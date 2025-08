Las capturas en Linux no siempre han sido igual. Hace unos años, casi todas las opciones capturaban la pantalla completa sin ofrecer opciones, pero ahora, por lo menos los escritorios más populares, ya ofrecen algo más. En el pasado se usaba mucho Shutter, pero hubo problemas que hicieron que dejara de estar disponible en distribuciones como Ubuntu, por lo que los usuarios buscamos alternativas. Entre ellas, una protagonista de este artículo que recientemente ha lanzado una nueva versión: Flameshot 13.0.

Flameshot 13.0, del que se menciona que está en beta actualmente, ha llegado tras unos 3 años de desarrollo. El por qué han tardado tanto tiempo no se sabe, pero puede que hayan tenido que ver varios factores: la mejora en las diferentes herramientas oficiales podría haber desanimado a un desarrollador tercero, pero también la llegada de Qt6. Yo soy un desarrollador muy básico, y sé lo que cuesta subir de Qt5 a Qt6. Cuando lo he necesitado, he tirado de Vibe Coding: le he pasado las excepciones a ChatGPT y me ha dicho cómo es en Qt6. Pero si el proyecto es grande, cuesta lo suyo.

Novedades más destacadas de Flameshot 13.0

Las imágenes fijadas admiten rotación y efectos de transparencia.

Establece tamaños predeterminados diferentes para texto, contador circular, marcador y otras herramientas.

Las flechas pueden dibujarse de forma inversa (de la punta a la base).

Superposición de cuadrícula opcional para ayudar a alinear anotaciones.

Redimensionado simétrico manteniendo pulsada la tecla Shift.

Preservación de la relación de aspecto manteniendo pulsada la tecla Ctrl.

Nuevo atajo de teclado Ctrl + Retroceso para cancelar selecciones.

Nueva acción “Abrir ruta de guardado” en el menú de la bandeja.

Por otra parte, ahora informan de que el paquete flatpak está verificado en Flathub. Además, se ha aprovechado para corregir un montón de errores. Encontraréis la lista completa de cambios y más información en la página de este lanzamiento en GitHub.

Actualmente, en el enlace anterior se pueden descargar paquetes DEB para Debian y Ubuntu. Más adelante actualizarán los paquetes flatpak, snap y empezará a llegar a los repositorios oficiales de las diferentes distribuciones Linux.