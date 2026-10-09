Flathub ha cambiado su política sobre el uso de inteligencia artificial en las aplicaciones que se distribuyen a través de su repositorio. Tras endurecer las restricciones en mayo de 2026, la plataforma permite ahora presentar software que contenga código u otros materiales generados por IA, siempre que los desarrolladores declaren su uso y los responsables de la revisión consideren aceptable la propuesta.

El cambio, recogido en la documentación oficial de Flathub y difundido el 8 de octubre, sustituye la prohibición general por un sistema de transparencia y evaluación individual. No obstante, la plataforma mantiene restricciones específicas para los manifiestos de empaquetado y el uso de agentes de IA durante el proceso de presentación.

De la prohibición a la declaración obligatoria

En mayo, Flathub endureció sus normas hasta prohibir las aplicaciones que incluyeran código, documentación u otros contenidos generados o asistidos por inteligencia artificial. La medida también afectaba a los materiales empleados para preparar las aplicaciones y a las propias solicitudes de incorporación al repositorio.

La nueva política permite presentar proyectos con contenido generado por IA, pero exige que los responsables identifiquen las partes afectadas y estimen qué proporción del proyecto está implicada. La obligación incluye código fuente, documentación, empaquetado y otros materiales incorporados a la aplicación o a su distribución mediante Flatpak.

El objetivo es que los revisores puedan conocer el alcance de la utilización de estas herramientas antes de decidir si aceptan una aplicación.

Declarar el uso de IA no garantiza la aprobación

Flathub mantiene la capacidad de rechazar una aplicación aunque su desarrollador haya declarado correctamente el uso de inteligencia artificial. Los revisores pueden tener en cuenta la cantidad de contenido generado, su importancia dentro del proyecto y las dificultades que pueda plantear para comprobar su calidad, seguridad o mantenimiento.

Por tanto, la nueva política no supone una autorización automática para publicar cualquier programa creado con ayuda de IA. Cada propuesta continúa sometida a los criterios de calidad y seguridad del repositorio, y puede ser rechazada incluso sin una revisión adicional.

Los manifiestos de Flatpak siguen sujetos a restricciones

Una de las principales excepciones afecta a los manifiestos de Flathub, los archivos que describen cómo se construye y empaqueta una aplicación. Estos archivos no pueden contener material generado o asistido por IA, aunque el desarrollador declare su utilización.

La norma diferencia así el contenido de la aplicación de las instrucciones y los metadatos empleados para construir su paquete. La transparencia no elimina esta prohibición específica.

Los agentes de IA no pueden automatizar las solicitudes

Flathub también mantiene restricciones sobre el uso de agentes de inteligencia artificial durante el proceso de incorporación de aplicaciones. No está permitido utilizar estas herramientas para abrir o automatizar solicitudes de incorporación de cambios, generar sus mensajes de confirmación y descripciones, ni redactar comentarios o respuestas durante las revisiones.

Tampoco se permite solicitar revisiones realizadas por agentes de IA. El incumplimiento de estas reglas o la ocultación deliberada de contenido generado puede provocar el rechazo de la propuesta, mientras que las infracciones reiteradas pueden acabar en una prohibición permanente de participar en el repositorio.

En cambio, utilizar IA exclusivamente para investigar, debatir o depurar errores no requiere declaración cuando ningún material generado termina incorporándose a la aplicación o a su empaquetado.

Un cambio en la política de Flathub

La modificación refleja un cambio de enfoque: en lugar de excluir de forma general las aplicaciones que utilizan contenido generado por IA, Flathub apuesta por exigir transparencia y valorar cada caso. Sin embargo, conserva un margen amplio para rechazar proyectos que considere difíciles de revisar o mantener.

Para los desarrolladores, la consecuencia práctica es clara: deben documentar el uso de IA, identificar dónde aparece el contenido generado y respetar las restricciones sobre empaquetado y automatización. La aceptación seguirá dependiendo de la evaluación de los responsables de Flathub.