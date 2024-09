No sé cuándo lo descubrí, pero una vez conoces su existencia, no puedes vivir sin ello. Creo que fue en Vivaldi, que ofrece una opción «Copiar enlace con texto resaltado» que lo que hace está explicado en este artículo, en donde también enseñamos cómo hacerlo manualmente. En el mismo post explicamos que no es una posibilidad en Firefox, pero eso está a punto de cambiar. Un hilo en bugzilla así lo adelanta.

Resumiendo, es posible que pasando un texto en la URL, al hacer clic en el enlace nos lleve directamente a ese texto, siempre y cuando el formato sea correcto y esté en la página a la que se enlaza. Por ejemplo, si quiero citar «El enlace de la página tiene que quedarse tal cual. Por ejemplo, si un enlace es https://página.com/enlace.html, eso se debe quedar así» en el artículo anterior, Vivaldi copia https://www.linuxadictos.com/usa-este-truco-para-compartir-texto-resaltado-de-paginas-web.html#:~:text=El%20enlace%20de%20la%20p%C3%A1gina%20tiene%20que%20quedarse%20tal%20cual.%20Por%20ejemplo%2C%20si%20un%20enlace%20es%C2%A0https%3A//p%C3%A1gina.com/enlace.html%2C%20eso%20se%20debe%20quedar%20as%C3%AD y el enlace en un navegador compatible nos llevará a ese fragmento en concreto, resaltándolo. Se puede ver el resultado haciendo clic aquí.

Firefox 131 llegará el 1 de octubre

La novedad ya ha sido incluida en las notas de lanzamiento de la beta Nightly de Firefox 131, aunque actualmente ese canal ya está en la v132. El cambio reza «Firefox ahora soporta fragmentos de texto, lo que permite a los usuarios enlazar directamente a una porción específica del texto en un documento web a través de una URL de fragmento especial«.

Sobre esta novedad, nada más que destacar. Firefox 131 llegará el 1 de octubre con esta y otras novedades. El navegador del panda rojo era el último de los más usados en implementar esta función. Cuando lo haga, el uso de este tipo de enlaces ya estará estandarizado… aunque sólo su visionado. Tanto Safari, como Firefox y Brave siguen sin poder crear los enlaces desde el menú contextual. En esos casos, lo mejor es usar el truco del artículo enlazado.