Si hiciéramos caso sólo de algunos comentarios de la comunidad, parece que la mayoría de usuarios de Linux preferimos usar los programas que nos ofrece el empaquetado nativo de nuestra distribución. También preferimos compilar los programas o sencillamente usar binarios, pero las voces que defienden los paquetes flatpak y snap no suenan tan alto. Podríamos llegar a pensar que a nadie le gustan, pero las estadísticas de Flathub dicen algo muy diferente.

Es difícil sacar muchas conclusiones a partir de cifras. Antes de pasar a dar las de Flathub, hay que recordar que Linux está instalado en entre el 1-coma-algo y el 3% de los escritorios. Somos muy pocos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Con esta idea ya en mente, las estadísticas de Flathub nos dicen que ya han superado los 1000M de descargas, y en total tienen 2104 aplicaciones. La fecha en la que todo empezó fue el 29 de abril de 2018, hace poco más de 5 años. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Yo creo que son bastantes si tenemos en cuenta que casi el 98% de los ordenadores usan Windows o macOS y no tienen acceso a este tipo de paquetes.

La mayor parte de descargas de Flathub se hacen desde EEUU

La mayor parte de las descargas, casi la quinta parte del total, se hacen desde EEUU. También destaca que más del 10% se hacen desde Brasil, y ya luego el resto. En Europa, el primer puesto se lo queda Alemania, con casi 100M, y en España no llegamos a los 40M. En otros países de habla hispana, Colombia supera los 8M, Venezuela no llega al millón, Ecuador supera el millón y medio, Perú se queda cerca de los 2M, Bolivia supera el medio millón, Chile no llega a 5M y Argentina supera los 10M. Rusia y Australia también salen en el mapa en un color un poco más claro, y el primero se ha quedado con más de 50M y el segundo por encima de los 13M.

En el gráfico de descargas desde mayo de 2018 hasta mayo de 2023, la tendencia es al alza. La línea está bajo mínimos al final, pero sencillamente porque acabamos de entrar en el mes.

¿Y qué es lo que más gusta? Se descarga de todo un poco, pero hay dos apartados que destacan sobre los demás: en primera posición, los juegos, seguido muy de cerca por las utilidades. Luego aparece el pico de las apps de redes, las multimedia y después ya lo demás.

Apps limpias, para cualquier sistema… pero con dependencias

Entre los puntos que se menciona para describir este tipo de paquetes, como los snap, se habla de que no tienen dependencias, y esto es una verdad a medias. Tal y como expliqué en su día, una aplicación que pesa 22mb puede requerir un espacio de 1.3GB si es el primer paquete flatpak que instalamos. Para que puedan funcionar, se tienen que descargar los de la plataforma (GNOME, KDE…) en la que se ejecutará. Estos paquetes son pesados, y, como se depende de ellos, yo creo que sí son dependencias. Además, actúan un poco como las dependencias reales de los repositorios oficiales: se descargan una vez y no se vuelven a descargar a partir del segundo programa que las necesite.

Además, al estar aisladas (sandbox), no siempre quedan tan bien como las de repositorios oficiales. Flathub era hasta hace poco parte de GNOME, o mejor dicho, dependía mucho de GNOME. Recientemente han manifestado su intención de ser una compañía totalmente independiente, pero la cuestión es que mucho de lo que encontramos en Flathub está diseñado para GNOME. Si usamos una app creada en GTK en un entorno Qt como el de KDE, la aplicación no quedará tan bien como una de repositorios oficiales que pueda usar una versión en Qt. Por ejemplo, GNOME Boxes.

En lo personal, yo prefiero las AppImage, que son ejecutables de usar y tirar (si hace falta), pero parece que a la comunidad Linux le gusta Flathub.