocasiones me he visto en la necesidad de tener que cambiar el formato de algún dispositivo USB en el cual siempre recurro a Gparted para ello, aun que les puedo comentar que en ciertas ocasiones Gparted me tira errores y es un dolor de cabeza.

Es por ello que recurro al uso de la terminal para esta labor, el dar formato a una USB.

Para comenzar lo primero que tendremos que hacer es identificar en que punto de montaje tenemos nuestra USB, para ello tendremos que abrir la terminal y ejecutar el siguiente comando:

sudo fdisk -l

Con él nos desplegara la información de las particiones y que puntos de montaje tiene a mi me despliega algo así:

Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sdb1 2048 1213757439 1213755392 578.8G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sdb2 1213757440 1520955391 307197952 146.5G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sdb3 * 1520957440 1953519939 432562500 206.3G 83 Linux Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sda1 2048 312580095 312578048 149.1G 7 HPFS/NTFS/exFAT Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sdc 64 25748 7.4G 7 HPFS/NTFS/exFAT

Aquí mi dispositivo USB es de 8Gb por lo que el punto de montaje es /dev/sdc, ahora solo debemos definir en qué sistema de archivos formatearemos nuestra USB, al teclear mkfs y con la tecla tabulador nos desplegara las opciones de formato.

mkfs mkfs.exfat mkfs.f2fs mkfs.msdos mkfs.xfs mkfs.bfs mkfs.ext2 mkfs.fat mkfs.ntfs mkfs.btrfs mkfs.ext3 mkfs.jfs mkfs.reiserfs mkfs.cramfs mkfs.ext4 mkfs.minix mkfs.vfat

En mi caso me interesa darle formato en Fat32, entonces el comando quedaria de esta manera:

sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdc -I

Se compone de esta manera:

mkfs.vfat, es el formato FAT -F 32, el tipo de formato FAT32 /dev/sdc, la ruta del dispositivo USB -I, para que mkfs nos permita crear un sistema de archivos en el dispositivo USB

Para conocer la información sobre los tipos de formato solo debemos escribir el que elegimos y dar tabulador para que nos despliegue la terminal las opciones con su información.

Si conoces alguna otra alternativa no dudes en compartirlo con nosotros.