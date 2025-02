Flathub, la tienda de software de referencia para Linux, continúa evolucionando con la introducción de nuevas secciones que buscan optimizar la experiencia de los usuarios y destacar el rol del gaming en esta plataforma. La iniciativa destaca por sus aportes a la accesibilidad del software en múltiples distribuciones y su integración con dispositivos como Steam Deck.

La primera novedad significativa es la sección «We Love Games», un espacio dedicado a fomentar el acceso a juegos, emuladores y lanzadores en Linux. Esta adición supone un impulso importante para la comunidad de usuarios que utilizan Flathub como fuente principal de software. Según indicó el desarrollador conocido como «razze» en Mastodon, aunque todavía hay margen de mejora en la clasificación de los juegos, esta nueva sección inaugura un camino hacia la mejor estructuración y visibilidad del contenido relacionado con videojuegos.

Flathub ama los juegos

Otra incorporación destacada es la sección «On the Go», orientada a aplicaciones móviles. Tal como anunció la cuenta oficial de Flathub en Mastodon – con enlaces que a mí no me funcionan –, esta área está diseñada para facilitar la búsqueda de software compatible con dispositivos móviles, incluidas tabletas y Steam Deck, aprovechando estándares abiertos y datos existentes. Esta propuesta no solo beneficia a los usuarios, sino también a los desarrolladores, quienes tienen ahora una vía para optimizar sus aplicaciones y destacarlas en esta sección.

Los cambios no se limitan al contenido visible para los usuarios, ya que Flathub también está trabajando en la mejora de su infraestructura de construcción. Bart Piotrowski, uno de sus desarrolladores, compartió detalles sobre los desafíos que enfrenta el proyecto, incluida la retirada del patrocinio por parte de Equinix Metal, una decisión que afecta a varios proyectos de código abierto. Sin embargo, existen perspectivas alentadoras de nuevos apoyos por parte de empresas como AWS y Cloudflare, lo que podría ofrecer estabilidad a largo plazo.

Mejorando la mejor tienda de software para Linux

El cambio hacia una infraestructura más robusta es estratégico para Flathub, especialmente en un contexto de crecimiento donde el gaming en Linux está tomando un papel más relevante. A medida que más jugadores consideran alternativas a plataformas tradicionales, iniciativas como «We Love Games» consolidan a Flathub como una opción viable tanto para entusiastas de los videojuegos como para desarrolladores independientes que buscan una audiencia más amplia.

En este proceso de expansión, Flathub también ha mostrado interés en recibir retroalimentación de la comunidad y fomentar la colaboración. Los desarrolladores que deseen incluir sus aplicaciones en las categorías recién establecidas pueden acceder a guías y recursos detallados, lo que garantiza una integración más fluida y una experiencia enriquecedora para los usuarios finales.

Estas innovaciones posicionan a Flathub como una plataforma clave no solo para la distribución de software en Linux, sino también para fortalecer la adopción de esta tecnología en sectores como el gaming y la movilidad. Esto refleja su compromiso de adaptarse a las necesidades cambiantes de su comunidad y aprovechar las oportunidades emergentes en el ecosistema Linux.