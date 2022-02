Mozilla Firefox va lento: ¿cómo acelerarlo?

Si tu navegador web Firefox va lento y quieres que corra como el bueno de Sonic, entonces deberías detectar cuál es el origen de esa falta de rendimiento, ya que puede ser por varios motivos. Y una vez detectado, darle una solución. En este tutorial podrás ver algunas de las soluciones más frecuentes a este tipo de problemas.

Firefox va lento: Posibles causas y soluciones

Firefox desactualizado

Es importante que siempre revises la versión de Firefox que tienes instalada, y comprueba que sea la última. Mantener el navegador web actualizado no solo aporta funciones nuevas, corrección de errores o parches de seguridad, también puede haber optimizaciones de rendimiento.

Para comprobar esto, puedes seguir estos pasos:

Abrir Firefox Ir al menú (las tres líneas que aparecen arriba a la derecha) Pulsa en Ayuda Luego en Acerca de Firefox Ahí podrás ver la versión actual Que deberás comparar con la última versión disponible oficial

Firefox va lento porque está deshabilitada la aceleración por hardware

Suele ser otra de las causas más frecuentes por las que Firefox va lento. En Linux viene con esta opción desactivada por defecto, pero la puedes activar así:

Abre Firefox En la barra de direcciones pon: about:preferences y pulsa INTRO Ve a la pestaña General Baja hasta ver la opción Rendimiento Desactiva la opción Usar configuración de rendimiento recomendada Marca Usar aceleración de hardware cuando esté disponible Reinicia el navegador

Firefox va lento porque está recopilando datos en segundo plano

Es posible que la causa de que Firefox va lento sea porque está haciendo otras cosas en segundo plano, como recopilar ciertos datos. Para parar esto:

Abre Firefox En la barra de direcciones pon: about:preferences y pulsa INTRO Ve a la pestaña Privacidad y Seguridad Baja hasta ver las siguientes opciones en el campo de Recopilación y uso de datos de Firefox Desactiva las opciones: Permitir a Firefox enviar datos técnicos y de interacción a Mozilla

Permitir que Firefox instale y ejecute estudios Reinicia el navegador

Minimizar uso de RAM

En caso de estar teniendo problemas con el uso que hace Firefox de la memoria RAM, puedes hacer esto:

Abre Firefox En la barra de direcciones pon: about:memory y pulsa INTRO Pulsa en Minimize memory usage

Administración de pestañas

Es probable que tu navegador Firefox va lento a causa de la gestión de las pestañas abiertas. Ya sabes que mantener varias pestañas abiertas tiene un impacto en el uso de la RAM. Para tratar de solucionar esto, puedes usar algunos complementos como Auto Tab Discard.

Otras causas

Si tu Firefox va lento y no sabes muy bien el motivo, y lo anterior no te ha funcionado. Es probable que sea a consecuencia de malas configuraciones, temas instalados, addons que lo ralentizan, preferencias, etc. Puedes refrescar el navegador para que vuelva a estar como al principio, pero debes saber que perderás todo eso. Los pasos son: