For the King: el juego de rol estratégico trae actualización a Linux

For The King es un juego de rol estratégico en el que se combinan elementos de juego de mesa y roguelike, para dar vida a una interesante y desafiante aventura gráfica a través de diversos reinos del pasado. El título lo podréis encontrar disponible tanato en Humble Store como en Steam, de hecho, en Steam tiene un 50% de descuento actualmente. Ciertamente está también disponible en la tienda de videojuegos online GOG, pero en ese caso no se encuentra disponible la versión para Linux, y ciertamente no entiendo el por qué, ya que muchos títulos para la plataforma del pingüino se encuentran allí…

La noticia que hoy te traemos no es el lanzamiento del videojuego en sí, ya que eso ocurrió hace tiempo, pero sí que debes saber es que existe una nueva actualización gratuita del contenido, con importantes y llamativas novedades. Así que si no dispones de este título y te gusta, puedes adquirirlo desde ahora y hacerte también con esta extensión extra totalmente gratis y si ya disponías de él, pues con más motivo para que consigas ampliar sus capacidades con este update. El 21 de noviembre tuvimos esta nueva mejora totalmente gratis, que incluye una nueva y gran aventura para los juegadores que nos han aportado los desarrolladores. Si quieres conocer más detalles de lo que aporta este nuevo pack de mejoras, aquí te las listo:

Armas nuevas de disparo para afrontar las nuevas aventuras. Llegan tres diferentes clases incluyendo trabuco, mosquete y cañón.

para afrontar las nuevas aventuras. Llegan tres diferentes clases incluyendo trabuco, mosquete y cañón. También tenemos 4 tipos adicionales de barcos que podremos utilizar con esta actualización, con novedades internas.

que podremos utilizar con esta actualización, con novedades internas. Modo de combate en el barco agregado.

agregado. Nuevo tipo de enemigo s: Suicidal. Que son los que causan daños masivos pero mueren en el proceso de ataque.

s: Suicidal. Que son los que causan daños masivos pero mueren en el proceso de ataque. Nueva Isla Realms., Ashfal y Forest.

Realms., Ashfal y Forest. Nueva tecnología para los archipiélagos .

. Nuevas mejoras para Sea Caves .

. 20 nuevos items, 23 nuevas armas, 32 nuevos enemigos (8 nuevas razas), y mucho más…

Todo lo necesario para disponer de un nuevo y excitante modo de vivir las aventuras de For The King. ¿te atreves a ser el nuevo rey de los mares?