Flutter: un marco de la interfaz de usuario de Google llega a mas plataformas

El equipo de Google que trabaja en el desarrollo de Flutter, su marco gratuito y su interfaz de usuario de código abierto, anunció ayer que después de varios meses de trabajo, el marco ahora extiende su uso a otros tipos de plataformas.

En el futuro, se puede enriquecer la experiencia de sus usuarios en plataformas como la Web, aplicaciones de escritorio y dispositivos pequeños. Esta noticia llega aproximadamente dos meses después del lanzamiento de la versión 1.2 del marco entregado con Dart DevTools, un conjunto de herramientas de programación y la versión 2.2 del lenguaje de programación Dart Web.

Sobre Flutter

Flutter es un marco de desarrollo de interfaz de usuario de código abierto y gratuito creado por Google. Hasta entonces, se usaba para desarrollar aplicaciones para Android e iOS y también es el método principal para crear aplicaciones para Google Fuchsia.

Sin embargo, gracias a las posibilidades que ofrece el lenguaje de programación Dart Web y las nuevas herramientas de desarrollo implementadas hoy en día por los navegadores, Google pudo extender inicialmente el soporte del marco Flutter a la web.

Ahora, dijo Google, el marco Flutter se está convirtiendo en un marco de interfaz de usuario portátil para todas las pantallas.

A través de esta actualización del marco, Google pretende permitir que las compañías ofrezcan mejores experiencias a sus clientes en todo tipo de pantallas, incluso a través de aplicaciones móviles, computadoras de escritorio y web.

Flutter for the Web

Esta es una implementación de Flutter compatible con el código que se procesa utilizando tecnologías web estándar como HTML, CSS y JavaScript.

Con Flutter for the Web, se puede compilar el código de Flutter escrito con el lenguaje de programación Dart en una experiencia para el cliente que se puede incrustar en el navegador e implementar en cualquier servidor web.

Puede usar todas las funciones de Flutter y no necesita un complemento de navegador. Aunque Flutter for the Web todavía está en desarrollo, Google lo ha intentado en asociación con el New York Times (NYT) para desarrollar una nueva interfaz para el juego KenKen Puzzle que el periódico estadounidense ofrece a sus suscriptores.

El juego se ha actualizado y utiliza el mismo código en Android, iOS, Web, Mac y Chrome OS.

Flutter for desktop

Este proyecto se creó originalmente para desarrollar implementaciones de Flutter en Windows, Mac OS, Chrome OS y Linux.

Se está trabajando para extender Flutter al soporte de escritorio como un entorno objetivo, permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones en las plataformas antes mencionadas con Flutter.

A largo plazo, este esfuerzo creará una solución totalmente integrada en la que la creación de flutter, funcionará tanto para plataformas de escritorio como móviles, pero este esfuerzo todavía está en marcha, dijo Google.

Aunque estos objetivos aún no están listos para la producción, el equipo de Google Flutter dice que ha publicado las primeras instrucciones para desarrollar aplicaciones Flutter que se ejecutan en Mac, Windows y Linux.

Flutter for Embedded Devices

La portabilidad de Flutter también se extiende a los dispositivos integrados, es decir, a dispositivos más pequeños como Raspberry Pi y Google Home Hub.

En este punto, dice Google, una de las plataformas integradas donde Flutter ya está operando se basa en sistemas operativos de pantallas inteligentes que alimenta a los gustos de Google Home Hub.

Dicho esto, llevar Flutter a una nueva plataforma requiere llevar el motor Flutter al objetivo, así como implementar el anidamiento.

El motor de Flutter es inherentemente multiplataforma y puede funcionar con varias API de representación del cliente (OpenGL, Vulkan y software). Incluye la máquina virtual de ejecución Dart.

Flutter for mobile device

Para móviles, Google ha anunciado la actualización del framework a la versión 1.5.

Según Google, Flutter 1.5 incluye cientos de cambios en respuesta a los comentarios de los desarrolladores, incluidas las actualizaciones de los nuevos requisitos del SDK de iOS de la tienda de aplicaciones, las actualizaciones de los widgets de iOS y materiales y la compatibilidad con nuevos tipos de dispositivos por el motor y Dart 2.3.

Google agregó esta semana el soporte inicial para pagos dentro de la aplicación. Finalmente, con más de 2,000 paquetes de código abierto disponibles para Flutter.

