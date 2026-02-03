Firefox ya tiene preparado el «Kill Switch» para desactivar la IA

Mozilla cambió de CEO recientemente, y lo primero que hizo éste fue decir que el futuro de la navegación dependerá mucho de la IA. Firefox seguirá su desarrollo en esa dirección, aunque sus usuarios no estamos de acuerdo. Tras las críticas recibidas, Mozilla salió al paso y adelantó que habría una opción para desactivar todas las funciones de inteligencia artificial de su navegador, un «Kill Switch» (interruptor para matar) para apagar la IA.

Mozilla ha publicado una nota diciendo que ese botón ya está preparado y llegará el 24 de febrero, coincidiendo con el lanzamiento de Firefox 148. Comienzan la nota diciendo que la IA cambiará la web, esa es su posición, pero la continúan reconociendo que hay muchos usuarios que no la quieren. De ahí ese interruptor, necesario para recuperar algo de la confianza perdida por parte de los usuarios.

Un lugar en Firefox para controlar todos los ajustes de IA

Empezando por Firefox 148, habrá un nuevo ajuste «AI Controls», y dentro encontramos un interruptor «Bloquear mejoras de IA», lo que no mostrará nuevas mejoras de IA ni ventanas emergentes que nos inviten a usarlas. Justo debajo hay otra opción para activar o desactivar funciones concretas.

Las funciones de IA que estarán disponibles desde un primer momento incluirán:

Traducciones, que te ayudan a navegar por la web en tu idioma preferido.

Texto alternativo en PDFs, que añade descripciones de accesibilidad a las imágenes dentro de documentos PDF.

Agrupación de pestañas mejorada con IA, que sugiere pestañas relacionadas y nombres para los grupos.

Vista previa de enlaces, que muestra los puntos clave antes de abrir un enlace.

Chatbot con IA en la barra lateral, que te permite usar el asistente que elijas mientras navegas, con opciones como Anthropic Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini y Le Chat Mistral.

Mi opinión personal

Hasta que me pasé a Vivaldi por las funciones que mejoran mi productividad, yo he sido usuario de Firefox desde hace casi un par de décadas. Durante este tiempo también he usado Chrome y Safari, pero el navegador que más he usado ha sido el de Mozilla. No miento cuando digo que sigue siendo mi elección en equipos donde no necesito las funciones extra de Vivaldi, y Mozilla siempre ha sido una compañía en la que poder confiar.

Por lo tanto, mi opinión y recomendación personal con esto de la IA va a ser que cada uno la pruebe y vea si le resulta útil o no. En base a eso, decidir si usar más o menos IA en Firefox.

Lo que me preocupa un poco más es que el navegador como tal no mejore como debería por este nuevo enfoque, pero ese es otro tema. Por lo menos se podrá desactivar la IA a finales de este mes.