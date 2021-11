Creo que no es ningún secreto que a nadie le gusta el SPAM. Si alguien tiene la más mínima duda, tenemos que recordar que en español se traduce como correo no deseado, motivo por el cual, cuando nos registramos en muchos servicios lo hacemos con un correo que no es el principal para que no nos lo llenen de mensajes que no nos aportan nada. Por ese motivo, compañías como Apple o Mozilla han lanzado servicios que ocultan el correo real, llamándose Firefox Relay la propuesta del segundo.

Firefox Relay ha estado en base beta, como mínimo, desde mayo de 2020, una etiqueta que se le acaba de caer, es decir, ya está en versión estable. Así lo han anunciado en una nota que, curiosamente, parece que también redirige el tráfico y a mí, en el momento de escribir este artículo, sólo me ha cargado parcialmente en Firefox y Vivaldi. Pero la noticia es que también han presentado Firefox Relay Premium, con lo que los usuarios de pago recibirán un servicio mejorado.

Firefox Relay Premium permitirá más aliases

«Durante la fase de prueba de la versión beta, hemos escuchado a muchos usuarios que querían más alias de direcciones de correo electrónico. Así que decidimos ofrecer un servicio Premium en el que los suscriptores recibirán un alias de subdominio para crear un número ilimitado de alias de correo electrónico, por ejemplo, coffeestore@yourdomain.mozmail.com o yourfavoriteshoestore@yourdomain.mozmail.com; un panel de resumen de sus alias de correo electrónico; la opción de utilizar sus alias de correo electrónico para responder a los correos electrónicos directamente; y la asistencia al cliente a través de nuestro práctico formulario de contacto. Los suscriptores Premium también recibirán el archivo adjunto de 150 kb que actualmente está disponible para los suscriptores gratuitos».

Para el que desconozca qué ofrece Firefox Relay, básicamente es un alias en donde se enviará el correo en donde lo estemos usando. Por ejemplo, si yo me registro en un servicio y uso pablinux@mozilla.com, todos los correos irán ahí. Si el servicio no tiene las mejores intenciones, también puede enviarnos a ese correo correos de publicidad. Si lo hacemos muchas veces, nuestra bandeja de entradad estará siempre llena de spam. La idea de Relay, como la de otros servicios parecidos, es que usemos un alias, uno que aceptarán por ser un correo válido y con el que podremos crear reglas en nuestro servicio de correo si lo viéramos necesario. Con la versión Premium podremos usar aún más alias.

En cuanto a los precios, son 0.99€/0.99$. Si no necesitamos tantos alias, el servicio es gratuito y se puede acceder desde relay.firefox.com.