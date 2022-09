Flathub Beta: cómo añadir e instalar apps desde este repositorio

En Linux hay distribuciones con todo tipo de modelos de desarrollo. Los que reciben antes las actualizaciones son las Rolling Release, aunque hay alguna, como Manjaro, que se dice que lo es, pero su rama estable refrena un poco las actualizaciones para asegurar la estabilidad. Luego hay otras, como Fedora o Ubuntu, que reciben muchas cada seis meses, y luego tenemos las «tipo Debian» que lo hacen cada dos años. En cuanto a las aplicaciones también se pueden instalar antes o después, y una manera de probar las apps antes es usando el repositorio Flathub Beta.

Son muchos los desarrolladores, y proyectos enteros, los que confían y prefieren Flathub para distribuir su software. Por ejemplo, GNOME lo está subiendo todo allí, y no es el único. Es justamente GNOME quien menciona mucho que algunas de sus aplicaciones se pueden probar antes desde Flathub Beta, pero para hacerlo hay que instalar el repositorio.

Añadir el repositorio Flathub Beta

Si no lo teníamos, instalamos el paquete flatpak (por ejemplo, sudo apt install flatpak o sudo pacman -S flatpak). A continuación añadimos el repositorio beta de Flathub con este comando:

flatpak remote-add --user flathub-beta https://flathub.org/beta-repo/flathub-beta.flatpakrepo

No es necesario, pero no está de más reiniciar. Para instalar cualquier programa de Flathub Beta, lo mejor es hacerlo desde el terminal. Se escribirá «flatpak install PROGRAMA», sin las comillas y escribiendo el nombre del programa a instalar. Por ejemplo, flatpak install gimp. No hay que temer que lo instale directamente; flatpak nos preguntará antes desde dónde instalar GIMP, y podremos elegir desde el repositorio normal o el beta.

Si escribimos flatpak remote-ls flathub-beta veremos todo lo que está disponible, y no es poco. También podemos buscar un programa en concreto con «search», por ejemplo flatpak search kdenlive. Lo malo de esta búsqueda es que si hay complementos o software relacionado, probablemente no encontremos lo que queremos. Lo bueno es que veremos qué versión hay en cada repositorio, y así evitaremos instalar un paquete del repositorio beta que podría ser más antiguo que el del normal.

Lógicamente, no se recomienda usar software beta para tareas importantes. Lo que hay en Flathub Beta es para probar las novedades antes de tiempo, a no ser que el desarrollador haya abandonado la idea y no actualice su paquete. Por ejemplo, el lector de manga Komikku 1.0 ya está disponible. Es una opción más, y puede venir bien también para subir a una versión que podría solucionar un problema que estemos experimentando. Como siempre, la elección es nuestra.